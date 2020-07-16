Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuНа границе Азербайджана и Армении возобновились боестолкновения

С начала обострения погибли более десяти человек. На товузском направлении азербайджано-армянской границы возобновились бои, сообщили в минобороны Азербайджана. По информации военных, подразделения ВС Армении с утра 16 июля вновь попытались атаковать позиции азербайджанской армии.
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Армения и Азербайджан заявили о возобновлении боев на границе

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Армянские села под обстрелами. Фотоотчет

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На границе Азербайджана и Армении возобновились боестолкновения

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Британские ученые обнаружили аномальный небесный объект, который мчится по Млечному пути.
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