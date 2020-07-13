Армия и оружие
Газета.RuНа границе Азербайджана и Армении возобновились боестолкновения
С начала обострения погибли более десяти человек. На товузском направлении азербайджано-армянской границы возобновились бои, сообщили в минобороны Азербайджана. По информации военных, подразделения ВС Армении с утра 16 июля вновь попытались атаковать позиции азербайджанской армии.
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Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
Коммерсантъ вчера в 16:55
Общество
ФСБ получила данные о госизмене Ивана Сафронова от генерала СВР
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Интерфакс 04:56
Общество
Адвокат заявил о неодобрении Фургалом массовых акций в Хабаровске
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств бизнесменов в начале 2000-ых, не одобряет несанкционированные акции жителей Хабаровска в свою поддержку.
РБК 05:53
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Вандалы отрезали голову фигуре Дзюбы в Подмосковье
Газета.Ru 05:37
Политика
Песков прокомментировал прошедшие в ряде городов акции
На вопрос, видит ли Кремль разницу в действиях правоохранителей во время несанкционированных акций в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске, Песков заявил, что на это «могут ответить только правоохранители, которые принимают соответствующие меры в отношении нарушителей».
RT на русском 05:47
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Назван срок выхода российской экономики из кризиса
Чтобы выйти из кризиса, спровоцированного коронавирусом и падением цен на нефть, российской экономике потребуется по крайней мере четыре года.
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Путин и Меркель обсудили необходимость выполнения Минских соглашений
Известия вчера в 09:05
Политика
В МИД Польши назвали актом дезинформации РФ розыгрыш Дуды пранкером
В польском МИД назвали актом дезинформации российских властей розыгрыш президента Польши Анджея Дуды со стороны пранкера из России Владимира Кузнецова (также известного как Вован), который позвонил ему от имени генсека ООН Антониу Гутерриша и поздравил с переизбранием.
Газета.Ru 03:57
Политика
В ЛДПР оценили сообщения о назначении главы Хабаровского края
В партии ЛДПР не подтвердили достоверность сообщений о том, что временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края станет депутат Госдумы, председатель комитета по спорту Михаил Дегтярев.
URA.Ru вчера в 20:51
Политика
Германия отказалась менять политику по «Северному потоку-2» из-за США
Германия – основной получатель газа из России – не раз давала понять, что приветствует строительство «Северного потока-2».
RuNews24.ru 05:21
Общество
Два выпускника Амурской области сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов
REGNUM вчера в 23:17
Здоровье
Саратовский врач и водитель скорой помощи скончались от коронавируса
Плюс ко всему, по словам Шувалова, есть еще пять медицинских работников - три врача, фельдшер и водитель скорой, которые скончались с диагностированной коронавирусной инфекцией, но то заболевание, которое привело их к смерти, с коронавирусом не связано.
Репортер64 05:37
Происшествия
Десять человек эвакуировали в Иркутске из подтопленных ливнем домов
Из подтопленных ливнем домов в Иркутске эвакуировали десять человек, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Российская газета 00:43
Происшествия
Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми
Российская газета 04:17
Общество
Российскую вакцину от коронавируса протестируют на Ближнем Востоке
Вторая фаза тестирования российской вакцины от коронавируса, которую разработал центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, завершится 3 августа, рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев на брифинге, передает корреспондент РБК.
РБК 05:28
Авто
Chery опубликовала фото салона нового кроссовера Tiggo 7 Pro
Китайский автопроизводитель Chery в этом году представит в России новый кроссовер Tiggo 7 Pro.
Известия 03:25
Общество
Госдума рассмотрит закон, увеличивающий штраф за нарушение тишины
Что касается штрафа за нарушение тишины, то сейчас, например, в московском КоАП установлена сумма от 1 до 2 тысяч рублей.
Вести.Ru 05:14
Экономика
Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes
По данным Forbes Real Time, он занимает седьмое место в топ-10 богатейших россиян.
Коммерсантъ 04:30
Общество
Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса
Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук.
Коммерсантъ вчера в 04:19
Экономика
Минтруд установил новый прожиточный минимум
Величина прожиточного минимума уменьшилась в IV квартале 2019 года по отношению к III-му на 3,7% на душу населения.
Вести.Ru вчера в 09:46
Общество
Собянин надеется избежать второй волны коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин надеется избежать "жесткой вспышки" коронавируса в столице - возвращение карантина кажется городским властям маловероятным.
Газета.Ru 05:27
Общество
Белоруссия закупила у США второй танкер с 80 тыс. тонн нефти
Белоруссия закупила у США второй танкер с 80 тыс. тонн нефти, которая поступит в республику в августе.
Газета.Ru 03:19
Общество
На Кубани разрешили работу аквапарков, бассейнов и аттракционов
С 18 июля на территории края будет разрешена работа аквапарков, аттракционов на открытом воздухе, также с жёстким соблюдением санитарных требований смогут работать бассейны.
REGNUM 05:57
Общество
Во Владимирской области за сутки выявлено 42 случая коронавируса
В регионе на 15 июля лабораторно подтверждено 42 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
ГТРК Владимир вчера в 02:36
Наука
Выяснено, как природный антибиотик взаимодействует с мишенью
Частое использование антибиотиков может привести к быстрому развитию резистентности бактерий к ним.
Индикатор 02:55
Происшествия
Заммэра Томска задержали по подозрению в получении взятки
Заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова задержали сотрудники УФСБ по Томской области.
Газета.Ru 02:24
Авто
ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать
В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля.
Газета.Ru вчера в 15:19
Здоровье
В Омской области зарегистрировано еще 117 случаев коронавируса
В Омской области за последние сутки выявлены 117 человек с коронавирусом.
Вечерний Омск. Неделя 02:58
Шоу-бизнес
Адвокат потерпевших по делу Ефремова опроверг иск на 40 млн
Представитель семьи погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым водителя Александр Добровинский, высказался по поводу появившихся сообщений о том, что потерпевшая сторона потребовала от актера компенсацию в размере 40 миллионов рублей.
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