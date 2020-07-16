Ситуация на северном участке армяно-азербайджанской границы обострилась 12 июля. В Азербайджане заявили о попытке ВС Армении атаковать позиции армии республики с использованием артиллерии, в Ереване же назвали причиной обострения попытки прорыва с азербайджанской стороны.

На границе Азербайджана и Армении возобновились бои

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