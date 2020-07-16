Коронавирус
ТАССНа границе Азербайджана и Армении возобновились бои
Ситуация на северном участке армяно-азербайджанской границы обострилась 12 июля. В Азербайджане заявили о попытке ВС Армении атаковать позиции армии республики с использованием артиллерии, в Ереване же назвали причиной обострения попытки прорыва с азербайджанской стороны.
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Политика
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 14 июля в 09:50
Шоу-бизнес
Натали Портман ждет третьего ребенка
39-летняя Портман придерживается мнения, что при хорошем раскладе можно совмещать работу и семейные хлопоты.
StarHit.ru вчера в 19:00
Гаджеты
Vivo iQOO V2019A может стать одним из самых доступных 5G-смартфонов
ПРАЙМ 13 июля в 02:50
Общество
Маск впервые вошел в топ-10 богатейших людей мира по версии Forbes
Бизнесмен, изобретатель и инженер Илон Маск после роста акций Tesla на 320% впервые попал в десятку богатейших людей мира по версии Forbes.
Коммерсантъ вчера в 19:15
Общество
Роскачество проверило овсяное печенье по 457 показателям
Продукция 18 торговых марок в ценовой категории от 5 до 31 рубля за 100 граммов была проверена по 457 показателям качества и безопасности, 400 из которых — разновидности пестицидов, — цитирует РИА Новости сообщение организации.
News.ru 01:27
Происшествия
МВД: на несанкционированной акции в Москве задержали 132 человека
На несанкционированной акции в центре Москвы задержаны 132 человека.
RT на русском вчера в 17:36
Общество
Twitter: атака хакеров на аккаунты соцсети была скоординирована
Атака неизвестных хакеров на Twitter-аккаунты американских предпринимателей и других известных людей в стране была скоординирована благодаря сотрудникам компании, имевшим доступ к внутренним системам соцсети.
Газета.Ru вчера в 23:50
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Гарика Харламова назвали Яну Кошкину
Известный российский юморист Гарик Харламов, согласно недавно появившейся в сети информации, после развода с Кристиной Асмус положил глаз на другую звезду ТНТ.
CT news вчера в 21:06
Общество
ОНК: от Фургала после задержания требовали покинуть пост губернатора
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный по обвинению в организации убийств, сообщил, что после задержания перед помещением в СИЗО на него оказывали давление.
Компания вчера в 10:18
Происшествия
Из подтопленных ливнем домов в Иркутске эвакуировали 10 человек
Власти Иркутска эвакуировали 10 жителей города из частных домов, подтопленных в среду в результате ливня, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.
Коммерсантъ вчера в 23:54
Шоу-бизнес
Затравленная за роман с Прилучным Карпович ответила обидчикам
Слово и Дело вчера в 11:44
Экономика
Минфин не рассматривал изъятие накоплений граждан
Минфин не рассматривал принудительное использований средств на счетах граждан, чтобы профинансировать дефицит федерального бюджета.
Российская газета вчера в 10:51
Единоборства
Бойца Петра Яна встретили в аэропорту Екатеринбурга
В аэропорту Екатеринбурга болельщики поприветствовали российского бойца смешанного стиля Петра Яна.
МИР 24 вчера в 16:34
Политика
В Ереване протестующие облили борщом посольство Украины
Ruposters.ru вчера в 10:09
Общество
Вирусологи ответили на сообщения об ошибках тестов на коронавирус
Тесты на коронавирус могут быть ошибочными, так как не всегда способны определить, активен ли вирус или уже подавлен иммунной системой.
РБК вчера в 20:00
Футбол
«Арсенал» нанес «Ливерпулю» третье поражение в сезоне в АПЛ
Bookmaker-ratings.ru вчера в 17:17
Политика
Президент Польши прокомментировал звонок российских пранкеров
Переизбранный на второй срок президент Польши Анджей Дуда прокомментировал звонок от российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса), один из которых в беседе с польским лидером представился Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем.
RT на русском вчера в 08:34
Экономика
Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов
Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка.
Российская газета вчера в 06:56
Политика
Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»
Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM вчера в 12:25
Политика
В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией
В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии.
RT на русском вчера в 14:56
Футбол
«Спартак» разгромил «Ахмат» в чемпионате России по футболу
Футболисты московского "Спартака" со счетом 3:0 обыграли грозненский "Ахмат" в матче 29-го тура чемпионата Тинькофф Российской премьер-лиги.
Интерфакс-Спорт вчера в 13:00
Общество
Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса
Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук.
Коммерсантъ вчера в 04:19
Шоу-бизнес
Подруга Ивана Телегина заявила об изменах Пелагеи до развода
Причиной разрыва Ивана Телегина и исполнительницы Пелагеи могли послужить измены со стороны певицы.
Актуальные Новости вчера в 04:05
Политика
Путин примет участие в закладке боевых кораблей для ВМФ в Крыму
Президент России Владимир Путин 16 июля прибудет в Керчь на церемонию закладки боевых кораблей для Военно-морского флота России.
РБК вчера в 06:49
Общество
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости вчера в 08:36
Экономика
Фондовые торги в США завершились в основном снижением индексов
Значение индекса широкого рынка S&P 500 уменьшилось на 0,94% до 3155,22 пункта.
Росбалт 14 июля в 02:10
Общество
Курдский отряд подвергся атаке в провинции Ракка
Бойцы курдских Сирийских демократических сил (СДС) получили ранения при подрыве автомобиля в провинции Ракка, сообщил 15 июля источник ИА Красная Весна в Сирии.
ИА Красная Весна вчера в 14:44
Киберспорт
В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев
В ночь на 16 июля разработчики выпустили патч 7.27b для Dota 2. Несколько предметов теперь нельзя разобрать.
Dota2.ru вчера в 18:25
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева отметила 35-летие в одном из ресторанов столицы
Приватную вечеринку, по словам Павла Воли, устроила его жена Ляйсан Утяшева в честь собственного дня рождения, собрав всю светскую тусовку в месте под названием «Березка Шале».
CT news 14 июля в 14:38