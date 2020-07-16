Министерства обороны Армении и Азербайджана заявляют о возобновлении столкновений на границе двух стран. По словам руководителя пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагифа Даргяхлы, с утра 16 июля подразделения ВС Армении предприняли попытку атаковать позиции Азербайджана в Товузском районе.

На границе Азербайджана и Армении возобновились столкновения

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