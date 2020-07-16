Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомНа границе Азербайджана и Армении возобновились столкновения

Министерства обороны Армении и Азербайджана заявляют о возобновлении столкновений на границе двух стран. По словам руководителя пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагифа Даргяхлы, с утра 16 июля подразделения ВС Армении предприняли попытку атаковать позиции Азербайджана в Товузском районе.
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На границе Азербайджана и Армении возобновились столкновения

RT на русском01:35

Армения заявила об отсутствии потерь после обстрела с азербайджанской стороны

Газета.Ru01:46

Обстановка на границе Азербайджана и Армении остается напряженной третий день

Эхо Москвы14 июля в 11:06

Минобороны Азербайджана сообщило о новых боях на границе с Арменией

NewInform02:18

Армянские военные заявили, что подбили азербайджанский танк

РИА Новости02:36

Армянские ВС подбили азербайджанский танк: Минобороны опубликовало видео

Sputnik Армения02:15

На границе Азербайджана и Армении возобновились бои

ТАСС00:40
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Общество

В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек

Коммерсантъ вчера в 16:55
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Культура

Умер оператор фильмов «Бриллиантовая рука» и «Битва за Москву»

Piter.tv 01:32
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Игры

Ubisoft возобновила бесплатную раздачу Watch Dogs 2

Чемпионат 13 июля в 04:10
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Общество

В Белоруссии арестованы счета супруги замглавы Минфина РФ

В Белоруссии арестованы счета супруги замглавы российского Минфина Андрея Круглова.
BFM.ru 02:20
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Происшествия

Заммэра Томска задержали по подозрению в получении взятки

Заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова задержали сотрудники УФСБ по Томской области.
Газета.Ru 02:24
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Здоровье

В Алтайском крае загрузка коронавирусных госпиталей достигла 80%

Загрузка больниц для зараженных коронавирусом в Алтайском крае увеличилась до 80%, шесть заболевших COVID скончались за сутки, в тяжелом состоянии находятся 100 человек, сообщают в региональном оперштабе.
РИА Новости 01:35
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Общество

Собянин надеется избежать «жесткой вспышки» коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице скорее всего удастся избежать повторного введения ограничений из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 02:34
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Общество

Украинская телеведущая лишилась переднего зуба во время прямого эфира

Передний зуб выпал изо рта журналистки, когда та читала новости на телевидении.
Экономика сегодня вчера в 09:14
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Финансы

Рублю предсказали резкое укрепление к осени

Есть возможности для укрепления курса рубля в третьем квартале к осени – "потенциально до уровня 65 рубля за доллар", – отмечают экономисты банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская.
Вести.Ru 02:36
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Политика

Госдепартамент США выделит грант на «укрепление связей» с Сербией

Вашингтон, 16 июля 2020, 08:43 — REGNUM До $325 тыс. готов выделить Госдепартамент США некоммерческим организациям (НКО), которые помогут «укреплению связей» между американцами и гражданами Сербии.
REGNUM 01:43
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Политика

Пушков объяснил действия Горбачева «геополитической капитуляцией»

Москва, 16 июля 2020, 06:43 — REGNUM Действия Михаила Горбачева на посту президента СССР, из-за которых объединённая Германия смогла вступить в НАТО, необходимо объяснить геополитической капитуляцией советского лидера, написал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
REGNUM вчера в 23:43
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Общество

Главреды российских СМИ поручились за Ивана Сафронова

Основатель The Bell Елизавета Осетинская, бывший замглавреда «Коммерсанта» Глеб Черкасов, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и бывший издатель «Ведомостей» Демьян Кудрявцев подписали личные поручительства за журналиста Ивана Сафронова, который обвиняется в госизмене (ст. 275 УК).
РБК 00:30
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Политика

Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала

Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 14 июля в 09:50
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Общество

Хакеры, взломавшие аккаунты Маска и Гейтса, заработали более $55 тысяч

Пользователи со всего мира перевели на онлайн-кошельки мошенников, взломавших Twitter-аккаунты Илона Маска, Билла Гейтса, Джеффа Безоса и других предпринимателей, более $55 тыс. (около 6 биткоинов), сообщает Breaking News.
Газета.Ru вчера в 17:24
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Происшествия

В Турции семь человек погибли при крушении самолёта-разведчика

RT на русском вчера в 23:27
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Здоровье

Диетолог разрешил есть чипсы, но контролировать их количество

Решить проблему можно с помощью регулирования цен на упаковки с чипсами, считает диетолог.
Телеканал 360° вчера в 23:15
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Политика

Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»

Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM вчера в 12:25
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Культура

Завершился конкурс искусств с участием азербайджанцев и иностранцев

Sputnik Азербайджан 14 июля в 12:27
Общество

Впервые за 17 лет в федеральной тюрьме США казнили заключенного

Последняя федеральная казнь до сегодняшнего дня была проведена в 2003 году.
Новые Известия 14 июля в 11:45
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Происшествия

Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59

Число пострадавших из-за возгорания на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard, находящегося на американской военно-морской базе в Сан-Диего, возросло до 59.
RT на русском 13 июля в 21:36
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Происшествия

В Баку заявили, что снаряды ВС Армении упали на жилые дома на границе

Минобороны Азербайджана заявило, что во время обстрела ВС Армении приграничных сел в Товузском районе снаряды упали на жилые дома, пострадавших нет.
РИА Новости 02:56
Экономика

Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков

Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова заявила, что с учетом снижения покупательной способности среди населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, существуют риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и числа обманутых дольщиков.
Известия вчера в 22:49
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Футбол

ЦСКА договорился с «Сан-Лоренсо» о трансфере Гайча

Российская газета 02:10
Происшествия

Суд в Москве арестовал трех фигурантов дела Абызова

REGNUM вчера в 16:11
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Здоровье

Федеральное СМИ назвало Алтайский край коронавирусной аномалией

Сайт bfm.ru назвал Алтайский край, Туву и Санкт-Петербург коронавирусными аномалиями России.
Алтапресс 00:34
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Общество

В ГД предложили штрафовать шумных соседей на сумму до 50 тысяч рублей

В России могут ввести штраф в размере 50 тысяч рублей за нарушение тишины в многоквартирном доме, заявил член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в беседе с "Парламентской газетой".
РИА Новости 00:39
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Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Напомним, последняя деноминация в России прошла в 1998 году, когда 1 000 «старых» рублей заменилась 1 «новым».
МОЁ! Оnline Воронеж 00:28
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Общество

Жителям Арктики упростят возможность бесплатного получения земли

Участок земли может получить не только житель Дальнего Востока, но и любой россиянин, который готов к переезду и работе на нем. В августе 2019 года ФИС "На Дальний Восток" начала работу на территориях Забайкальского края и Бурятии, ранее вошедших в состав ДФО.
Интерфакс вчера в 10:23
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Здоровье

Омская область пока не готова к снятию ограничений по коронавирусу

Сегодня в эфире «12 канала» министр здравоохранения Ирина Солдтова рассказала, когда Омская область сможет перейти на третий этап снятия ограничений.
Город55.ру 01:15
Шоу-бизнес

Илья Авербух строит новый особняк для Лизы Арзамасовой

Автор и ведущая передачи «Фигурвью» Елена Родина рассказала, что из-за Арзамасовой Авербух начал строить новый особняк и в ближайшее время намерен туда переехать вместе с актрисой.
Экспресс газета 00:38
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