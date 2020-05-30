В городе Красный Луч в Луганской области Украины, который расположен на границе между самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР) и контролируется ЛНР, взорвалась бомба. Об этом РИА Новости сообщили в МЧС ЛНР.

На границе ДНР и ЛНР взорвалась бомба

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