Происшествия
Lenta.ruНа границе ДНР и ЛНР взорвалась бомба
В городе Красный Луч в Луганской области Украины, который расположен на границе между самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР) и контролируется ЛНР, взорвалась бомба. Об этом РИА Новости сообщили в МЧС ЛНР.
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Здоровье
Коронавирусом на Украине заболели почти 23 тысячи человек — Минздрав
Почти 3 тысячи болеют в Киеве и около 2 тысяч в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Киевской и Ровенской областях.
Украина.ру вчера в 03:15
Шоу-бизнес
Российские артисты подали заявки на получение МРОТ
Российские артисты подали заявление на получение прямых выплат от государства в размере одного МРОТ на работника.
Lenta.ru вчера в 21:45
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM вчера в 09:58
Политика
Путин объявил 24 июня нерабочим днем
Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Интерфакс вчера в 13:31
Футбол
Тренер по физподготовке Гранеро покинул ЦСКА
Московский ЦСКА покинул тренер по физической подготовке Раулино Гранеро. Теперь его обязанности в клубе будет выполнять Руслан Зубик.
Российская газета 07:02
Общество
Мишустин поручил сразу доводить выплаты до медиков, борющихся с COVID-19
Премьер-министр России Михаил Мишустин обязал руководителей регионов обеспечить в кратчайшие сроки выплаты медработникам, помогающим больным с COVID, ждать даты зарплаты медработникам не нужно, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 07:07
Общество
Власти Москвы назвали сроки следующего смягчения ограничений
Следующий этап смягчения ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, может начаться через две недели.
Российская газета вчера в 08:37
Происшествия
В Ингушетии пять человек получили ранения после драки со стрельбой
Пять человек получили огнестрельные ранения после конфликта в селении Сурхахи в Назрановском районе Ингушетии, задержаны двое стрелявших, сообщает региональное МВД.
РИА Новости 06:55
Армия и оружие
Китай изгнал американский эсминец из своих территориальных вод
В Южном военном округе КНР рассказали о провокации, которую устроили США у китайских территориальных вод.
ГЛАС.RU 02:53
Шоу-бизнес
Дворец прокомментировал информацию о нервном срыве Кейт Миддлтон
Кенсингтонский дворец прокомментировал публикации в СМИ о том, кто Кейт Миддлтон пережила нервный срыв.
Mockva.ru 28 мая в 16:53
Общество
В России школьные выпускные пройдут 27 июня
Реальное время вчера в 11:01
Здоровье
Попова рассказала, когда ждать вторую волну коронавируса
Вторая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией может быть в период подъема ОРВИ, вполне возможно, что осенью будет и подъем заболеваемости COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 05:56
Политика
США введут санкции против Китая
Американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введёт санкции против официальных властей Китая и Гонконга, которые, по его мнению, подрывают автономию Гонконга.
Expert.ru вчера в 16:29
Армия и оружие
Турция решила действовать против России в Черном море
СМИ указывают на активность боевой авиации Турции над Черным морем.
Вечерний курьер 02:50
Политика
Пушков ответил на слова Кравчука о полной изоляции России
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил в интервью порталу "Гордон", что "остановить агрессивные дела" Москвы могут только объединенные действия международной коалиции.
РИА Новости вчера в 20:13
Политика
Путин: серьезных переговоров по СНВ с США начать не удалось
Президент РФ Владимир Путин предложил членам Совета безопасности РФ определить позицию России в связи с выходом США из договора по открытому небу, а также обсудить судьбу вскоре завершающего свое действие договора СНВ-3, по которому так и не удалось начать серьёзных переговоров с Вашингтоном.
РИА Новости 06:50
Политика
Госдеп обвинил Россию в незаконной поставке денег в Ливию
Вашингтон, 30 мая 2020, 13:22 — REGNUM Государственный департамент США обвинил в Россию в поставке в Ливию контрафактной ливийской валюты на сумму $1,1 млрд.
REGNUM 06:22
Происшествия
Летевший в Москву самолет развернули из-за коронавируса у пилота
Команда на возвращение была дана, когда самолет пролетал над Узбекистаном, после того, как на земле стало известно о положительном тесте на коронавирус у одного из пилотов.
Московский Комсомолец 06:36
Хоккей
Жена Малкина рассказала о патриотизме и американском гражданстве мужа
Жена российского хоккеиста "Питтсбурга" Евгения Малкина Анна Кастерова рассказала о его отношении к родине и травле, которая возникла после того, как стало известно о его американском гражданстве.
Российская газета 05:23
Общество
Режим самоизоляции в Оренбургской области продлён до 14 июня
Денис Паслер, губернатор Оренбургской области Вчера наблюдал такую картину — дети с родителями стоят в очереди, чтобы прокатиться на пони.
Orsk.ru 06:39
Общество
В Китае выдвинули новую версию происхождения коронавируса
РИА Новости вчера в 18:57
Гаджеты
Apple начала продавать восстановленные iPhone XR
Покупая восстановленный iPhone непосредственно у Apple, пользователи получат аппарат с новым аккумулятором и новым корпусом.
MobiDevices вчера в 09:05
Шоу-бизнес
Дмитрий Песков во время болезни отрастил бороду
Вести.Ru вчера в 15:22
Шоу-бизнес
46-летняя Хайди Клум полностью разделась
46-летняя известная модель и телеведущая Хайди Клум продолжает соблюдать режим самоизоляции.
Экспресс газета вчера в 03:06
Шоу-бизнес
Друг Натальи Вавиловой рассказал о смертельной болезни ее мужа
Друг звезды фильма «Москва слезам не верит» Натальи Вавиловой Вилли Хштоян рассказал о болезни ее супруга Самвела Гаспарова.
ФАН вчера в 13:40
Общество
В Москве автоматически продлили все рабочие пропуска
«Все рабочие цифровые пропуска, ранее оформленные до 31 мая, автоматически продлены до 14 июня», — сообщила пресс-служба.
РБК 06:50
Происшествия
В городах США вспыхнули беспорядки после смерти афроамериканца
Во многих крупных городах Соединенных Штатов начались беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) после жесткого задержания полицейскими.
РБК 00:04
Футбол
«Монако» поздравил Головина с 24-летием
Газета.Ru 05:23