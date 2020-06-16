Около 20 индийских военнослужащих погибли в результате конфликта на границе Индии и Китая. Об этом сообщает телеканал NDTV. Отмечается, что три человека скончались во время обстрела.

На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих

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