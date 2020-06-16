Не менее двадцати индийских солдат погибли в результате столкновения с китайскими военнослужащими. Инцидент произошел в долине реки Галван, это восточная часть союзной территории Ладакх. Китайская сторона, в свою очередь, как сообщают местные СМИ, потеряла убитыми и тяжелоранеными 43 человека.

На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих

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