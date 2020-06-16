По его данным, столкновение произошло в ночь на 16 июня в районе долины Галван, которая является спорной территорией между Китаем и Индией с середины XX века. В ходе боев индийская сторона потеряла убитыми 20 солдат и офицеров, в том числе командира пехотного батальона.

Индия потеряла около 20 военных в столкновении на границе с КНР

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