Армия и оружие
Газета.RuИндия потеряла около 20 военных в столкновении на границе с КНР
По его данным, столкновение произошло в ночь на 16 июня в районе долины Галван, которая является спорной территорией между Китаем и Индией с середины XX века. В ходе боев индийская сторона потеряла убитыми 20 солдат и офицеров, в том числе командира пехотного батальона.
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Собянин назвал сроки отмены в Москве оставшихся ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал отмену в столице оставшихся ограничений не ранее середины июля.
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Во французском Дижоне чеченцы устроили беспорядки
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МонаВиста 04:43
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В резиденции Путина в Ново-Огарево установили дезинфекционный туннель
В резиденции президента в Ново-Огарево для защиты от коронавируса установили специальный туннель, кадры с которым опубликовал кремлевский пул РИА Новости.
РИА Новости 12:19
Экономика
Россия увеличила вложения в американские госбумаги почти вдвое
Россия в апреле 2020 года увеличила объем вложений в американские государственные бумаги с $3,85 млрд до $6,85 млрд благодаря краткосрочным облигациям.
ТАСС вчера в 16:25
Общество
Выявленный в Пекине новый коронавирус посчитали еще более заразным
Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Фэнтай в субботу был временно закрыт после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.
РИА Новости вчера в 13:33
Общество
Рособрнадзор уточнил требования о перчатках и масках на ЕГЭ
Непосредственно на экзамене надевать средства защиты не обязательно, заявил начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 15:18
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста
Lenta.ru вчера в 20:35
Происшествия
Под Рязанью росгвардеец получил ранение, вступившись за девушку
В Рязанской области росгвардеец получил ножевое ранение, вступившись за девушку, пишет ТАСС со ссылкой на Центральный округ Росгвардии.
Газета.Ru 15:27
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Крис Эванс заявил, что хотел бы сыграть Человека-паука
Лос-Анджелес, США, 16 июня 2020, 19:53 — REGNUM Крис Эванс, исполнивший в фильмах Marvel роль Капитана Америки, заявил, что он также хотел бы исполнить роль Человека-паука.
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Sony: Gran Turismo 7 использует почти все особенности PlayStation 5
Gran Turismo 7 будет использовать практически все особенности PlayStation 5, о чём в интервью Guardian сообщил вице-президент европейского подразделения PlayStation Саймон Раттер.
Игромания.ру 14:04
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Появилось видео ДТП с грузовиком на трассе М-5 «Урал»
В социальных сетях появилось видео ДТП с грузовиком и пятью легковыми автомобилями на трассе М-5 «Урал» в Челябинской области.
РБК 12:04
Общество
ЦИК разъяснил порядок голосования для болеющих граждан
Для болеющих граждан будет предусмотрено отдельное помещение, в котором они смогут оформить заявление для голосования вне участка, после чего им принесут урну для «бесконтактного» голосования.
Коммерсантъ 10:13
Общество
Мурашко допустил полное снятие ограничений не ранее 2021 года
В конце минувшей недели глава Минздрава заявил, что, несмотря на увеличение количества людей с антителами к коронавирусу, говорить о снятии всех ограничений рано, масочный режим должен сохраниться.
РИА Новости 12:34
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов анонсировал заявление о своем будущем
Metaratings 09:50
Общество
Глава СПЧ вслед за Михалковым высказался о патенте Билла Гейтса
В эфире радиостанции «Говорит Москва» глава Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека напомнил о намерениях основателя Microsoft.
Говорит Москва 10:14
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК вчера в 12:45
Общество
Россияне получат двойную зарплату за работу 1 июля
Трудящиеся россияне получат заработную плату в двойном размере за работу в день всероссийского голосования по поправкам к Конституции, сообщили в Роструде.
Политика Сегодня вчера в 13:43
Общество
Президента Арктической академии наук в Петербурге обвиняют в госизмене
Ученого, президента Арктической академии наук в Петербурге Валерия Митько обвиняют в государственной измене, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Ивана Павлова.
АиФ Санкт-Петербург вчера в 04:54
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 01:04
Происшествия
СК возбудил дело против проверявшей ТЭЦ-3 сотрудницы Ростехнадзора
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении главного госинспектора отдела государственного горного и общепромышленного надзора по Норильскому промрайону Енисейского управления Ростехнадзора Елены Новожиловой, которая проверяла ТЭЦ-3 в Норильске.
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Армия и оружие
Российский бронетранспортер подорвался в Сирии
Газета.Ru 06:48
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Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
Армия и оружие
Польские эксперты изучили новую тактику боя российских танков
Новинкой же боевой тактики танковых подразделений стал "сирийский вал", который, как понятно из названия, применялся в Сирии.
Политическая Экспертиза 08:52
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В Британии скончался известный уличный кот Боб
Общественности имя рыжего пушистика стало известно благодаря его совместным уличным выступлениям с музыкантом Джеймсом Боуэном, спасшим кота тринадцать лет назад.
Комсомольская правда 14:47
Авто
Chevrolet вновь начал продавать в РФ бюджетные модели
32CARS.ru вчера в 04:18