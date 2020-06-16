Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuИндия потеряла около 20 военных в столкновении на границе с КНР

По его данным, столкновение произошло в ночь на 16 июня в районе долины Галван, которая является спорной территорией между Китаем и Индией с середины XX века. В ходе боев индийская сторона потеряла убитыми 20 солдат и офицеров, в том числе командира пехотного батальона.
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Индия потеряла около 20 военных в столкновении на границе с КНР

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Индия и Китай развели войска после столкновений в Ладакхе

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В конфликте на границе Индии и Китая погибли десятки солдат

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В Нью-Дели заявили о разведении войск Индии и Китая в пограничном районе

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Трое индийских военных погибли при стычке на границе с Китаем

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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 16:04, Ашберн
Общество

Собянин назвал сроки отмены в Москве оставшихся ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал отмену в столице оставшихся ограничений не ранее середины июля.
Ведомости 12:04
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Происшествия

Во французском Дижоне чеченцы устроили беспорядки

Во Франции в городе Дижон чеченцы из числа местной диаспоры устроили массовые беспорядки.
МонаВиста 04:43
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Политика

В резиденции Путина в Ново-Огарево установили дезинфекционный туннель

В резиденции президента в Ново-Огарево для защиты от коронавируса установили специальный туннель, кадры с которым опубликовал кремлевский пул РИА Новости.
РИА Новости 12:19
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Экономика

Россия увеличила вложения в американские госбумаги почти вдвое

Россия в апреле 2020 года увеличила объем вложений в американские государственные бумаги с $3,85 млрд до $6,85 млрд благодаря краткосрочным облигациям.
ТАСС вчера в 16:25
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Общество

Выявленный в Пекине новый коронавирус посчитали еще более заразным

Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Фэнтай в субботу был временно закрыт после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.
РИА Новости вчера в 13:33
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Общество

Рособрнадзор уточнил требования о перчатках и масках на ЕГЭ

Непосредственно на экзамене надевать средства защиты не обязательно, заявил начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 15:18
Происшествия

Экс-главу города Кимры осудили на десять лет за махинации с землей

РИА Новости 15:23
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста

Lenta.ru вчера в 20:35
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Происшествия

Под Рязанью росгвардеец получил ранение, вступившись за девушку

В Рязанской области росгвардеец получил ножевое ранение, вступившись за девушку, пишет ТАСС со ссылкой на Центральный округ Росгвардии.
Газета.Ru 15:27
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Кино

Крис Эванс заявил, что хотел бы сыграть Человека-паука

Лос-Анджелес, США, 16 июня 2020, 19:53 — REGNUM Крис Эванс, исполнивший в фильмах Marvel роль Капитана Америки, заявил, что он также хотел бы исполнить роль Человека-паука.
REGNUM 12:53
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Игры

Sony: Gran Turismo 7 использует почти все особенности PlayStation 5

Gran Turismo 7 будет использовать практически все особенности PlayStation 5, о чём в интервью Guardian сообщил вице-президент европейского подразделения PlayStation Саймон Раттер.
Игромания.ру 14:04
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Происшествия

Появилось видео ДТП с грузовиком на трассе М-5 «Урал»

В социальных сетях появилось видео ДТП с грузовиком и пятью легковыми автомобилями на трассе М-5 «Урал» в Челябинской области.
РБК 12:04
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Общество

ЦИК разъяснил порядок голосования для болеющих граждан

Для болеющих граждан будет предусмотрено отдельное помещение, в котором они смогут оформить заявление для голосования вне участка, после чего им принесут урну для «бесконтактного» голосования.
Коммерсантъ 10:13
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Общество

Мурашко допустил полное снятие ограничений не ранее 2021 года

В конце минувшей недели глава Минздрава заявил, что, несмотря на увеличение количества людей с антителами к коронавирусу, говорить о снятии всех ограничений рано, масочный режим должен сохраниться.
РИА Новости 12:34
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Хабиб Нурмагомедов анонсировал заявление о своем будущем

Metaratings 09:50
Энергетика

Лукашенко заявил, что Белоруссия может найти замену российскому газу

Газета.Ru 05:32
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Общество

Глава СПЧ вслед за Михалковым высказался о патенте Билла Гейтса

В эфире радиостанции «Говорит Москва» глава Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека напомнил о намерениях основателя Microsoft.
Говорит Москва 10:14
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Политика

Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК вчера в 12:45
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Общество

Кличко посмеялся над своей ошибкой в прямом эфире

Матч ТВ 12:57
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Общество

Россияне получат двойную зарплату за работу 1 июля

Трудящиеся россияне получат заработную плату в двойном размере за работу в день всероссийского голосования по поправкам к Конституции, сообщили в Роструде.
Политика Сегодня вчера в 13:43
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Общество

Президента Арктической академии наук в Петербурге обвиняют в госизмене

Ученого, президента Арктической академии наук в Петербурге Валерия Митько обвиняют в государственной измене, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Ивана Павлова.
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Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
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Общество

Стали известны отменившие парад Победы российские города

Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 01:04
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Происшествия

СК возбудил дело против проверявшей ТЭЦ-3 сотрудницы Ростехнадзора

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении главного госинспектора отдела государственного горного и общепромышленного надзора по Норильскому промрайону Енисейского управления Ростехнадзора Елены Новожиловой, которая проверяла ТЭЦ-3 в Норильске.
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Армия и оружие

Российский бронетранспортер подорвался в Сирии

Газета.Ru 06:48
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Происшествия

Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой

Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
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Армия и оружие

Польские эксперты изучили новую тактику боя российских танков

Новинкой же боевой тактики танковых подразделений стал "сирийский вал", который, как понятно из названия, применялся в Сирии.
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В Британии скончался известный уличный кот Боб

Общественности имя рыжего пушистика стало известно благодаря его совместным уличным выступлениям с музыкантом Джеймсом Боуэном, спасшим кота тринадцать лет назад.
Комсомольская правда 14:47
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Бывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области

Известия 13:59
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Chevrolet вновь начал продавать в РФ бюджетные модели

32CARS.ru вчера в 04:18
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