Происшествия
РИА НовостиНа границе России и Казахстана произошли драки с участием мигрантов
Столкновение мигрантов с правоохранителями на российско-казахстанской границе на территории Самарской области произошло без участия Росгвардии, заявили во вторник в пресс-службе Приволжского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.
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В Росгвардии прокомментировали сообщения СМИ о потасовке на российско-казахстанской границе
Говорит Москвавчера в 11:08
Mash: на границе с Казахстаном начались столкновения мигрантов и Росгвардии
Московский Комсомолецвчера в 10:38
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Наука
Причиной последнего оледенения стали вулканические извержения
Evo-rus.com 03 августа в 01:32
Политика
В Госдуме оценили слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»
"Пожар до Владивостока" Александр Лукашенко во время обращения к народу и парламенту во вторник заявил, что если в Белоруссии произойдет дестабилизация обстановки и революция, то разгорится "пожар до Владивостока".
РИА Новости вчера в 21:41
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Самый маленький показатель наблюдается в сфере сельского хозяйства и легкой промышленности, поскольку лишь 1,2% работающих могут похвастаться хорошими зарплатами.
Evo-rus.com вчера в 02:38
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Кравчук предложил создать рабочую группу по возвращению Крыма Украине
В качестве предложения первый президент Украины считает необходимым сделать республику Крым не автономией, а национальной территорией.
ИА Красная Весна вчера в 12:22
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С Байконура в Москву вернули три бракованные ракеты «Протон-М»
По данным газеты "Ведомости", речь шла о бракованных болтах, использующихся для крепления трубопроводов второй ступени ракеты.
РИА Новости вчера в 20:04
Происшествия
Премьер-министр Ливана уточнил причину взрыва в порту Бейрута
Бейрут, 5 августа 2020, 01:01 — REGNUM Причиной взрыва в порту Бейрута стало ненадлежащее хранение в течение шести лет 2,75 тысячи тонн аммиачной селитры, заявил премьер-министр Ливана Хассан Диаб, сообщает канцелярия ливанского президента на своей странице в Twitter.
REGNUM вчера в 18:01
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Трусова объяснила причину ухода от Тутберидзе к Плющенко
Трусова объяснила причину ухода от Тутберидзе к Плющенко Спортсменка рассказала об отношении к бывшей наставнице.
Экспресс газета вчера в 09:52
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Цепкало призвал Путина «не подставлять плечо Лукашенко»
«Обращаюсь к вам, Владимир Владимирович, и к нашим братьям-россиянам с просьбой не подставлять в очередной раз „плечо“ Александру Лукашенко, но поддержать проведение свободных президентских выборов в Беларуси и осудить проводимую белорусским режимом антинародную и антироссийскую политику», — заявил оппозиционер.
ИА Красная Весна вчера в 15:34
Шоу-бизнес
Королева Елизавета II публично поздравила Меган Маркл с 39-летием
4 августа отмечала свой день рождения знаменитая бывшая американская актриса и фотомодель Меган Маркл.
CT news вчера в 20:35
Авто
В честь победы «Ювентуса» Роналду купил Bugatti за 700 млн рублей
В честь победы футбольного клуба «Ювентус» в чемпионате Италии в сезоне-2019/20, нападающий Криштиану Роналду подарил себе уникальный суперкар.
Somanyhorses вчера в 10:06
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Владимир Путин может устроить новое присоединение территорий в августе
СМИ предполагают, что Путин может предпринять попытку усилить влияние страны за счет поглощения Беларуси, выступив неким «национальным освободителем» во время народных волнений на фоне предстоящих президентских выборов в РБ.
Evo-rus.com вчера в 08:58
Происшествия
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
Турецкое издание Snob Magazin опубликовало в YouTube видеозапись драки с участием украинской модели Дарьей Кирилюк на курорте Чешме (Турция) на Эгейском море.
Lenta.ru вчера в 21:00
Армия и оружие
Минобороны Украины ответило на заявления Москвы о поставках оружия в ЛДНР
Напомним, 31 июля депутат Госдумы Леонид Калашников заявил, что Россия может начать поставки оружия Донбассу в ответ на военную помощь США Украине.
ИА Новороссия вчера в 01:29
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк согласилась на экспериментальное лечение
Анастасия Заворотнюк согласилась на экспериментальное лечение Анастасию Заворотнюк лечат вакциной от рака на основе иммунных клеток.
Экспресс газета 01:03
Шоу-бизнес
Сотрудница роддома увольняется из-за скандала со звездой «Дома-2»
Звезды телестройки Саша Черно и Иосиф Оганесян стали родителями 30 июля.
Пятый канал 03 августа в 15:28
Политика
Странная история. Чатиняна и жену Гибатдинова «обвинили» в финансировании «Единой России»
Вчера лидер выдвинувшегося на Гордуму Ульяновска движения "Против всех" (и журналист 73 онлайн) Дарья Косаринова опубликовала у себя в инстаграм информацию о платежах, которые Наири Чатинян и жена Айрата Гибатдинова, якобы, провели в фонд "Единой России" (своих политических оппонентов).
Ulpressa 01:10
Экономика
Собираемость долгов коллекторами вернулась к докризисному уровню
Собираемость долгов по агентским портфелям приближается к докризисному периоду, отметил и гендиректор "МБА Финансы" Федор Вахата.
РБК 03 августа в 23:00
Экономика
Россия выходит из налогового соглашения с Кипром
Еще весной Россия уведомила Кипр о внесении изменений в налоговое соглашение, после чего велись переговоры.
Evo-rus.com 01:23
Экономика
Минфин перечислил регионам второй транш поддержки на 100 млрд рублей
По распоряжению правительства Минфин перечислил второй транш поддержки 69 регионам на 100 млрд рублей.
Российская газета 03 августа в 02:24
Общество
Число жертв коронавируса в мире превысило 700 тысяч
Всего вирусом заразились больше 18,4 млн человек. Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года.
Газета.Ru 01:15
Экономика
В Ростуризме оценили убытки от отсутствия иностранных туристов
Российская туриндустрия недополучила 500 млрд рублей из-за закрытия границ для въезда в Россию иностранных туристов в ситуации пандемии коронавируса.
Российская газета вчера в 06:35
Гаджеты
LG показала гибкие, скручивающиеся и прозрачные дисплеи для техники будущего
Южнокорейская компания LG в ходе виртуальной конференции 2020 Society for Information Display (SID) показала новейшие разработки в области дисплеев на органических светодиодах (OLED).
3DNews 01:47
Происшествия
Прокуратура уточнила сумму ущерба от прорыва дамб в Красноярском крае
Природоохранная прокуратура пересчитала размер ущерба рекам Сейба и Сисим из-за прорыва дамб в Красноярском крае осенью 2019 года, который, по уточнённым данным, составил 424 млн рублей.
RT на русском 00:35
Гаджеты
50-долларовые умные часы Amazfit Bip S Lite поступили в продажу
iXBT.com вчера в 23:28
Общество
«МаксимаТелеком» установит в вагонах метро камеры с распознаванием лиц
Конкурс на установку в вагонах Московского метрополитена более 12 тыс. камер с функцией распознавания лиц выиграла компания «МаксимаТелеком».
Коммерсантъ вчера в 22:42
Хоккей
«Каролина» выиграла у «Рейнджерс» благодаря хет-трику Свечникова
CT news вчера в 11:22
Армия и оружие
Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных
Министр обороны Сергей Шойгу с 1 июля приказом ввел надбавки для 45 тыс. военных, средняя сумма надбавки составит 23 тыс. руб. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на выступление министра на селекторном совещании в военном ведомстве.
РБК вчера в 05:52
Финансы
Курс доллара на Мосбирже снизился до 72,98 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,2%, до отметки в 72,98 рубля, курс евро опустился на 1,1%, в моменте достигая 85,11 рубля.
ТАСС вчера в 03:26
Общество
Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР
Новосибирск, 5 августа 2020, 05:17 — REGNUM Более 395 тысяч новосибирских семей уже получили дополнительные выплаты на 543 тысячи детей.
REGNUM вчера в 22:17
Экономика
Названа главная спасительница российской экономики
Глава Банка России Эльвира Набиуллина названа главной спасительницей российской экономики, по мнению немецкого издания Die Welt.
Lenta.ru вчера в 13:44