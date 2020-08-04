В Росгвардии участие бойцов службы в конфликте опровергли. По данным Mash, в Самарской области у границы скопились несколько сотен мигрантов из Узбекистана и Таджикистана, которые пытаются попасть домой транзитом через Казахстан. Однако границы Казахстана остаются закрытыми из-за пандемии.

На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов

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