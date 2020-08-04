Коронавирус

РБКРБКНа границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов

В Росгвардии участие бойцов службы в конфликте опровергли. По данным Mash, в Самарской области у границы скопились несколько сотен мигрантов из Узбекистана и Таджикистана, которые пытаются попасть домой транзитом через Казахстан. Однако границы Казахстана остаются закрытыми из-за пандемии.
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На границе России и Казахстана произошли столкновения с участием мигрантов

Lenta.ru12:59

Mash: на границе с Казахстаном начались столкновения мигрантов и Росгвардии

Московский Комсомолец10:38

На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов

РБК12:09

Стычка с группой мигрантов на границе Казахстана и РФ локализована

Известия11:58

На российско-казахстанской границе произошла стычка мигрантов с правоохранителями

ТАСС11:08

В Росгвардии прокомментировали сообщения СМИ о потасовке на российско-казахстанской границе

Говорит Москва11:08

Mash: Столкновение мигрантов с сотрудниками Росгвардии произошло в Самарской области на границе с Казахстаном

Эхо Москвы12:37
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Происшествия

Reuters сообщил о десяти погибших при взрыве в Бейруте

РБК 13:11
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Кирилл Сафонов отказался играть в одном спектакле с Чулпан Хаматовой

Как сообщает «КП», приглашенный артист Кирилл Сафонов и вовсе не хочет работать с Чулпан Хаматовой в спектакле «Двое на качелях».
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Экономика

Минфин предложил увеличить расходы на президента и его администрацию

Минфин России предложил увеличить расходы на деятельность президента и его администрации.
Газета.Ru 08:35
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Кроме отказа от карантина, эксперты объясняют успех страны несильной зависимостью от туризма и развитыми программами социальной защиты.
Lenta.ru 07:37
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Опубликованы первые кадры из драмы «Дьявол навсегда» с Томом Холландом

В Сети появились первые кадры из драмы Netflix "Дьявол навсегда", основанной на одноименной саге 2011-го года американского писателя Дональда Рея Поллока, с Робертом Паттинсоном и Томом Холландом в главных ролях, сообщает Entertainment Weekly.
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Общество

Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа

В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали о том, что после 5 августа граждане смогут получить единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Цензуры.Нет 07:58
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Происшествия

Десантник признал вину в нападении на росгвардейцев в парке Горького

Десантник, устроивший драку с сотрудниками Росгвардии в парке Горького, раскаялся в содеянном.
Lenta.ru 13:24
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Политика

На Западе предупредили об «августовском сюрпризе Путина»

Странам Запада следует подготовиться к неожиданным внешнеполитическим действиям президента России Владимира Путина, которые он может предпринять в этом августе, чтобы укрепить свои позиции на фоне кризиса внутри страны.
Lenta.ru вчера в 12:50
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Экономика

Цена на золото превысила $2000 за унцию, обновив исторический максимум

Нью-Йорк, США, 4 августа 2020, 18:41 — REGNUM Цена на золото во вторник, 5 августа, достигла рекордного за всю историю показателя, превысив две тысячи долларов за тройскую унцию.
REGNUM 11:41
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Политика

Изменения в конституцию Белоруссии подготовят парламент и эксперты

Подготовить вариант изменений в конституцию Белоруссии поручил парламенту и экспертам президент республики Александр Лукашенко 4 августа в выступлении с посланием к белорусскому народу и парламенту.
ИА Красная Весна 06:51
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Здоровье

Марий Эл перешла на третий этап снятия ограничений

Марий Эл перешла на третий этап снятия ограничений по поводу коронавируса. Об этом сообщает Республиканский Роспотребнадзор.
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Происшествия

В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель

Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости 09:58
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Футбол

«Севилья» хочет заполучить лидера «Зенита»

Санкт-Петербург, 4 августа 2020, 17:58 — REGNUM Руководство «Севильи» намерено заполучить 23-летнего бразильского полузащитника «Зенита» Малкома, стоимость которого по оценкам transfermarkt составляет 30 миллионов евро.
REGNUM 10:58
Наука

Причиной последнего оледенения стали вулканические извержения

Ученые считают, что оледенение вызвано не падением крупного метеорита, как считалось ранее, а массовыми извержениями вулканов.
Evo-rus.com вчера в 01:32
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Политика

Жириновский заявил о риске военного мятежа в Белоруссии

В случае победы на президентских выборах в Белоруссии действующего главы республики Александра Лукашенко существует риск военного мятежа, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Lenta.ru 10:06
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Армия и оружие

Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных

Министр обороны Сергей Шойгу с 1 июля приказом ввел надбавки для 45 тыс. военных, средняя сумма надбавки составит 23 тыс. руб. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на выступление министра на селекторном совещании в военном ведомстве.
РБК 05:52
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Авто

АвтоВАЗ назвал в России скидки на автомобили Lada в августе

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Брат Кокорина снова оказался в суде: ему грозил арест из-за тонировки

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Политика

Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки»

Экс-депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать из страны.
РИА Новости 13:11
Авто

Дополнено: Maruti Suzuki Vitara Brezza превратится в Тойоту

Следующим будет перелицован популярный в Индии паркетник Maruti Suzuki Vitara Brezza.
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Экономика

Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады

В приложенной к законопроекту пояснительной записке сказано, что налог с доходов свыше одного миллиона рублей на фоне кризиса коснется граждан предпенсионного возраста и пенсионеров.
Evo-rus.com 11:24
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Экономика

Доходы от предпринимательской деятельности в России рекордно снизились

Доля предпринимательских доходов населения в структуре всех денежных доходов упала до 3,5% по итогам второго квартала, информирует Росстат.
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Общество

«Газпром» намерен обжаловать штраф Польши за «Северный поток-2»

Штраф, как было объявлено ранее, был назначен за отказ «Газпрома» предоставить запрошенные регулятором данные по «Северному потоку — 2». Регулятор подчеркнул, что компании обязаны поддерживать с ним связь и предоставлять информацию, которая запрашивается в рамках правовых норм Евросоюза, на которых основывается польское национальное законодательство.
Новые Ведомости 06:33
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Происшествия

Следствие не установило заказчика преступления против Голунова

Следователи не установили заказчика преступления в уголовном деле против бывших полицейских, обвиняемых в превышении полномочий и фальсификации доказательств при задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Коммерсантъ 08:46
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Политика

Талибы развернули свой флаг в турецком соборе Святой Софии

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Происшествия

В Петербурге нашли тело блогера из Таджикистана

Тело молодого гражданина Таджикистана, скончавшегося от удушения, обнаружено в квартире дома на улице Маршала Казакова в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
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Политика

В Госдуме ответили на слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»

Сегодня белорусский лидер выступил с посланием и заявил, что если в стране произойдет дестабилизация обстановки, то «будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело».
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Шоу-бизнес

Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой

Телеведущий Александр Гордон тайно развелся со своей четвертой женой Нозанин Абдулвасиевой после шести лет брака.
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В офисах таможенного брокера «Аривист» в Петербурге проходят обыски

Во вторник, 4 августа, в офисах таможенного брокера «Аривист» в Петербурге проходят обыски.
Peterburg2.ru 12:21
Здоровье

В Швеции обеспокоились планами России по массовой вакцинации от коронавируса

Планы России по началу массовой вакцинации граждан от коронавируса в ближайшие месяцы вызывают тревогу, поскольку российские ученые едва ли успели тщательно исследовать возможные побочные эффекты прививки.
Lenta.ru 12:50
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