Коронавирус
РБКНа границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов
В Росгвардии участие бойцов службы в конфликте опровергли. По данным Mash, в Самарской области у границы скопились несколько сотен мигрантов из Узбекистана и Таджикистана, которые пытаются попасть домой транзитом через Казахстан. Однако границы Казахстана остаются закрытыми из-за пандемии.
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Mash: на границе с Казахстаном начались столкновения мигрантов и Росгвардии
Московский Комсомолец10:38
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Шоу-бизнес
Кирилл Сафонов отказался играть в одном спектакле с Чулпан Хаматовой
Как сообщает «КП», приглашенный артист Кирилл Сафонов и вовсе не хочет работать с Чулпан Хаматовой в спектакле «Двое на качелях».
Вокруг ТВ 03:51
Экономика
Минфин предложил увеличить расходы на президента и его администрацию
Минфин России предложил увеличить расходы на деятельность президента и его администрации.
Газета.Ru 08:35
Экономика
Объяснен успех отказа Швеции от карантина
Кроме отказа от карантина, эксперты объясняют успех страны несильной зависимостью от туризма и развитыми программами социальной защиты.
Lenta.ru 07:37
Кино
Опубликованы первые кадры из драмы «Дьявол навсегда» с Томом Холландом
В Сети появились первые кадры из драмы Netflix "Дьявол навсегда", основанной на одноименной саге 2011-го года американского писателя Дональда Рея Поллока, с Робертом Паттинсоном и Томом Холландом в главных ролях, сообщает Entertainment Weekly.
РИА Новости 08:52
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали о том, что после 5 августа граждане смогут получить единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Цензуры.Нет 07:58
Происшествия
Десантник признал вину в нападении на росгвардейцев в парке Горького
Десантник, устроивший драку с сотрудниками Росгвардии в парке Горького, раскаялся в содеянном.
Lenta.ru 13:24
Политика
На Западе предупредили об «августовском сюрпризе Путина»
Странам Запада следует подготовиться к неожиданным внешнеполитическим действиям президента России Владимира Путина, которые он может предпринять в этом августе, чтобы укрепить свои позиции на фоне кризиса внутри страны.
Lenta.ru вчера в 12:50
Экономика
Цена на золото превысила $2000 за унцию, обновив исторический максимум
Нью-Йорк, США, 4 августа 2020, 18:41 — REGNUM Цена на золото во вторник, 5 августа, достигла рекордного за всю историю показателя, превысив две тысячи долларов за тройскую унцию.
REGNUM 11:41
Политика
Изменения в конституцию Белоруссии подготовят парламент и эксперты
Подготовить вариант изменений в конституцию Белоруссии поручил парламенту и экспертам президент республики Александр Лукашенко 4 августа в выступлении с посланием к белорусскому народу и парламенту.
ИА Красная Весна 06:51
Здоровье
Марий Эл перешла на третий этап снятия ограничений
Марий Эл перешла на третий этап снятия ограничений по поводу коронавируса. Об этом сообщает Республиканский Роспотребнадзор.
ГТРК Марий Эл 07:48
Происшествия
В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель
Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости 09:58
Футбол
«Севилья» хочет заполучить лидера «Зенита»
Санкт-Петербург, 4 августа 2020, 17:58 — REGNUM Руководство «Севильи» намерено заполучить 23-летнего бразильского полузащитника «Зенита» Малкома, стоимость которого по оценкам transfermarkt составляет 30 миллионов евро.
REGNUM 10:58
Наука
Причиной последнего оледенения стали вулканические извержения
Ученые считают, что оледенение вызвано не падением крупного метеорита, как считалось ранее, а массовыми извержениями вулканов.
Evo-rus.com вчера в 01:32
Политика
Жириновский заявил о риске военного мятежа в Белоруссии
В случае победы на президентских выборах в Белоруссии действующего главы республики Александра Лукашенко существует риск военного мятежа, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Lenta.ru 10:06
Армия и оружие
Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных
Министр обороны Сергей Шойгу с 1 июля приказом ввел надбавки для 45 тыс. военных, средняя сумма надбавки составит 23 тыс. руб. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на выступление министра на селекторном совещании в военном ведомстве.
РБК 05:52
Авто
АвтоВАЗ назвал в России скидки на автомобили Lada в августе
Автоновости дня вчера в 07:20
Политика
Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки»
Экс-депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать из страны.
РИА Новости 13:11
Авто
Дополнено: Maruti Suzuki Vitara Brezza превратится в Тойоту
Следующим будет перелицован популярный в Индии паркетник Maruti Suzuki Vitara Brezza.
Драйв 08:48
Экономика
Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады
В приложенной к законопроекту пояснительной записке сказано, что налог с доходов свыше одного миллиона рублей на фоне кризиса коснется граждан предпенсионного возраста и пенсионеров.
Evo-rus.com 11:24
Экономика
Доходы от предпринимательской деятельности в России рекордно снизились
Доля предпринимательских доходов населения в структуре всех денежных доходов упала до 3,5% по итогам второго квартала, информирует Росстат.
Экономика сегодня вчера в 02:19
Общество
«Газпром» намерен обжаловать штраф Польши за «Северный поток-2»
Штраф, как было объявлено ранее, был назначен за отказ «Газпрома» предоставить запрошенные регулятором данные по «Северному потоку — 2». Регулятор подчеркнул, что компании обязаны поддерживать с ним связь и предоставлять информацию, которая запрашивается в рамках правовых норм Евросоюза, на которых основывается польское национальное законодательство.
Новые Ведомости 06:33
Происшествия
Следствие не установило заказчика преступления против Голунова
Следователи не установили заказчика преступления в уголовном деле против бывших полицейских, обвиняемых в превышении полномочий и фальсификации доказательств при задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Коммерсантъ 08:46
Политика
Талибы развернули свой флаг в турецком соборе Святой Софии
ПолитРоссия вчера в 11:13
Происшествия
В Петербурге нашли тело блогера из Таджикистана
Тело молодого гражданина Таджикистана, скончавшегося от удушения, обнаружено в квартире дома на улице Маршала Казакова в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
РИА Новости 09:58
Политика
В Госдуме ответили на слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»
Сегодня белорусский лидер выступил с посланием и заявил, что если в стране произойдет дестабилизация обстановки, то «будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело».
РБК 09:08
Шоу-бизнес
Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой
Телеведущий Александр Гордон тайно развелся со своей четвертой женой Нозанин Абдулвасиевой после шести лет брака.
Газета.Ru 11:23
Происшествия
В офисах таможенного брокера «Аривист» в Петербурге проходят обыски
Во вторник, 4 августа, в офисах таможенного брокера «Аривист» в Петербурге проходят обыски.
Peterburg2.ru 12:21
Здоровье
В Швеции обеспокоились планами России по массовой вакцинации от коронавируса
Планы России по началу массовой вакцинации граждан от коронавируса в ближайшие месяцы вызывают тревогу, поскольку российские ученые едва ли успели тщательно исследовать возможные побочные эффекты прививки.
Lenta.ru 12:50