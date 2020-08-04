Происшествия
РБКНа границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов
В Росгвардии участие бойцов службы в конфликте опровергли. По данным Mash, в Самарской области у границы скопились несколько сотен мигрантов из Узбекистана и Таджикистана, которые пытаются попасть домой транзитом через Казахстан. Однако границы Казахстана остаются закрытыми из-за пандемии.
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В Росгвардии прокомментировали сообщения СМИ о потасовке на российско-казахстанской границе
Говорит Москвавчера в 11:08
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«Каролина» прошла «Рейнджерс» в квалификационном раунде плей-офф НХЛ
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ИА Красная Весна 04:42
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WSJ: КНР помогает Эр-Рияду наладить производство уранового концентрата
Предприятие по производству концентрата, получаемого в процессе обработки урановой руды, строит Саудовская Аравия с участием двух китайских компаний, 4 августа пишет газета The Wall Street Journal.
ИА Красная Весна вчера в 22:29
Происшествия
Ефремов не признал вину в гибели человека в ДТП
Коммерсантъ 05:06
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
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Армия и оружие
В Ливию с необычным визитом прибыл самый большой российский военный самолет
Discover24 05:59
Происшествия
Почти 80 человек погибли в результате взрыва в столице Ливана
Из-за нарушений правил безопасности на складе, где хранились 2750 тонн нитрата аммония - это материал, который используют при изготовлении бомб, в порту Бейрута произошел мощный взрыв.
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Министерство финансов России предложило в 2021–2023 годах сократить траты на содержание Государственной Думы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей.
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Муж Полины Гагариной закрутил роман с успешной миллионершей
Супруг известной российской исполнительницы Полины Гагариной — 42-летний Дмитрий Исхаков — закрутил роман с успешной бизнесвумен.
Территория новостей 04:21
Общество
Черногория разрешила россиянам въезжать в страну
Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну.
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Политика
ЛДПР планирует провести в Москве митинг в поддержку Фургала
Члены партии ЛДПР намерены провести в Москве митинг в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, заявил в среду лидер партии Владимир Жириновский в ходе общения с участниками форума "Территория смыслов".
ТАСС 05:27
Общество
На турецких курортах выявили резкий рост случаев коронавируса
На турецких курортах резко выросло число случаев заражения COVID-19, заявил в твиттере министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
РИА Новости 04:00
Экономика
Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Центробанк 4 августа опубликовал результаты июльского мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.
РБК 02:30
Армия и оружие
В России началось серийное производство пистолетов «Удав»
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТочмаш) приступил к серийному производству новейшего пистолета "Удав" для Вооруженных Сил России.
Газета.Ru 04:58
Политика
Тихановская попросила Меркель проследить за выборами в Белоруссии
Конкурент белорусского лидера Александра Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская попросила немецкого канцлера Ангелу Меркель проконтролировать соблюдение честного избирательного процесса.
Народные новости 03:55
Общество
В Германии и Эстонии заявили о начале второй волны коронавируса
Сузанне Йона, председатель объединения немецких врачей Marburger Bund, заявила, что в ФРГ уже началась вторая волна коронавируса.
РБК вчера в 10:52
Происшествия
Семилетняя девочка спасла тонувшего мальчика в Крыму
Известия вчера в 16:38
Футбол
«Спартак» интересуется полузащитником «Лестера» Силвой
Как сообщает источник, в услугах игрока заинтересован «Спартак». Напомним, в прошлом сезоне Силва защищал цвета «Монако» на правах аренды.
Vprognoze.ru вчера в 04:46
Армия и оружие
Псковское соединение ВДВ возглавил полковник Сергей Чубарыкин
Псков, 5 августа 2020, 05:30 — REGNUM Командующий Воздушно-десантными войсками Вооружённых сил (ВС) России генерал-полковник Андрей Сердюков представил командованию Псковского гвардейского соединения ВДВ нового командира — полковника Сергея Чубарыкина.
REGNUM вчера в 22:30
Политика
Россия не направит наблюдателей на выборы в Белоруссию
Центризбирком России не получал официального приглашения от Белоруссии для участия в наблюдении за выборами президента республики и принял решение не направлять туда своих наблюдателей.
RT на русском вчера в 13:24
Политика
В Госдуме оценили слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»
По словам лидера Белоруссии, Россию может охватить "пожар до Владивостока", но глава думского комитета считает, что это лишь метафора, в действительности никаких угроз в адрес России Лукашенко сделано не было.
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Общество
Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР
Новосибирск, 5 августа 2020, 05:17 — REGNUM Более 395 тысяч новосибирских семей уже получили дополнительные выплаты на 543 тысячи детей.
REGNUM вчера в 22:17
Происшествия
В СК назвали возможные причины ДТП с девятью погибшими в Крыму
Следователи отрабатывают три версии причин ДТП с микроавтобусом в Крыму, в том числе несоблюдение условий отдыха водителя, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.
ТАСС 04:56
Футбол
ЦСКА получит более одного миллиарда рублей от нового спонсора
В понедельник, 3 августа московский ЦСКА сообщил о подписании контракта с «ИКС Холдинг» – российской многопрофильной ИТ-групой, в которую входит более 30 компаний в России и за рубежом.
ProstoProSport вчера в 02:31
Здоровье
В Чувашии возобновляют медосмотры и диспансеризацию
Услуга будет недоступна пенсионерам старше 65 лет и пациентам из группы риска В Чувашии в ближайшее время возобновят проведение профилактических медосмотров и диспансеризации.
Правда ПФО вчера в 07:29
Происшествия
Появилось видео драки в Турции с участием украинской модели
Было опубликовано видео драки в которой избили украинскую модель Дарью Кирилюк.
Территория новостей 03:47
Происшествия
Жертвами коронавируса стали ещё две жительницы Волгограда
Волгоград, 5 августа 2020, 13:09 — REGNUM О смерти двух пациентов с подтверждённым положительным тестом на коронавирус в Волгограде стало известно 5 августа.
REGNUM 06:09
Космос
Прототип корабля для полетов на Марс Starship совершил успешный полет
Компания Space X провела первый успешный полет прототипа космического корабля Starship, который разрабатывается для полетов на Марс.
Российская газета 05:30