Столкновение мигрантов с правоохранителями на российско-казахстанской границе на территории Самарской области произошло без участия Росгвардии, заявили во вторник в пресс-службе Приволжского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

На границе России и Казахстана произошли драки с участием мигрантов

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