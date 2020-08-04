Происшествия
РИА НовостиНа границе России и Казахстана произошли драки с участием мигрантов
Столкновение мигрантов с правоохранителями на российско-казахстанской границе на территории Самарской области произошло без участия Росгвардии, заявили во вторник в пресс-службе Приволжского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.
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В Росгвардии прокомментировали сообщения СМИ о потасовке на российско-казахстанской границе
Говорит Москвавчера в 11:08
Mash: на границе с Казахстаном начались столкновения мигрантов и Росгвардии
Московский Комсомолецвчера в 10:38
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Ранее СМИ писали, что в 15 ведущих российских вузах, в том числе ННГУ имени Лобачевского, принимают на целевое обучение детей чиновников, которые якобы не смогли бы поступить на общих основаниях.
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General Motors показал новый агрегат V8 для старых моделей
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Вылет из Российской премьер-лиги (РПЛ) самарского ФК "Крылья Советов" привел к отставке руководства команды.
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Специалист указала, что у людей гипертонией "нет и не будет нормального артериального давления", а может быть лишь целевой уровень, "который достигается лишь с помощью аккуратного постоянного приема лекарств", подобранных для каждого пациента в индивидуальном порядке.
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Разрушена половина Бейрута: фото и видео последствий взрыва
Взрыв в Бейруте сравнили с землетрясением. Десятки жителей погибли и тысячи пострадали.
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Просмотр фильмов и сериалов с пиратских сайтов может быть чреват занесением на устройство вирусов и программ-шпионов, скрытых криптомайнеров, а также снятием средств с банковских карт.
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Экономика
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Инженеры компании Virgin Galactic, владельцем которой является британский миллиардер Ричард Брэнсон, приступили к первому этапу разработки космического корабля.
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Кравчук отрицает особый статус для Донбасса в Минских договоренностях
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Названы сроки новой вспышки коронавируса на Украине
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Более 6 тысяч «умных» счетчиков установили в Подмосковье с начала года
Более 6 тысяч электросчетчиков с функцией автоматического снятия показаний установили жителям Подмосковья с начала текущего года, сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики.
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Министерство финансов России предложило в 2021–2023 годах сократить траты на содержание Государственной Думы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей.
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