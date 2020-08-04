Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиНа границе России и Казахстана произошли драки с участием мигрантов

Столкновение мигрантов с правоохранителями на российско-казахстанской границе на территории Самарской области произошло без участия Росгвардии, заявили во вторник в пресс-службе Приволжского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.
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Стычка мигрантов с сотрудниками российских силовых структур произошла в Самарской области у границы с Казахстаном

Эхо Москвывчера в 22:04

В Росгвардии прокомментировали сообщения СМИ о потасовке на российско-казахстанской границе

Говорит Москвавчера в 11:08

Азаров: Росгвардия не допустила нарушений на границе Самарской области с Казахстаном

ТАССвчера в 14:36

На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов

РБКвчера в 12:09

Стычка с группой мигрантов на границе Казахстана и РФ локализована

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На границе России и Казахстана произошли драки с участием мигрантов

РИА Новостивчера в 15:01

Mash: на границе с Казахстаном начались столкновения мигрантов и Росгвардии

Московский Комсомолецвчера в 10:38
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Происшествия

Стали известны обстоятельства мощного взрыва в порту Бейрута

Взгляд.ру вчера в 17:16
Общество

Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну

Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран, тем самым разрешая въезд в страну без дополнительных условий.
Известия вчера в 04:59
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Политика

ЦИК России отказалась посылать наблюдателей на выборы в Белоруссию

ЦИК России приняла решение не направлять своих наблюдателей на президентские выборы в Белоруссию.
Евразия Daily вчера в 12:29
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Общество

В ННГУ прокомментировали данные о целевом зачислении детей чиновников

Ранее СМИ писали, что в 15 ведущих российских вузах, в том числе ННГУ имени Лобачевского, принимают на целевое обучение детей чиновников, которые якобы не смогли бы поступить на общих основаниях.
RT на русском вчера в 19:50
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Авто

General Motors показал новый агрегат V8 для старых моделей

Мотор модели 350 (рабочий объём в кубических дюймах) прежде можно было купить лишь восстановленным на предприятии, а теперь 5,7-литровый V8 доступен в состоянии нового двигателя и на 100 % состоит из новых деталей и компонентов.
SpeedMe 02 августа в 12:38
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Общество

Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2

Арендатор баржи-трубоукладчика "Фортуна", которая способна достроить "Северный поток — 2", не принимает и не намерен принимать участия в работах по укладке газопровода в Балтийском море, сообщает РБК.
РИА Новости вчера в 19:58
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Общество

В связанной с Коломойским компании прошли обыски

Федеральное бюро расследований (ФБР) США провело обыски в компании Optima Management Group, связанной с украинским бизнесменом Игорем Коломойским.
Lenta.ru вчера в 22:54
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Происшествия

Неизвестный облил женщину кислотой в подмосковном Пушкино

В подмосковном городе Пушкино женщине плеснули кислотой в лицо.
РБК 03 августа в 16:34
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Политика

Константин Муренин отмечает юбилей

Сегодня член совета при губернаторе Саратовской области по экономическому развитию Константин Муренин отмечает день рождения.
Взгляд-инфо 00:00
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Кино

Disney выпустит «Мулан» онлайн с ценой за просмотр в $30

Студия Disney решила выпустить игровой ремейк мультфильма «Мулан» на стриминговом сервисе Disney+.
АБН вчера в 18:49
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Шоу-бизнес

Памела Андерсон похвасталась архивным откровенным фото

Московский Комсомолец 00:13
Футбол

Руководители ФК «Крылья Советов» ушли в отставку

Вылет из Российской премьер-лиги (РПЛ) самарского ФК "Крылья Советов" привел к отставке руководства команды.
Российская газета вчера в 14:28
Политика

Совбез Белоруссии заявил о шести попытках «цветных революций» в стране

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков заявил, что страна за время своей независимости пережила шесть попыток «цветных революций».
РБК вчера в 21:55
Здоровье

Врач дала советы страдающим от гипертонии

Специалист указала, что у людей гипертонией "нет и не будет нормального артериального давления", а может быть лишь целевой уровень, "который достигается лишь с помощью аккуратного постоянного приема лекарств", подобранных для каждого пациента в индивидуальном порядке.
РИА Новости вчера в 23:52
Происшествия

Разрушена половина Бейрута: фото и видео последствий взрыва

Взрыв в Бейруте сравнили с землетрясением. Десятки жителей погибли и тысячи пострадали.
НТВ вчера в 15:41
Политика

Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки»

Экс-депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать из страны.
РИА Новости вчера в 13:11
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Здоровье

Роспотребнадзор: осенью в Россию придут три обновленных штамма гриппа

Ранее глава ведомства Анна Попова предупредила, что в стране предстоящей осенью и зимой появятся новые штаммы вируса гриппа, от которых россияне не прививались.
Коммерсантъ вчера в 01:48
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Хоккей

«Каролина» выиграла у «Рейнджерс» благодаря хет-трику Свечникова

CT news вчера в 11:22
Технологии

Перечислены опасности просмотра фильмов с пиратских сайтов

Просмотр фильмов и сериалов с пиратских сайтов может быть чреват занесением на устройство вирусов и программ-шпионов, скрытых криптомайнеров, а также снятием средств с банковских карт.
Lenta.ru вчера в 20:30
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Шоу-бизнес

Малфой из «Гарри Поттера» признался в своей наркозависимости

РЕН ТВ вчера в 19:33
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Экономика

Цена на золото превысила $2000 за унцию, обновив исторический максимум

Нью-Йорк, США, 4 августа 2020, 18:41 — REGNUM Цена на золото во вторник, 5 августа, достигла рекордного за всю историю показателя, превысив две тысячи долларов за тройскую унцию.
REGNUM вчера в 11:41
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Технологии

Компания Virgin Galactic представила проект сверхзвукового самолёта

Инженеры компании Virgin Galactic, владельцем которой является британский миллиардер Ричард Брэнсон, приступили к первому этапу разработки космического корабля.
Pravda.Ru вчера в 07:02
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Общество

В Кузбассе за сутки выявили 97 новых случаев коронавируса

Третий день подряд в Кузбассе фиксируют рекордное количество заболевших Covid-19. По данным на 5 августа в регионе заболели ещё 97 человек.
Сибдепо 00:19
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Происшествия

Семилетняя девочка спасла тонувшего мальчика в Крыму

Известия вчера в 16:38
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Политика

Кравчук отрицает особый статус для Донбасса в Минских договоренностях

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, первый президент страны, Леонид Кравчук сказал, что в Минских соглашениях нет обязательного требования вводить "особый статус" отдельных регионов Донецкой и Луганской областей в конституцию Украины.
Интерфакс вчера в 16:31
Политика

Лукашенко: в Белоруссию переброшен еще один иностранный отряд

В Белоруссию прибыл отряд иностранных наемников, который разместился на юге государства.
URA.Ru вчера в 06:57
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Здоровье

Названы сроки новой вспышки коронавируса на Украине

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал сроки новой вспышки коронавируса в стране, передают «Українські Новини».
Lenta.ru вчера в 08:24
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Общество

В РФ предложили увеличить скидки на услуги ЖКХ для многодетных семей

Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец обратилась к правительству с предложением увеличить скидки на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей на фоне пандемии.
Известия 00:05
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Общество

Более 6 тысяч «умных» счетчиков установили в Подмосковье с начала года

Более 6 тысяч электросчетчиков с функцией автоматического снятия показаний установили жителям Подмосковья с начала текущего года, сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики.
РИА Новости вчера в 05:42
Экономика

Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совет Федерации

Министерство финансов России предложило в 2021–2023 годах сократить траты на содержание Государственной Думы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей.
Известия вчера в 22:20
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