Происшествия
РБКНа границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов
В Росгвардии участие бойцов службы в конфликте опровергли. По данным Mash, в Самарской области у границы скопились несколько сотен мигрантов из Узбекистана и Таджикистана, которые пытаются попасть домой транзитом через Казахстан. Однако границы Казахстана остаются закрытыми из-за пандемии.
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Mash: на границе с Казахстаном начались столкновения мигрантов и Росгвардии
Московский Комсомолец10:38
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RT на русском 11:51
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Коммерсантъ 13:39
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32CARS.ru вчера в 10:00
Авто
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АБН 18:49
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Консул Украины в Черногории возмутился открытием страны для россиян
Консул Украины в Черногории Михаил Шматов выразил возмущение в связи с решением республики разрешить въезд гражданам России «без всяких условий».
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Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали
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Народные новости вчера в 04:09
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