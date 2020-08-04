Происшествия

РБКРБКНа границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов

В Росгвардии участие бойцов службы в конфликте опровергли. По данным Mash, в Самарской области у границы скопились несколько сотен мигрантов из Узбекистана и Таджикистана, которые пытаются попасть домой транзитом через Казахстан. Однако границы Казахстана остаются закрытыми из-за пандемии.
Читать в источнике
Комментировать695

Подробнее о событии

На границе России и Казахстана произошли драки с участием мигрантов

РИА Новости15:01

Mash: на границе с Казахстаном начались столкновения мигрантов и Росгвардии

Московский Комсомолец10:38

Mash: Столкновение мигрантов с сотрудниками Росгвардии произошло в Самарской области на границе с Казахстаном

Эхо Москвы12:37

На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов

РБК12:09

Стычка с группой мигрантов на границе Казахстана и РФ локализована

Известия11:58

В Росгвардии прокомментировали сообщения СМИ о потасовке на российско-казахстанской границе

Говорит Москва11:08

Азаров: Росгвардия не допустила нарушений на границе Самарской области с Казахстаном

ТАСС14:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 19:48, Ашберн
Происшествия

Число погибших при взрыве в Бейруте увеличилось до 63

РИА Новости 16:17
271
Происшествия

В Крыму семилетняя девочка спасла упавшего в бассейн ребёнка

REGNUM 09:59
144
Киберспорт

Обновление Dota 2 от 4 августа: сборки по умолчанию

Список изменений Актуализированы внутриигровые сборки от Valve для 21 героя, включая Ember Spirit, Monkey King и Tinker.
Dota2.ru 14:24
Происшествия

Дело сестер Хачатурян будет рассмотрено судом присяжных

Газета.Ru вчера в 07:13
158
Общество

Туристам в Турции запретили самим брать еду на шведских столах

Новые Известия вчера в 06:57
221
Футбол

Футболист Игбун остается в «Динамо» еще на два года

РИА Новости 05:28
1
Театры

Александринка подготовила серию онлайн — спектаклей

Орфей вчера в 08:02
Происшествия

В одну из больниц Бейрута поступило 500 пострадавших от взрыва

В Ливане столичные больницы не успевают оказывать помощь пострадавшим от взрыва в порту Бейрута, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Sky News.
Собеседник 15:06
Общество

Нижегородский вуз ответил на сообщения о зачислениях детей чиновников

Университет не имеет права выяснять персональную информацию об абитуриентах, поступающих на целевое обучение, он проверяет лишь достоверность договора, рассказали РИА Новости в пресс-службе Нижегородского университета имени Лобачевского, комментируя публикацию о том, что в ряд ведущих российских вузов на целевое обучение направляют своих детей высокопоставленные чиновники.
РИА Новости 17:56
176
Космос

Ученые нашли способ наблюдать космический мусор днем

ИА Красная Весна 12:35
Армия и оружие

В США провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты

Министерство обороны США провело очередные испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.
RT на русском 11:51
Хоккей

«Каролина» выиграла у «Рейнджерс» благодаря хет-трику Свечникова

CT news 11:22
Общество

Внесение наличных на анонимные электронные кошельки запретили в России

Поправки вносят ограничения по электронным кошелькам платежных систем, а также по другим системам электронных денег.
ПолитРоссия 02 августа в 22:09
907
Общество

Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль

Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль Спустя полгода после обнаружения в стране первого случая заболевания Швеция продолжает отказываться не только от жестких карантинных мер, но и от обязательного ношения масок в публичных местах.
Коммерсантъ 13:39
351
Авто

АвтоВАЗ планирует выпустить новую версию Lada Xray Cross для молодежи

В конце прошлого года на заводе «АвтоВАЗ» с главного конвейера сошло сразу несколько особых хэтчбеков Xray Cross, которые получили приставку Black в названии.
32CARS.ru вчера в 10:00
71
Авто

Рынок новых легковых автомобилей в 1 полугодии сократился на 17%

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в июне 2020 года россияне приобрели 108,3 тыс. новых легковых автомобилей.
Автостат 02 августа в 04:48
Кино

Disney выпустит «Мулан» онлайн с ценой за просмотр в $30

Студия Disney решила выпустить игровой ремейк мультфильма «Мулан» на стриминговом сервисе Disney+.
АБН 18:49
1
Политика

Консул Украины в Черногории возмутился открытием страны для россиян

Консул Украины в Черногории Михаил Шматов выразил возмущение в связи с решением республики разрешить въезд гражданам России «без всяких условий».
RT на русском 18:44
77
Общество

Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали

В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 06:23
454
Общество

Уральский депутат задекларировал четыре копейки дохода

Депутат из Екатеринбурга Илья Гаффнер задекларировал четыре копейки в качестве дохода за 2019 год.
Народные новости вчера в 04:09
250
Кино

«Игра престолов» снова стала самым скачиваемым сериалом в мире

Комсомольская правда 03:26
1
Энергетика

«Известия»: предприятия Арктики хотят перевести с нефти на СПГ

Общественный совет Минприроды предлагает перевести предприятия Арктики с нефтепродуктов на сжиженный природный газ (СПГ).
ТАСС 19:00
Здоровье

Вирусологи предупредили о всплеске случаев коронавируса после отпусков

Отпускники контактируют, будут происходить заражения, а затем эти люди поедут домой.
Известия Мордовии 13:00
Политика

Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки»

Экс-депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать из страны.
РИА Новости 13:11
426
Общество

РБК: Почти 23% детей в России живут за чертой бедности

Почти 23% детей в России живут за официально установленной чертой бедности.
Деловой квадрат 09:15
124
Происшествия

Что известно о взрыве в порту ливанского Бейрута

В ливанской столице Бейрут прогремел мощный взрыв в порту. Город объявлен районом стихийного бедствия.
RT на русском 17:19
Шоу-бизнес

Ирина Горбачева подтвердила роман с бывшим солистом Quest Pistols

По словам Горбачевой, точку в отношениях поставили измены ее супруга. После этого случая актриса не афиширует свою личную жизнь.
CT news 16:42
7
Футбол

Неймар прокомментировал третью годовщину пребывания в «ПСЖ»

Бразильский нападающий Неймар прокомментировал трехлетнее пребывание в «Пари Сен-Жермен».
Чемпионат 19:20
Игры

Wargaming готовит крупнейшее обновление 2020 года для World of Tanks

Обновление 1.10 приурочено к юбилею проекта белорусских разработчиков, оно подарит игрокам новое оборудование, польские средние танки, а также модернизированную карту «Жемчужная река».
Evo-rus.com 06:53
1
Шоу-бизнес

Светлана Лобода опубликовала снимок топлес и взбудоражила подписчиков

Артистка исполнила мечту миллионов поклонников мужского пола и обнародовала пикантное фото.
Privet-Rostov.ru 02:38
7
Как работают Яндекс.Новости?
Главное