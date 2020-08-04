Происшествия
РБКНа границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов
В Росгвардии участие бойцов службы в конфликте опровергли. По данным Mash, в Самарской области у границы скопились несколько сотен мигрантов из Узбекистана и Таджикистана, которые пытаются попасть домой транзитом через Казахстан. Однако границы Казахстана остаются закрытыми из-за пандемии.
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Mash: на границе с Казахстаном начались столкновения мигрантов и Росгвардии
Московский Комсомолец10:38
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Киберспорт
Обновление Dota 2 от 4 августа: сборки по умолчанию
Список изменений Актуализированы внутриигровые сборки от Valve для 21 героя, включая Ember Spirit, Monkey King и Tinker.
Dota2.ru 14:24
Политика
Валерий Соловей: Россия примет участие в подавлении протестов в Белоруссии
«Вероятность начала революции в соседнем государстве достаточно высока, и как только она начнется, Россия примет участие в подавлении протестов в Белоруссии», - заявил политолог Валерий Соловей.
Век вчера в 14:01
Происшествия
В багаже пассажирки аэропорта в Мюнхене нашли кости ее покойного мужа
Сотрудники службы безопасности в аэропорту немецкого Мюнхена нашли в багаже одной из пассажирок останки ее умершего мужа.
Газета.Ru 08:42
Общество
Горбачев поддержал присвоение титула пэра Лебедеву-младшему
Лебедев-младший является владельцем компании Lebedev Holdings Ltd, выпускающей британские газеты The Independent и Evening Standard, а после присвоения титула также войдет в верхнюю палату парламента Великобритании.
Национальная служба новостей 07:11
Технологии
Перечислены опасности просмотра фильмов с пиратских сайтов
Просмотр фильмов и сериалов с пиратских сайтов может быть чреват занесением на устройство вирусов и программ-шпионов, скрытых криптомайнеров, а также снятием средств с банковских карт.
Lenta.ru 20:30
Культура
Четыре работы из Забайкалья прошли в финал конкурса «Красиво.ДВ»
Московский Комсомолец Чита 04:28
Шоу-бизнес
Кирилл Сафонов отказался играть в одном спектакле с Чулпан Хаматовой
Как сообщает «КП», приглашенный артист Кирилл Сафонов и вовсе не хочет работать с Чулпан Хаматовой в спектакле «Двое на качелях».
Вокруг ТВ 03:51
Происшествия
У берегов Калифорнии нашли затонувшую машину ВМС США с погибшими
RT на русском 17:40
Происшествия
Молодая сахалинка погибла под колесами седана
Молодая сахалинка погибла под колесами седана в Александровске-Сахалинском.
АСТВ 19:11
Футбол
Николич назвал количество необходимых для «Локомотива» новичков
У Николича есть идеи, как усилить состав, и уже составил список футболистов. Однако называть их имена не стал.
ProstoProSport 10:54
Происшествия
В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель
Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости 09:58
Общество
Итальянский ресторатор предложил запретить Гавайскую пиццу
Российская газета 20:50
Интернет
В WhatsApp появилась функция проверки фейковых сообщений
В самом популярном мессенджере мира появилась новая функция «search the web», которая пользователям позволяет определить фейковую информацию.
Astera 11:27
Происшествия
СМИ узнали об отставке начальника следственного управления ФСБ
Начальник следственного управления ФСБ Михаил Шишов покидает свой пост.
РБК 20:57
Общество
В США четыре человека стали жертвами тропического шторма «Исаиас»
Российская газета 18:15
Экономика
Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед
Министерство финансов России предложило в 2021—2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей.
RT на русском 21:09
Здоровье
Власти Приморья рассказали о ситуации с коронавирусом в регионе
Ранее в управлении краевого Роспотребнадзора сообщили, что ситуацию с коронавирусом в регионе пока стабилизировать не удалось.
ИА Красная Весна 02 августа в 00:26
Технологии
Оценено влияние 5G на здоровье россиян
Технология 5G не отразится на здоровье россиян.
Lenta.ru 19:50
Политика
До выборов губернатора Камчатки допущены 5 человек
Пять человек зарегистрированы кандидатами в губернаторы Камчатского края, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на избирком Камчатского края.
Коммерсантъ 19:50
Здоровье
Марий Эл перешла на третий этап снятия ограничений
Марий Эл перешла на третий этап снятия ограничений по поводу коронавируса. Об этом сообщает Республиканский Роспотребнадзор.
ГТРК Марий Эл 07:48
Футбол
«Севилья» намерена приобрести футболиста «Зенита»
Напомним, Малком защищает цвета «Зенита» с лета прошлого года, куда перешел из «Барселоны».
Vprognoze.ru 05:10
Общество
С Байконура в Москву вернули три бракованные ракеты «Протон-М»
Все три ракеты-носителя "Протон-М", в которых обнаружили бракованные комплектующие 2015-2016 годов производства, возвращены с космодрома Байконур в Москву для ремонта, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса".
РИА Новости 20:04
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
В Пенсионном фонде России пояснили, что на первую выплату в 10000 руб. могут рассчитывать семьи, воспитывающие детей, появившихся на свет с 11.05.2004 по 30.06.2017.
Evo-rus.com 14:49
Общество
СМИ: ФБР провело обыски в связанной с Коломойским компании
Федеральное бюро расследований США провело обыски в компании Optima Management Group, связанной с украинским бизнесменом Игорем Коломойским, сообщает агентство Блумберг.
РИА Новости 21:08