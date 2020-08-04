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РБК
РБК

На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов

В Росгвардии участие бойцов службы в конфликте опровергли. По данным Mash, в Самарской области у границы скопились несколько сотен мигрантов из Узбекистана и Таджикистана, которые пытаются попасть домой транзитом через Казахстан. Однако границы Казахстана остаются закрытыми из-за пандемии.В источнике
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РИА Новости

На границе России и Казахстана произошли драки с участием мигрантов

РИА Новости15:01
Московский Комсомолец

Mash: на границе с Казахстаном начались столкновения мигрантов и Росгвардии

Московский Комсомолец10:38
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Стычка с группой мигрантов на границе Казахстана и РФ локализована

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В Росгвардии прокомментировали сообщения СМИ о потасовке на российско-казахстанской границе

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ТАСС

Азаров: Росгвардия не допустила нарушений на границе Самарской области с Казахстаном

ТАСС14:36
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