Коронавирус
РБКНа границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов
В Росгвардии участие бойцов службы в конфликте опровергли. По данным Mash, в Самарской области у границы скопились несколько сотен мигрантов из Узбекистана и Таджикистана, которые пытаются попасть домой транзитом через Казахстан. Однако границы Казахстана остаются закрытыми из-за пандемии.
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Mash: на границе с Казахстаном начались столкновения мигрантов и Росгвардии
Московский Комсомолец10:38
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Футбол
Футболист Игбун остается в «Динамо» еще на два года
РИА Новости 05:28
Политика
Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
Президент Владимир Путин подписал указ о внесении зампредседателя Совета безопасности в список должностных лиц, которым выдаются дипломатические паспорта, документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
ЗакC.Ру 02:29
Происшествия
Суд в Москве приступит к рассмотрению по существу дела актера Ефремова
Пресненский суд Москвы проведет первое заседание по существу по делу актера Михаила Ефремова, обвиняемого в совершении ДТП со смертельным исходом.
ТАСС 17:02
Общество
Нижегородский вуз ответил на сообщения о зачислениях детей чиновников
Университет не имеет права выяснять персональную информацию об абитуриентах, поступающих на целевое обучение, он проверяет лишь достоверность договора, рассказали РИА Новости в пресс-службе Нижегородского университета имени Лобачевского, комментируя публикацию о том, что в ряд ведущих российских вузов на целевое обучение направляют своих детей высокопоставленные чиновники.
РИА Новости 17:56
Футбол
Санчо подпишет пятилетний контракт с «Манчестер Юнайтед»
Футболист дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо согласен подписать 5-летний контракт с английским "Манчестер Юнайтед", если клубы договорятся о переходе, сообщает в своем Instagram журналист The Guardian Фабрицио Романо.
РИА Новости вчера в 12:26
Армия и оружие
Минобороны намерено начать испытания модернизированного Ту-95МСМ
Ранее сообщалось, что в Таганроге на авиационном научно-техническом комплексе имени Бериева завершились работы по созданию первого глубоко модернизированного самолета Ту-95МСМ, и началась отработка обновленных систем стратегического ракетоносца.
Российская газета 05:20
Политика
Минобороны Белоруссии объявило о военных сборах на границе с Россией
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что военнообязанным жителям приграничной с Россией Витебской области направили повестки о необходимости явиться в пункты сбора 10 августа (следующий день после голосования на президентских выборах).
РИА Новости 04:04
Политика
170 разыскиваемых в Белоруссии россиян уже покинули территорию страны
Прилепин полагает, что они могли направляться в третью страну. Также писатель уверен, что остальные россияне давно уже покинули Беларусь.
ГЛАС.RU 06:29
Футбол
«Локомотив» подпишет контракт с соотечественником тренера Николича
Московский "Локомотив" в ближайшее время подпишет контракт с бывшим защитником итальянской "Перуджи" Слободаном Райковичем.
Газета.Ru 14:44
Происшествия
У берегов Калифорнии нашли затонувшую машину ВМС США с погибшими
RT на русском 17:40
Шоу-бизнес
Ольга Бузова согласилась принять участие в шоу «Ледниковый период»
Известная певица и телеведущая Ольга Бузова согласилась стать участницей шоу «Ледниковый период» на Первом канале Об этом она рассказала на своей странице в инстаграм.
КМВ Новости 04:19
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском 10:29
Общество
Против четырех адвокатов Сафронова могут возбудить дисциплинарные дела
Управление министерства юстиции России по Москве обратилось в столичную адвокатскую палату с просьбой возбудить дисциплинарные производства в отношении четырех адвокатов советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова за отказ давать подписки о неразглашении, рассказал РИА Новости адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 11:57
Экономика
СИБУР, Saudi Aramco и Total отказались от проекта в Саудовской Аравии
Saudi Aramco, Total и СИБУР отказались от нефтехимического проекта в Саудовской Аравии, поскольку он не имеет экономического потенциала в текущих рыночных условиях.
Интерфакс 07:53
Политика
США призвали возобновить работу Национальной нефтяной корпорации Ливии
Соединенные Штаты призывают возобновить работу Национальной нефтяной корпорации (National Oil Corporation, NOC) Ливии, а также предпринять меры для демилитаризации обстановки в стране.
ТАСС 15:54
Футбол
«Фулхэм» спустя сезон вернулся в АПЛ
По итогам сезона премьер-лигу покинули "Борнмут", "Уотфорд" и "Норвич", в элиту английского футбола вернулись "Лидс" и "Вест Бромвич".
РИА Новости 17:30
Здоровье
Названы признаки дефицита витамина D, которые часто не замечают
Зарубежные медики рассказали, что витамин D относится к наиболее важным для здоровья, так как он влияет на иммунитет — способность организма противостоять различным болезням.
Стерлеград вчера в 10:51
Шоу-бизнес
Марк Богатырев опубликовал редкий снимок с Татьяной Арнтгольц
Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц встречаются уже два года, однако пара не любит афишировать свои отношения.
Srnsk 13:07
Происшествия
«Укрзализныця» уволит пятерых сотрудников после избиения журналистки в поезде «Мариуполь - Киев»
«Укрзализныця» уволит пятерых сотрудников после избиения и попытки изнасилования журналистки «Интера» Анастасии Луговой в поезде, следовавшем из Мариуполя в Киев.
Украина.ру 03:30
Политика
Лукашенко рассказал о многовекторной политике Белоруссии
По мнению белорусского президента, Россия "боится потерять" Белоруссию, поскольку кроме Минска, у Москвы, как считает Лукашенко, не осталось "по-настоящему близких" союзников.
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Ирина Горбачева подтвердила роман с бывшим солистом Quest Pistols
По словам Горбачевой, точку в отношениях поставили измены ее супруга. После этого случая актриса не афиширует свою личную жизнь.
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Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль
Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль Спустя полгода после обнаружения в стране первого случая заболевания Швеция продолжает отказываться не только от жестких карантинных мер, но и от обязательного ношения масок в публичных местах.
Коммерсантъ 13:39
Экономика
Расходы на деятельность президента РФ с 2021 года могут вырасти
Отмечается, что расходы на работу российского премьер-министра и его аппарата со следующего года могут быть сокращены.
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Что известно о взрыве в порту ливанского Бейрута
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Фигурное катание
Плющенко перечислил недостатки Трусовой при работе с Тутберидзе
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в эфире «Матч ТВ» перечислил недостатки фигуристки Александры Трусовой при работе в группе тренера Этери Тутберидзе.
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