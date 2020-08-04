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РБКРБКНа границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов

В Росгвардии участие бойцов службы в конфликте опровергли. По данным Mash, в Самарской области у границы скопились несколько сотен мигрантов из Узбекистана и Таджикистана, которые пытаются попасть домой транзитом через Казахстан. Однако границы Казахстана остаются закрытыми из-за пандемии.
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На границе России и Казахстана произошли драки с участием мигрантов

РИА Новости15:01

Азаров: Росгвардия не допустила нарушений на границе Самарской области с Казахстаном

ТАСС14:36

На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов

РБК12:09

Mash: Столкновение мигрантов с сотрудниками Росгвардии произошло в Самарской области на границе с Казахстаном

Эхо Москвы12:37

Стычка с группой мигрантов на границе Казахстана и РФ локализована

Известия11:58

В Росгвардии прокомментировали сообщения СМИ о потасовке на российско-казахстанской границе

Говорит Москва11:08

Mash: на границе с Казахстаном начались столкновения мигрантов и Росгвардии

Московский Комсомолец10:38
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Премьер Ливана призвал расследовать ЧП в Бейруте и наказать виновных

RT на русском 17:55
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Футбол

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РИА Новости 05:28
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Политика

Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта

Президент Владимир Путин подписал указ о внесении зампредседателя Совета безопасности в список должностных лиц, которым выдаются дипломатические паспорта, документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
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Суд в Москве приступит к рассмотрению по существу дела актера Ефремова

Пресненский суд Москвы проведет первое заседание по существу по делу актера Михаила Ефремова, обвиняемого в совершении ДТП со смертельным исходом.
ТАСС 17:02
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Общество

Нижегородский вуз ответил на сообщения о зачислениях детей чиновников

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РИА Новости 17:56
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Футбол

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РИА Новости вчера в 12:26
Армия и оружие

Минобороны намерено начать испытания модернизированного Ту-95МСМ

Ранее сообщалось, что в Таганроге на авиационном научно-техническом комплексе имени Бериева завершились работы по созданию первого глубоко модернизированного самолета Ту-95МСМ, и началась отработка обновленных систем стратегического ракетоносца.
Российская газета 05:20
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Политика

Минобороны Белоруссии объявило о военных сборах на границе с Россией

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что военнообязанным жителям приграничной с Россией Витебской области направили повестки о необходимости явиться в пункты сбора 10 августа (следующий день после голосования на президентских выборах).
РИА Новости 04:04
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Политика

170 разыскиваемых в Белоруссии россиян уже покинули территорию страны

Прилепин полагает, что они могли направляться в третью страну. Также писатель уверен, что остальные россияне давно уже покинули Беларусь.
ГЛАС.RU 06:29
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Происшествия

Опубликованы новые записи задержания Джорджа Флойда

REGNUM 04:23
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Футбол

«Локомотив» подпишет контракт с соотечественником тренера Николича

Московский "Локомотив" в ближайшее время подпишет контракт с бывшим защитником итальянской "Перуджи" Слободаном Райковичем.
Газета.Ru 14:44
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У берегов Калифорнии нашли затонувшую машину ВМС США с погибшими

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Общество

В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров

Ведомости 02:15
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Шоу-бизнес

Ольга Бузова согласилась принять участие в шоу «Ледниковый период»

Известная певица и телеведущая Ольга Бузова согласилась стать участницей шоу «Ледниковый период» на Первом канале Об этом она рассказала на своей странице в инстаграм.
КМВ Новости 04:19
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Общество

В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание

RT на русском 10:29
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Общество

Против четырех адвокатов Сафронова могут возбудить дисциплинарные дела

Управление министерства юстиции России по Москве обратилось в столичную адвокатскую палату с просьбой возбудить дисциплинарные производства в отношении четырех адвокатов советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова за отказ давать подписки о неразглашении, рассказал РИА Новости адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 11:57
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Экономика

СИБУР, Saudi Aramco и Total отказались от проекта в Саудовской Аравии

Saudi Aramco, Total и СИБУР отказались от нефтехимического проекта в Саудовской Аравии, поскольку он не имеет экономического потенциала в текущих рыночных условиях.
Интерфакс 07:53
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Астрономы опровергли версию о вращении Земли вокруг Солнца

Дни24 04:22
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Политика

США призвали возобновить работу Национальной нефтяной корпорации Ливии

Соединенные Штаты призывают возобновить работу Национальной нефтяной корпорации (National Oil Corporation, NOC) Ливии, а также предпринять меры для демилитаризации обстановки в стране.
ТАСС 15:54
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«Фулхэм» спустя сезон вернулся в АПЛ

По итогам сезона премьер-лигу покинули "Борнмут", "Уотфорд" и "Норвич", в элиту английского футбола вернулись "Лидс" и "Вест Бромвич".
РИА Новости 17:30
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Здоровье

Названы признаки дефицита витамина D, которые часто не замечают

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Марк Богатырев опубликовал редкий снимок с Татьяной Арнтгольц

Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц встречаются уже два года, однако пара не любит афишировать свои отношения.
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«Укрзализныця» уволит пятерых сотрудников после избиения журналистки в поезде «Мариуполь - Киев»

«Укрзализныця» уволит пятерых сотрудников после избиения и попытки изнасилования журналистки «Интера» Анастасии Луговой в поезде, следовавшем из Мариуполя в Киев.
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По словам Горбачевой, точку в отношениях поставили измены ее супруга. После этого случая актриса не афиширует свою личную жизнь.
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Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль

Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль Спустя полгода после обнаружения в стране первого случая заболевания Швеция продолжает отказываться не только от жестких карантинных мер, но и от обязательного ношения масок в публичных местах.
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Что известно о взрыве в порту ливанского Бейрута

В ливанской столице Бейрут прогремел мощный взрыв в порту. Город объявлен районом стихийного бедствия.
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Фигурное катание

Плющенко перечислил недостатки Трусовой при работе с Тутберидзе

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