Армия и оружие
РИА НовостиНа границе Сирии с Турцией произошел взрыв, погибли турецкие военные
По информации агентства, в результате инцидента погибли и получили ранения турецкие военные и боевики поддерживаемой Турцией сирийской оппозиции. Как уточнило агентство, взрыв произошел возле здания местной ветеринарной клиники, пострадавшие были эвакуированы в Турцию на лечение.
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