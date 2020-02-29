Политика
BFM.ruНа границе Турции и Греции собрались тысячи сирийских беженцев
Более 7 тысяч беженцев собрались в районе контрольно-пропускного пункта «Кастаниес» на турецкой стороне границы с Грецией, сообщает газета «Неа тис Фракис». Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара открыла для мигрантов границу с Европой, страну уже покинули более 18 тысяч человек.
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