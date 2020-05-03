Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъНа границе Южной и Северной Кореи произошла стрельба

Южная Корея сообщила о перестрелке на границе с Северной Кореей. Как передает агентство «Рёнхап» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, северокорейские войска произвели несколько выстрелов по южнокорейскому наблюдательному посту.
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с чего всё началось
Как передает агентство «Рёнхап
» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, северокорейские войска произвели несколько выстрелов по южнокорейскому наблюдательному посту.
Коммерсантъвчера в 23:21

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СМИ: в Южной Корее не считают обстрел погранпоста со стороны КНДР провокацией

ТАСС03:50

Что случилось этой ночью: воскресенье, 3 мая

Интерфакс01:30

Южнокорейский погранпост обстрелян со стороны КНДР

RT на русскомвчера в 23:37

На границе между Северной и Южной Кореей произошла перестрелка

РБКвчера в 23:44

На границе Южной и Северной Кореи произошла стрельба

Коммерсантъвчера в 23:21

Стрельба произошла на границе КНДР и Южной Кореи

Известиявчера в 23:01

На границе Южной Кореи и КНДР произошла перестрелка

РИА Новостивчера в 22:55
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 07:17, Ашберн
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Лукашенко заявил о невозможности отменить парад Победы

Lenta.ru 06:56
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Шоу-бизнес

Собчак жестко высмеяла прямые эфиры звезд в Instagram

Телеведущая рекомендовала звездам вместо прямых эфиров выкладывать готовые видео, смонтированные при помощи редактора.
ФАН 05:31
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Происшествия

В Узбекистане возбудили уголовные дела по факту обрушения дамбы

Ташкент, 3 мая 2020, 12:05 — REGNUM По факту разрушения части дамбы Сардобинского водохранилища в Узбекистане возбуждено два уголовных дела, сообщили 4 мая в Telegram-канале Генеральной прокуратуры.
REGNUM 05:05
Общество

Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
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Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
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Общество

Украинский журналист призвал бороться с русскоязычными гостями Львова

Львов, Украина, 3 мая 2020, 08:59 — REGNUM Львовский журналист Остап Дрозов призвал львовян обманывать русскоязычных туристов, приехавших во Львов.
REGNUM 01:59
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Происшествия

Над Латвией летает потерявший управление беспилотник

RT на русском 05:38
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Общество

80 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Ростовской области

Оперштаб сообщил в субботу, 2 мая о 80 подтвержденных за сутки случаях заражения новой коронавирусной инфекцией на территории Ростовской области.
Kursk.com вчера в 06:29
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Наука

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса

Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости 01:49
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Шоу-бизнес

На Алибасова подали заявление в СК из-за квартиры Федосеевой-Шукшиной

На продюсера Бари Алибасова написали заявление в СК из-за квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 10:56
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Общество

Росгвардейцы следят за нарушителями карантина в Москве с воздуха

"В период майских праздников в рамках обеспечения правопорядка и проведения профилактической работы с гражданами в Москве и Московской области подразделения Центрального округа Росгвардии для мониторинга обстановки в лесопарковых зонах используют вертолет и беспилотные комплексы видеонаблюдения", - говорится в сообщении.
РИА Новости 05:51
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Политика

Экс-канцлер Германии Шрёдер предложил отменить санкции против России

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер назвал бессмысленными санкции Евросоюза против России и призвал отменить их.
РБК 04:28
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Общество

Карантинные меры в России предложили ужесточить

Главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов предложил ужесточить ограничительные меры в России.
Lenta.ru 06:31
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Политика

Владимир Путин 9 мая обратится к россиянам

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России Владимир Путин 16 апреля заявил об отмене подготовки к параду Победы 9 мая в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Кубань 24 вчера в 10:46
4,2K
Политика

Песков: Путину придется еще какое-то время жить в условиях ограничений

Президенту России Владимиру Путину, как и всем, придется еще "какое-то время" жить и работать в условиях ограничений из-за коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:52
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Общество

Временный госпиталь в «Ленэкспо» принял первых пациентов с коронавирусом

Временный госпиталь в павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге принял на лечение первых пациентов - это 24 больных с легкой формой коронавирусной инфекции, сообщает администрация губернатора города.
РИА Новости 07:06
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Кино

Netflix представил сериал «Голливуд» о послевоенной киноиндустрии

NewInform вчера в 14:11
Происшествия

Выгуливавший собаку житель Подмосковья напал на полицейских

ТАСС со ссылкой на источник сообщил о том, что подозреваемый выгуливал собаку и напал с ножом на полицейских из-за замечания по поводу выгула, нарушающего правила самоизоляции.
РБК 06:08
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Происшествия

Житель Петербурга напал на медиков, приехавших на вызов к пациентке

Уголовное дело по статье о хулиганстве возбудили в отношении жителя Петербурга, который напал на медицинских работников, приехавших оказать помощь его матери, сообщили в воскресенье в пресс-службе управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
ТАСС 06:41
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Технологии

NASA показало масштабы глобальной климатической катастрофы

В интернете появился видеоролик, показываемый масштаб большой климатической катастрофы.
ToDay News Ufa 05:05
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Здоровье

В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом

У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости 01 мая в 12:33
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина опубликовала видео впервые после выписки из больницы

Народная артистка России Надежда Бабкина опубликовала видеообращение в социальной сети Instagram.
Вечерняя Москва 01 мая в 15:50
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Общество

В России за сутки выявлено 10633 случая коронавируса

В России за сутки выявлено 10 633 случая новой коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец 03:30
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Общество

Коронавирус выявлен в 54 районах Нижегородской области

Случаи заражения коронавирусной инфекцией, по состоянию на 3 мая, выявлены в 54 районах и городских округах Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
АиФ Нижний Новгород 05:44
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Финансы

Сбербанк повысил прогноз курса доллара на 6 руб

Сбербанк повысил более чем на 6 руб. курс доллара США, заложенный в его макроэкономический прогноз на 2020 год, следует из презентации итогов работы банка по МСФО за первый квартал 2020 года.
РБК 30 апреля в 11:58
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Авто

В России изменились сроки прохождения техосмотра транспортных средств

1 апреля 2020 года в России вступили в силу новые интервалы прохождения техосмотра транспортных средств.
Автоновости дня вчера в 23:20
119
Общество

В Роспотребнадзоре назвали условие ослабления ограничений в России

Введенные в России ограничения, связанные с коронавирусом, могут быть ослаблены после 12 мая, если режим самоизоляции будет соблюдаться до этой даты.
Известия 07:00
Происшествия

Врач выпал из окна воронежской больницы

Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
ТАСС вчера в 13:15
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Хоккей

«Авангард» обменял Широкова на хоккеиста «Спартака» Хохлачёва

Омский хоккейный клуб «Авангард» подтвердил обмен нападающего команды Сергея Широкова на форварда московского «Спартака» Александра Хохлачёва.
RT на русском 04:18
Шоу-бизнес

Заразившаяся коронавирусом Татьяна Васильева описала симптомы болезни

Российская газета 06:39
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