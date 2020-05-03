с чего всё началось

Южная Корея сообщила о перестрелке на границе с Северной Кореей. Как передает агентство «Рёнхап» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, северокорейские войска произвели несколько выстрелов по южнокорейскому наблюдательному посту.

На границе Южной и Северной Кореи произошла стрельба

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