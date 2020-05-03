Армия и оружие
КоммерсантъНа границе Южной и Северной Кореи произошла стрельба
Южная Корея сообщила о перестрелке на границе с Северной Кореей. Как передает агентство «Рёнхап» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, северокорейские войска произвели несколько выстрелов по южнокорейскому наблюдательному посту.
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с чего всё началось
Как передает агентство «Рёнхап» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, северокорейские войска произвели несколько выстрелов по южнокорейскому наблюдательному посту.Коммерсантъвчера в 23:21
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Китай обвинили в попытке скрыть данные об эпидемии коронавируса
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Власти Сочи рекомендовали туроператорам не бронировать отели с 1 июня
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ТАСС вчера в 13:24
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Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера
Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03:10
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«Реал» предложит за Погба 80 млн евро
Мадридский "Реал" попытается приобрести полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба за 80 млн евро, сообщает Mirror.
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Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru вчера в 01:02
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Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости 01:49
Происшествия
Дочь пенсионера, брошенного с коронавирусом у подъезда, пожаловалась в СК
Пенсионера привезли к его дому и, как сообщалось, оставили у подъезда.
Говорит Москва вчера в 11:25
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Власти Калининграда отреагировали на видео медсестры с коронавирусом
Власти Калининграда отреагировали на видео медсестры с COVID-19 и рассказали, как на самом деле лечат заболевших коронавирусом в стационаре.
ФАН вчера в 06:38
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на Тайване
На Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,9. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на тайваньское центральное метеорологическое управление.
Газета.Ru 00:55
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Каневский раскрыл секрет долголетия в 81-й день рождения
В наши дни преступность тоже местами упала практически до нуля, но уже в связи с карантином.
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Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Происшествия
На Украине избили заявившего о нарушении карантина журналиста
Журналиста Никиту Кныша избили в Харькове, после того как он вызвал полицию к месту массового скопления людей, нарушавших карантин.
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В Петербурге проверят массовую вечеринку на Крестовском острове
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Футбол
Победитель Лиги чемпионов назвал самого техничного российского игрока
Победитель Лиги чемпионов в составе "Порту" Дерлей назвал самого техничного российского игрока.
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МИД Украины заявил о нежелании РФ выяснять причины трагедии в Одессе
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В Мурманской области выявили 238 новых заразившихся коронавирусом
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Путин обратится к россиянам 9 мая
Трансляция пройдет 9 мая более чем на 200 медиаэкранах в Москве, в онлайн-кинотеатре Okko, на портале «Бессмертного полка России» и в социальных сетях.
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Общество
Из-за коронавируса в Петербурге упали цены на съёмное жильё
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Питерские заметки 04:11
Общество
Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»
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В Челябинской области от коронавируса умер врач
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Общество
В Подмосковье полиция вводит штрафы за отсутствие масок
Как стало известно, размеры штрафов за пребывание на улице без маски могут достигать 4 тыс. рублей.
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Общество
Собянин заявил о европейском сценарии развития эпидемии в России
По словам Собянина, власти надеялись на китайский сценарий развития событий, но в Россию, в том числе через Москву, въехало слишком много граждан из регионов, где распространилось заболевание.
РБК вчера в 06:42
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Продажи дизельных легковых автомобилей в России выросли на 6%
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Пекин, 3 мая 2020, 09:40 — REGNUM В Китае за последние сутки выявлено всего два случая заражения коронавирусом, сообщили 3 мая в госкомитете по вопросам здравоохранения КНР.
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У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости 01 мая в 12:33