Армия и оружие
Российская газетаНа границе с Китаем погибли трое военных Индии
В ходе столкновения между военными Индии и Китая погибли три индийских военнослужащих - офицер и два солдата. Инцидент, по информации издания The India Times, произошел вечером понедельника в долине Галван.
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Происшествия
В Челябинской области фура без тормозов смяла пять машин на трассе М5
В массовой аварии на трассе М5 в Челябинской области погибли два человека и получили ранения еще семеро.
Российская газета 07:30
Общество
Собянин анонсировал полное открытие кафе и ресторанов через неделю
Глава Москвы Сергей Собянин заявил, что положительная динамика по коронавирусу позволит полностью возобновить работу всех кафе и ресторанов в столице через неделю, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:07
Общество
Мурашко предположил полное снятие ограничений не ранее 2021 года
Говорить о полном снятии всех ограничений, которые были введены из-за коронавирусной инфекции, можно не ранее февраля 2021 года.
Известия 12:27
Общество
Безработные нижегородцы получат больше денег
Индивидуальные предприниматели, которые приостановили свою деятельность и были официально признаны безработными, могут рассчитывать на пособие в максимальном размере — 12 130 рублей в месяц на три месяца.
Pro Город НН 07:49
Религия
Бывший духовник Поклонской захватил Среднеуральский женский монастырь
Представители суда выразили надежду на то, что схиигумен одумается и покается. Следующее заседание суда пройдёт 26 июня.
REGNUM 12:41
Транспорт
В Москве предложили сдвинуть начало рабочего дня
Столичные власти предлагают работодателям скорректировать режим работы, чтобы горожанам было проще соблюдать дистанцию в общественном транспорте.
Российская газета 05:01
Общество
В России возобновили спор об окрошке
Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) следует отдать предпочтение окрошке на кефире, а не на квасе.
Lenta.ru 08:39
Хоккей
Овечкин сравнил жизнь в США и России
Известия вчера в 19:50
Происшествия
СК завел дело из-за ЧП в Норильске против инспектора Ростехнадзора
В начале июня СК возбудил четыре уголовных дела — по ч. 1 ст. 293 УК России (халатность) из-за несвоевременного информирования о чрезвычайной ситуации, а также по ст. 254 УК России (порча земли), ст. 246 УК России (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и ст. 250 УК России (загрязнение вод).
РБК 11:15
Происшествия
Стрелявший в полицейских в Москве ранее не находился в розыске
Мужчина, который открыл огонь по полицейским на Ленинском проспекте в Москве ранее не привлекался к уголовной ответственности и не находился в розыске, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Ингушетии.
Газета.Ru вчера в 13:18
Путешествия
Названа примерная дата начала турсезона в Калининградской области
Туристический сезон в Калининградской области ориентировочно начнется 22–26 июня.
Известия 09:59
Происшествия
Театр «Современник» опубликовал заявление в связи с ДТП Ефремова
Московский театр "Современник" прервал молчание, опубликовав коллективное обращение в связи со смертельным ДТП, устроенным актером Михаилом Ефремовым.
Российская газета вчера в 18:37
Общество
В США вернут смертную казнь на федеральном уровне
США вернутся к практике смертной казни после двадцатилетнего перерыва, сообщает пресс-служба министерства юстиции Штатов.
Хакасия-Информ 00:48
Политика
«Газпром» начал демонтировать трубы для транзита через Украину
"Газпром" начал демонтаж труб для транзита газа через Украину, заявил глава оператора ГТС Сергей Макогон в интервью изданию OilPoint.
РИА Новости 09:13
Экономика
Объем промпроизводства в России в мае упал на 9,6%
Объем промышленного производства в РФ в мае 2020 года упал на 9,6% в годовом выражении, говорится в материалах Росстата.
ТАСС 12:06
Происшествия
На похоронах сатирика Трушкина произошла кража
Во время похорон сатирика Анатолия Трушкина у одного из присутствующих украли крупную сумму денег, заявил сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин.
Взгляд.ру 08:19
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru вчера в 22:54
Общество
Боня назвала живущих на МРОТ россиян алкоголиками и нищебродами
Бывшая участница "Дома-2" и телеведущая Виктория Боня раскритиковала в инстаграме россиян, которые получают минимальный размер оплаты труда.
РИА Новости 05:36
Политика
Россия вышлет двух чешских дипломатов
В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина.
РИА Новости вчера в 07:14
Общество
Совет Федерации предложил сократить Новый год
Совет Федерации предложил ограничить новогодние каникулы 2021 года четырьмя днями с 1 по 3 января для компенсации нерабочих дней, объявленных во время пандемии коронавируса.
Вести.Ru 08:35
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК вчера в 12:45
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана начали пересекать границу
RT на русском 09:18
Политика
В Кремле оценили предоставление Украине статуса партнера НАТО
Предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями не способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе, считают в Кремле.
Российская газета 06:09
Игры
Состоялся релиз Desperados III и Disintegration
Disintegration – дебютная игра независимой студии V1 Interactive, основанной Маркусом Лехто, одним из создателей Halo.
Srnsk 11:24
Спорт
World Athletics отказала ВФЛА в отсрочке выплаты штрафа
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) пойдет на такой шаг, если ВФЛА не выплатит до 1 июля штраф в 5 млн долларов.
Спорт день за днем 05:35
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально развелись
Очередная известная пара распалась в российском шоу-бизнесе. Официальный развод оформили актёры Агата Муцениеце и Павел Прилучный.
News.ru вчера в 06:20
Экономика
Рано радоваться: сегодня в Сенате выступит Пауэлл
Рынки осторожны в преддверии выступления Пауэлла в Сенате во вторник с докладом по ДКП Доллар упал во вторник, а более рискованные валюты выросли, так как Федеральный резерв США анонсировал старт программы покупки корпоративных облигаций, в то время как новости о возможном увеличении бюджетного стимулирования помогли укрепить настроения инвесторов.
Profinance.ru 04:21