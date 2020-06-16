В ходе столкновения между военными Индии и Китая погибли три индийских военнослужащих - офицер и два солдата. Инцидент, по информации издания The India Times, произошел вечером понедельника в долине Галван.

На границе с Китаем погибли трое военных Индии

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