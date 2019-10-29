Армия и оружие
Комсомольская правдаНа границе с Крымом Украина проведет ракетные учения
На день прибытия Столтенберга, 30 октября, назначили учения с ракетными стрельбами, причем провести их решили у границы с Крымом.
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Происшествия
Иркутского депутата избили неизвестные
Иркутского депутата-коммуниста Сергея Угляницу избили неизвестные. Инцидент произошел во вторник, 29 октября, в Усолье Иркутской области.
Известия 11:15
Происшествия
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
РИА Новости 09:30
Политика
Палата представителей США приняла резолюцию о признании геноцида армян
Документ закрепляет признание палатой исторического факта геноцида армян и подтверждает, что политика и ранее принятые документы США подтверждают его признание.
РИА Новости 18:08
Армия и оружие
Лаврентьев оценил планы США по контролю нефтяных месторождений в Сирии
Специальный представитель российского президента по Сирии Александр Лаврентьев прокомментировал заявление главы Пентагона Марка Эспера о том, что военные США продолжат защищать нефтяные месторождения в Сирии.
RT на русском вчера в 18:02
Происшествия
Жителя Архангельска обвинили в тройном убийстве и каннибализме
В Архангельске 51-летний мужчина предстанет перед судом по обвинению в убийстве троих человек с целью каннибализма.
Российская газета 06:03
Общество
Выявлена крупнейшая утечка данных банковских карт
Крупнейшая в истории утечка информации с платежных карт банков зафиксирована в Сети.
Российская газета 17:07
Политика
Консультации России, ЕС и Украины по транзиту газа продлились 80 минут
Трехсторонние консультации России, ЕС и Украины по транзиту российского газа завершились за 80 минут, что в два раза дольше предыдущей встречи сторон, сообщает ТАСС со ссылкой на Минэнерго.
РБК вчера в 12:44
Экономика
Минфин и ЦБ представили новую систему пенсионных накоплений
Минфин и Банк России представили новую систему пенсионных накоплений, которая получила название "гарантированный пенсионный план" (ГПП).
Российская газета 05:17
Кино
Герой Дона Чидла мог стать вице-президентом США в «Мстителях: Финал»
Кинокомикс «Мстители: Финал» показал знакомых нам героев в неожиданном ключе.
Киноафиша России вчера в 06:36
Экономика
Инвестиции в петербургскую недвижимость резко сократились
С начала текущего года и по сентябрь вложения в покупке земель в Петербурге сократились с 360 до 154 миллионов долларов, сообщил РБК.
Piter.tv 11:59
Политика
Палата общин согласилась на досрочные выборы в Великобритании
Палата общин британского парламента большинством голосов согласилась с предложением премьер-министра Бориса Джонсона провести досрочные выборы в середине декабря.
РБК 17:14
Гаджеты
Анонсированы ноутбуки Samsung Galaxy Book Flex и Ion с QLED-дисплеями
Компания Samsung представила на ежегодной конференции SDC (Samsung Developer Conference) два новых ноутбука — Galaxy Book Flex и Galaxy Book Ion.
3DNews 16:57
Общество
Из эфира Урганта вырезали шутку Поперечного
Комик Данила Поперечный рассказал про шутку в студии «Вечернего Урганта» на Первом канале, которую вырезали из эфира передачи.
Lenta.ru 05:32
Общество
В Британии переработают памятные монеты, отчеканенные к Brexit
В Британии будут переработаны 50-пенсовые памятные монеты в связи с переносом даты Brexit.
Pravda.Ru 09:05
Футбол
У восьми игроков ЦСКА украли бутсы на базе клуба
По информации «Чемпионата», две недели назад на базе московского ЦСКА у восьми человек были украдены бутсы.
Спорт день за днем 16:48
Наука
Раскрыт способ защиты от внезапного рака
Молекулярные биологи Копенгагенского (Дания) и Оксфордского университетов (Великобритания) раскрыли, как клетка защищает ДНК от фатальных повреждений.
Lenta.ru 13:13
Шоу-бизнес
Телеведущая Ксения Собчак припомнила Гарику Харламову былые обиды
Телеведущая Ксения Собчак в Instagram припомнила Гарику Харламову былые обиды.
Дни24 14:14
Политика
Контактная группа согласовала дату начала отвода войск в Петровском
Дату начала отвода войск в районе населённого пункта Петровское согласовала контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины.
News.ru 10:32
Происшествия
Полицейский отказался быть потерпевшим по «московскому делу»
Полицейский Виталий Максидов отказался быть потерпевшим по «московскому делу» и уволился из МВД после митинга 27 июля.
Росбалт 12:15
Авто
АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4
Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
Автоновости дня вчера в 02:59
Политика
МИД Ирана и Турции заявили о сохранении военного присутствия в Сирии
Главы министерств иностранных дел Ирана и Турции Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу заявили о сохранении военного присутствия армий стран в Сирии.
Газета.Ru 17:52
Шоу-бизнес
Обманутая Лолита требует признать брак с неверным мужем фиктивным
Лолита Милявская, которая давно не общается с мужем, тренером по сквошу, Дмитрием Ивановым, настаивает на том, чтобы их брак был признан фиктивным.
Вечерний курьер вчера в 11:36
Происшествия
Фигуранта «дела 27 июля» Губайдулина объявили в международный розыск
Фигурант «дела 27 июля» Айдар Губайдулин, ранее покинувший Россию, объявлен в международный розыск.
РБК 11:27
Общество
Власти Кипра перепроверят получивших гражданство за инвестиции
В Кипре хотят вновь проверить выданное иностранцам гражданство за их инвестиции.
Газета.Ru 14:29
Космос
Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
Газета.Ru вчера в 13:18
Происшествия
В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать
Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.
Газета.Ru вчера в 11:03
Космос
NASA: изменение климата происходит из-за смещения орбиты Земли
Еще в 1958 году NASA провели исследование воздействия изменения орбиты Земли и её оси на климат планеты.
Территория новостей вчера в 11:56
Общество
Профессор ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Профессор факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Гасан Гусейнов уточнил, что имел в виду, когда назвал русский язык "убогим".
РИА Новости 16:20
Гаджеты
Смарт-часы Moto 360 возвращаются, но их запускает не Motorola
Смарт-часы Moto 360 получат современный облик и вернутся в массы с обновлённой аппаратной основой.
3DNews 10:24
Армия и оружие
Трамп заявил о ликвидации преемника аль-Багдади
Президент США Дональд Трамп сообщил о гибели преемника ликвидированного лидера ИГ («Исламское государство», террористическая группировка, запрещённая на территории РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
News.ru 09:37