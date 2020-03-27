с чего всё началось

На западной границе Украины с Польшей образовались большие очереди из пешеходов - украинских граждан, желающих вернуться на родину до закрытия границ. Об этом сообщает издание СТРАНА.ua.

На границе с Польшей украинцы образовали многокилометровые очереди

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