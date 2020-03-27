Коронавирус

МонаВистаМонаВистаНа границе с Польшей украинцы образовали многокилометровые очереди

На западной границе Украины с Польшей образовались большие очереди из пешеходов - украинских граждан, желающих вернуться на родину до закрытия границ. Об этом сообщает издание СТРАНА.ua.
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Но, как сообщил портал «Страна.uа
», в двух из трех оставшихся открытыми пунктах пропуска Дорогуськ-Ягодын и Корчова-Краковец в нейтральной зоне на польско-украинской границе столпились тысячи людей.
Суть событий03:45

Подробнее о событии

Люди штурмуют границы. Коронавирус превратил возвращение на родину в хаос

Телеканал 360°09:14

Толпа украинцев, рвущихся из Польши на родину, попала на видео

ФАН04:19

Опубликовано видео километровых очередей на границе Украины с Польшей

РИА Новости02:32

На польской границе Украины собрались многокилометровые очереди

Газета.Ru03:23

На западной границе Украины образовалась очередь из пешеходов

RT на русскомвчера в 21:15

Тысячи украинцев штурмуют границу после ее закрытия

РЕН ТВвчера в 22:03

Тысячи украинцев пошли на штурм границы перед ее закрытием

Lenta.ruвчера в 10:21
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 11:48, Ашберн
Здоровье

В России создали препарат для лечения коронавирусной инфекции

Федеральное медико-биологическое агентство представило препарат для лечения коронавирусной инфекции на основе противомалярийного препарата мефлохина.
РИА Новости 09:03
Политика

Россия закроет границу с Белоруссией

Ограничение на движение через пограничные пункты пропуска, которое вступит в силу с 30 марта, распространяется и на сухопутный участок границы с Белоруссией.
РБК 10:15
Происшествия

В Петербурге задержали сбежавшего с карантина

«Полиция задержала жителя Петербурга, сбежавшего с карантина», — сказал собеседник.
RT на русском 11:15
Происшествия

В Москве умерла женщина с коронавирусом

69-летняя жительница столицы, у которой тест на коронавирус дал положительный результат, скончалась, сообщил Депздрав Москвы.
РБК 10:28
Происшествия

При тушении горящего камыша в Ростове-на-Дону погиб пожарный

Пожарный погиб при тушении крупного пожара, возникшего в камышах в Ростове-на-Дону.
ТАСС 11:24
Общество

Минздрав России оценил влияние погоды на распространение коронавируса

Солнце препятствует распространению коронавируса, но температура, которая сейчас установлена в Москве, недостаточная, чтобы остановить азиатскую эпидемию.
URA.Ru вчера в 20:49
Энергетика

В США и Европе не стали закупаться дешевой саудовской нефтью

По информации источников газеты из числа саудовских официальных лиц и предпринимателей, покупатели, может, и рады были бы закупиться рекордно подешевевшей нефтью, однако столкнулись с проблемой нехватки хранилищ и к тому же пока не видят перспектив сбыта из-за глобальной рецессии.
Ридус вчера в 01:38
Экономика

Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

Сбербанк предоставит кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам клиентам, пострадавшим от коронавируса.
РБК 05:43
Общество

Лукашенко назвал хоккей лучшим противовирусным лекарством

Российская газета 10:54
Общество

В России утвержден перечень товаров первой необходимости

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
Интерфакс 09:48
Игры

Activision готовит ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2

Чемпионат вчера в 16:07
Общество

В России за нарушение карантина хотят штрафовать

Как сообщает lenta.ru, максимальный штраф для граждан, которые нарушат карантин в России составит 300 тысяч рублей.
ТИА вчера в 02:24
Происшествия

В Кузбассе трое человек погибли в ДТП с междугородним автобусом

Трое человек скончались и еще двое пострадали при столкновении легкового автомобиля и междугороднего автобуса в городе Киселёвске Керемеровской области, сообщает 28 марта пресс-служба МЧС России.
Красная весна 06:58
Общество

Представитель ВОЗ заявила о боли из-за гуляющих парами москвичей

«Не надо думать, что погода прекрасная и город прекрасный, гулять можно только строго по одному», — призвала представитель ВОЗ.
РБК 09:29
Здоровье

В Нью-Йорке зараженные коронавирусом начали умирать каждые 17 минут

По данным Daily Mail, в городе Нью-Йорк зараженные начали умирать каждые 17 минут.
Lenta.ru 11:41
Общество

Банки обязали сообщать клиентам о причинах блокировки карт

К закону «О национальной платежной системе» добавили поправки, согласно которым банки РФ и другие платежные сервисы будут информировать своих клиентов о причинах блокировки платежного средства.
Live24 07:14
Общество

В Минобороны рассказали о строительстве военных медицинских центров

Известия 06:03
Общество

Собянин уточнил, что будет с зоомагазинами, салонами связи и путевками

Мэр Москвы Сергей Собянин пояснил, какие изменения ожидают жителей столицы в связи с нерабочей неделей в период с 28 марта по 5 апреля.
Вести.Ru вчера в 09:58
Общество

В Москве побит температурный рекорд

Российская газета 07:04
Происшествия

В Оренбургской области умер мужчина с коронавирусом

Житель Оренбургской области, у которого был выявлен коронавирус, умер.
ТАСС 03:57
Футбол

Денис Глушаков побывал в горах перед самоизоляцией

Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков отправился на самоизоляцию.
Вести.Ru 07:27
Космос

Сервис интернета на спутнике «Экспресс-АМ6» прекращен из-за ЧС

На телекоммуникационном спутнике «Экспресс-АМ6» произошла экстренная ситуация, услуги широкополосного доступа в интернет с аппарата прекращены, сообщили 25 марта на сайте оператора спутниковой связи «Радуга-Интернет».
Известия вчера в 01:37
Здоровье

Лекарства при пандемии для стандартной аптечки назвал доктор Мясников

Врач отметил, что коронавирусную инфекцию может подхватить каждый, а антибиотики бесполезны.
SMINEWS в Подольске вчера в 02:22
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец 26 марта в 17:58
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости 26 марта в 08:42
Политика

Посольство России направило протест газете La Stampa

Посольство России в Италии направило протест газете La Stampa в связи с материалом издания о бесполезности российской помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19 для республики.
RT на русском вчера в 04:04
Происшествия

Подросток с коронавирусом умер после отказа в помощи из-за страховки

В Калифорнии зараженный коронавирусом 17-летний американец скончался после того, как ему отказали в медицинской помощи из-за отсутствия страховки, сообщил телеканал CBS.
РИА Новости 10:54
Общество

В правительстве задумались над ограничением передвижения по России

В России общее число случаев коронавируса достигло 1264.
62инфо 06:54
Общество

Назван диагноз госпитализированного в Коммунарку Игоря Николаева

Evo-rus.com 08:08
Общество

Рошаль прокомментировал ситуацию с коронавирусом

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль дал прогноз относительно вероятных сроков окончания ситуации с коронавирусом.
RT на русском вчера в 14:58
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