Коронавирус
МонаВистаНа границе с Польшей украинцы образовали многокилометровые очереди
На западной границе Украины с Польшей образовались большие очереди из пешеходов - украинских граждан, желающих вернуться на родину до закрытия границ. Об этом сообщает издание СТРАНА.ua.
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с чего всё началось
Но, как сообщил портал «Страна.uа», в двух из трех оставшихся открытыми пунктах пропуска Дорогуськ-Ягодын и Корчова-Краковец в нейтральной зоне на польско-украинской границе столпились тысячи людей.Суть событий03:45
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Здоровье
В России создали препарат для лечения коронавирусной инфекции
Федеральное медико-биологическое агентство представило препарат для лечения коронавирусной инфекции на основе противомалярийного препарата мефлохина.
Политика
Россия закроет границу с Белоруссией
Ограничение на движение через пограничные пункты пропуска, которое вступит в силу с 30 марта, распространяется и на сухопутный участок границы с Белоруссией.
Происшествия
В Петербурге задержали сбежавшего с карантина
«Полиция задержала жителя Петербурга, сбежавшего с карантина», — сказал собеседник.
Происшествия
В Москве умерла женщина с коронавирусом
69-летняя жительница столицы, у которой тест на коронавирус дал положительный результат, скончалась, сообщил Депздрав Москвы.
Происшествия
При тушении горящего камыша в Ростове-на-Дону погиб пожарный
Пожарный погиб при тушении крупного пожара, возникшего в камышах в Ростове-на-Дону.
Общество
Минздрав России оценил влияние погоды на распространение коронавируса
Солнце препятствует распространению коронавируса, но температура, которая сейчас установлена в Москве, недостаточная, чтобы остановить азиатскую эпидемию.
Энергетика
В США и Европе не стали закупаться дешевой саудовской нефтью
По информации источников газеты из числа саудовских официальных лиц и предпринимателей, покупатели, может, и рады были бы закупиться рекордно подешевевшей нефтью, однако столкнулись с проблемой нехватки хранилищ и к тому же пока не видят перспектив сбыта из-за глобальной рецессии.
Экономика
Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса
Сбербанк предоставит кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам клиентам, пострадавшим от коронавируса.
Общество
Лукашенко назвал хоккей лучшим противовирусным лекарством
Общество
В России утвержден перечень товаров первой необходимости
Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
Игры
Activision готовит ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2
Общество
В России за нарушение карантина хотят штрафовать
Как сообщает lenta.ru, максимальный штраф для граждан, которые нарушат карантин в России составит 300 тысяч рублей.
Происшествия
В Кузбассе трое человек погибли в ДТП с междугородним автобусом
Трое человек скончались и еще двое пострадали при столкновении легкового автомобиля и междугороднего автобуса в городе Киселёвске Керемеровской области, сообщает 28 марта пресс-служба МЧС России.
Общество
Представитель ВОЗ заявила о боли из-за гуляющих парами москвичей
«Не надо думать, что погода прекрасная и город прекрасный, гулять можно только строго по одному», — призвала представитель ВОЗ.
Здоровье
В Нью-Йорке зараженные коронавирусом начали умирать каждые 17 минут
По данным Daily Mail, в городе Нью-Йорк зараженные начали умирать каждые 17 минут.
Общество
Банки обязали сообщать клиентам о причинах блокировки карт
К закону «О национальной платежной системе» добавили поправки, согласно которым банки РФ и другие платежные сервисы будут информировать своих клиентов о причинах блокировки платежного средства.
Общество
Собянин уточнил, что будет с зоомагазинами, салонами связи и путевками
Мэр Москвы Сергей Собянин пояснил, какие изменения ожидают жителей столицы в связи с нерабочей неделей в период с 28 марта по 5 апреля.
Общество
В Москве побит температурный рекорд
Происшествия
В Оренбургской области умер мужчина с коронавирусом
Житель Оренбургской области, у которого был выявлен коронавирус, умер.
Футбол
Денис Глушаков побывал в горах перед самоизоляцией
Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков отправился на самоизоляцию.
Космос
Сервис интернета на спутнике «Экспресс-АМ6» прекращен из-за ЧС
На телекоммуникационном спутнике «Экспресс-АМ6» произошла экстренная ситуация, услуги широкополосного доступа в интернет с аппарата прекращены, сообщили 25 марта на сайте оператора спутниковой связи «Радуга-Интернет».
Здоровье
Лекарства при пандемии для стандартной аптечки назвал доктор Мясников
Врач отметил, что коронавирусную инфекцию может подхватить каждый, а антибиотики бесполезны.
Общество
Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве
Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Политика
Посольство России направило протест газете La Stampa
Посольство России в Италии направило протест газете La Stampa в связи с материалом издания о бесполезности российской помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19 для республики.
Происшествия
Подросток с коронавирусом умер после отказа в помощи из-за страховки
В Калифорнии зараженный коронавирусом 17-летний американец скончался после того, как ему отказали в медицинской помощи из-за отсутствия страховки, сообщил телеканал CBS.
Общество
В правительстве задумались над ограничением передвижения по России
В России общее число случаев коронавируса достигло 1264.
Общество
Рошаль прокомментировал ситуацию с коронавирусом
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль дал прогноз относительно вероятных сроков окончания ситуации с коронавирусом.