Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаНа границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ

В Ростовской области пограничному наряду пришлось открыть стрельбу по нарушителю российско-украинской границы, который не подчинился требованиям сотрудников пограничного управления ФСБ. Контрабандист получил ранение в левую ногу. Инцидент ночью 30 июля произошел около населенного пункта Григорьевка.
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с чего всё началось

На границе с Украиной задержан контрабандист, пытавшийся протаранить пограничников машиной

Контрабандист, который направил свой автомобиль на пограничников, задержан в Ростовской области на границе с Украиной. Как журналистам сообщили в погрануправлении ФСБ России по региону, он получил ранение.
ТАСС08:10

Подробнее о событии

ФСБ отчиталась о задержании нарушителя на украинской границе

Эхо Москвы10:32

Мужчина протаранил пограничный пост на российско-украинской границе

РИА Новости08:31

Контрабандист попытался протаранить пограничников ФСБ на границе с Украиной

Lenta.ru08:03

На границе с Украиной задержали пытавшегося протаранить пограничников мужчину

Известия08:11

На границе с Украиной задержан контрабандист, пытавшийся протаранить пограничников машиной

ТАСС08:10

На границе с Украиной контрабандист пошел на таран автомобиля ФСБ

РБК08:26

Контрабандист попытался протаранить пограничников на российско-украинской границе

Газета.Ru08:36
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Авто

Электрический внедорожник Hummer выйдет осенью 2021 года

Деловое.ТВ вчера в 07:53
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Происшествия

У муниципального депутата Галяминой прошел обыск

Следственный комитет России (СКР) провел обыск у муниципального депутата Москвы Юлии Галяминой по делу об участии в несанкционированных митингах, после чего оппозиционерку увезли на допрос.
Коммерсантъ 11:35
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Происшествия

Три человека пострадали при взрыве на АЗС в Краснодарском крае

Известия 13:40
Шоу-бизнес

Жена Николаева впервые прокомментировала сообщения о разводе с певцом

Супруга музыканта Игоря Николаева Юлия Проскурякова официально прокомментировала слухи о разводе с артистом.
ФАН 07:22
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Футбол

Юран покинет пост главного тренера футбольного клуба «Химки»

Известия 13:28
Происшествия

В Крыму организатора перевозки задержали после ДТП с 9 погибшими

Российская газета 14:00
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Общество

Сергей Гармаш заявил об уходе из театра «Современник»

REGNUM 09:49
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Общество

СК Белоруссии: задержанные россияне были допрошены с участием защиты

Представитель СК Белоруссии Александр Агафонов заявил, что задержанные в Минске граждане РФ были допрошены с участием защитников, их показания оказались противоречивы, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 14:35
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Общество

Россия открывает границу с Абхазией с 1 августа

«По итогам заседания (оперштаба) принято решение об открытии с 1 августа 2020 года государственной границы Российской Федерации с Республикой Абхазия», — приводит Интерфакс текст сообщения.
RT на русском 12:49
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Общество

ВОЗ зафиксировала максимальный рост заразившихся COVID-19

По состоянию на 11:00 (мск), в мире было зарегистрировано более 17,1 млн случаев заболевания COVID-19, из которых более 292 527 — за последние сутки.
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Фигурное катание

Тутберидзе объявила об уходе фигуристки Косторной к Плющенко

Чуть позже тренер написала в комментариях, к кому перейдёт Косторная. По её информации, фигуристка присоединится к группе Евгения Плющенко.
RT на русском 12:52
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Происшествия

На туристической базе в Алтайском крае нашли тела четырех человек

РИА Новости 09:18
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Здоровье

На Среднем Урале потратят 40 млн рублей на профилактику коронавируса

Екатеринбург, 31 июля 2020, 18:41 — REGNUM Свердловские власти выделят на профилактику коронавируса более 40 млн рублей.
REGNUM 11:41
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Происшествия

Жене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве

Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве, говорится на сайте СК.
РИА Новости 13:01
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Политика

Путин поручил проработать меры поддержки лишившихся вкладов россиян

«Правительству России совместно с ЦБ рассмотреть вопрос о дополнительных мерах поддержки граждан, лишившихся вкладов в банках», — говорится в перечне поручений по итогам встречи главы государства с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
РБК 04:06
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Экономика

Путин подписал закон по возмещению за разлив топлива в Норильске

Президент Владимир Путин подписал поправки в Бюджетный кодекс, которые позволят зачислить в федеральный бюджет возмещение от "Норникеля" за разлив топлива в Норильске.
Российская газета 11:01
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Происшествия

В Португалии скоростной поезд столкнулся с автомобилем

Высокоскоростной поезд Alfa Pendular, который соединяет между собой крупнейшие города страны, столкнулся с автомобилем.
Интерфакс 13:08
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Игры

EA объяснила сниженную цену Star Wars: Squadrons масштабом игры

3DNews 08:45
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Автоспорт

Шварцман провалил квалификацию Формулы 2, Мазепин стал 5-м

Фелипе Другович, выступающий в составе команды MP Motorsport, впервые в своей карьере выиграл квалификацию Формулы 2. По ходу второй попытки бразилец снял разом шесть десятых секунды с времени, которые было в тот момент лучшим.
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Космос

Завершились первые огневые испытания Starship SN5

Ранее огневые испытания смог пройти только прототип SN4: он справился с прожигом двигателя, но взорвался при повторных тестах в конце мая.
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Экономика

Экономист Хазин назвал грамотные финансовые шаги в период кризиса

Вариант инвестиций в криптовалюту Хазин раскритиковал, назвав их очень рискованными, ведь ни у кого нет уверенности, насколько долго биткоин и его аналоги в принципе просуществуют.
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Российский Су-27 вновь перехватил самолет США над Черным морем

После обнаружения воздушной цели над нейтральными водами Черного моря в небо был поднят дежурный по противовоздушной обороне истребитель Су-27 Южного военного округа.
Российская газета 12:56
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Финансы

Курс евро впервые с марта превысил отметку в 88 рублей

Как следует из данных Московской биржи, в течение дня курс евро впервые с марта 2020 года превысил отметку в 88 рублей, доллар поднялся до 74,5 рубля.
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Украина потребует выдачи наемников, задержанных в Белоруссии

Киев подозревает 28 человек в участии в террористической организации и считает, что 9 из них являются гражданами Украины.
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«Игру престолов» назвали лучшим сериалом XXI века

Сериал HBO «Игра престолов» назвали лучшим в XXI веке.
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Футбол

Кержаков продлил контракт с «Зенитом» вслед за Жирковым

Вести.Ru 11:16
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Заразившегося коронавирусом рэпера Элджея госпитализировали в больницу

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Аргументы недели 13:20
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Происшествия

В Липецкой области три человека погибли при столкновении двух иномарок

Авария произошла около 16.00 мск пятницы в Хлевенском районе на 439 километре трассы М-4 "Дон".
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Мусульмане Кабардино-Балкарии отмечают Курбан-байрам в мечетях

По случаю праздника Курбан-байрам пройдет праздничное богослужение, рассказывает корреспондент «МИР 24» Марина Сасикова.
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Экономика

Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
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