Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаНа границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ

В Ростовской области пограничному наряду пришлось открыть стрельбу по нарушителю российско-украинской границы, который не подчинился требованиям сотрудников пограничного управления ФСБ. Контрабандист получил ранение в левую ногу. Инцидент ночью 30 июля произошел около населенного пункта Григорьевка.
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с чего всё началось

На границе с Украиной задержан контрабандист, пытавшийся протаранить пограничников машиной

Контрабандист, который направил свой автомобиль на пограничников, задержан в Ростовской области на границе с Украиной. Как журналистам сообщили в погрануправлении ФСБ России по региону, он получил ранение.
ТАСС08:10

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На границе с Украиной контрабандист пошёл на таран автомобиля ФСБ

Комсомольская правда08:38

Контрабандист попытался протаранить пограничников на российско-украинской границе

Газета.Ru08:36

На границе с Украиной контрабандист пошел на таран автомобиля ФСБ

РБК08:26

На границе с Украиной задержали пытавшегося протаранить пограничников мужчину

Известия08:11

На границе с Украиной задержан контрабандист, пытавшийся протаранить пограничников машиной

ТАСС08:10

Контрабандист попытался протаранить пограничников ФСБ на границе с Украиной

Lenta.ru08:03

Мужчина протаранил пограничный пост на российско-украинской границе

РИА Новости08:31
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Политика

Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах.
Российская газета 08:27
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Общество

МИД России возмущен осквернением памятника Рокоссовскому в Польше

ТАСС 09:25
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Происшествия

В результате нападения на ТЦ в Берлине пострадали 11 человек

Полиция сообщила об 11 пострадавших в результате нападения злоумышленников на отделение банка в торговом центре Берлина.
RT на русском 10:03
7
Общество

Штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области

Kursk.com 05:39
13
Общество

Сергей Гармаш заявил об уходе из театра «Современник»

REGNUM 09:49
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Космос

Китайский зонд Tianwen-1 отправил совместный снимок Земли и Луны

Китайский зонд Tianwen-1 отправил совместный снимок Земли и Луны.
Пятый канал 29 июля в 01:20
1
Происшествия

В Алтайском крае в номере на турбазе обнаружены тела четырех людей

В Алтайском крае в номере на турбазе обнаружены тела четырех людей, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Газета.Ru 08:54
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Шоу-бизнес

После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС

Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова поделилась с подписчиками новостью о том, что теперь она работает на телеканале СТС в новой передаче, где уже успела примерить на себя множество образов.
CT news вчера в 13:41
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Происшествия

Задержаны трое участников погрома в саратовской больнице

Напомним, вчера вечером в Саратовскую городскую клиническую больницу № 1 ворвалась группа агрессивно настроенных граждан численностью в два десятка человек, устроила дебош и требовала выдачи тела умершего родственника.
Взгляд-инфо 03:01
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Кино

Вышел трейлер нового триллера с Лиамом Нисоном «Честный вор»

Культуромания 06:22
1
Общество

«Северный поток-2» разрешили достраивать

Датское энергетическое агентство (ДЭА) подтвердило, что оператор строительства газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG может приступать к работам в водах страны после 3 августа, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 07:03
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Общество

В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. рублей на детей в августе

В Пенсионном фонде России (ПФР) сообщили, при каких условиях будут сделаны выплаты на детей в августе.
ToDay News Ufa 05:58
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Здоровье

Самое популярное блюдо в России назвали «убийцей» сосудов и сердца

Мариса Мур, врач-нутрициолог, назвала «убийцей» сердца и сосудов в организме человека наиболее популярное среди россиян блюдо.
РИА ОмскПресс 08:23
53
Общество

Ношение масок в российских вузах сделают обязательным с 1 сентября

Ношение масок в российских вузах сделают обязательным требованием с 1 сентября.
Lenta.ru 09:43
57
Фигурное катание

Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила о прекращении работы с чемпионкой Европы Аленой Косторной, спортсменка перейдет в группу фигуриста Евгения Плющенко.
РИА Новости 09:09
Политика

Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии

Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 07:25
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Политика

Белоруссия передала Украине список задержанных граждан России

Киев, 31 июля 2020, 13:43 — REGNUM МИД Белоруссии передал в Киев список задержанных граждан России с просьбой проверить их на причастность к совершению преступлений на украинской территории, в частности — участвовали ли они в боевых действиях в Донбассе.
REGNUM 06:43
1,6K
Происшествия

Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму

Микроавтобус врезался в грузовик, погибли восемь человек, в том числе водитель маршрутки.
BFM.ru 00:16
1,1K
Общество

В Белоруссии сообщили о неспокойной обстановке на границе с Россией

«Обстановка на российско-белорусской границе остается неспокойной», — отмечают журналисты.
Lenta.ru 09:16
15
Общество

34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко прошел в Минске

В столице Белоруссии при усиленных мерах безопасности провели многотысячный пикет кандидата в президенты республики Светланы Тихановской, передает РИА Новости.
Live24 02:37
1
Автоспорт

Хюлькенберг заменит Переса на Гран-при Великобритании

RT на русском 06:26
9
Здоровье

В Воронежской области выявлены два очага коронавируса

В Воронежской области обнаружены два очага заболеваний коронавирусом.
Полиграф.Медиа 08:28
3
Авто

Китайский кроссовер GAC GS5 появится в России осенью

Китайский автопроизводитель GAC в сентябре 2020 года представит на российском рынке новый кроссовер GS5.
Известия вчера в 05:34
5
Общество

Вильфанд рассказал о погоде в российских регионах в августе

По словам Вильфанда, прогноз на месяц дает представление о средних показателях температуры, а в целом августовская погода, как и в июле, будет "нервной" — со значительными температурными перепадами.
РИА Новости 03:06
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Политика

Кравчук выступил против особого статуса Донбасса

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), бывший президент страны Леонид Кравчук выступил против особого статуса для Донбасса.
Lenta.ru 07:09
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Футбол

Клубы РПЛ проголосовали за отмену переносов матчей из-за коронавируса

Москва, 31 июля 2020, 16:03 — REGNUM Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовали за отмену переносов матчей из-за коронавируса.
REGNUM 09:03
Происшествия

Супруга рэпера Картрайта задержана по подозрению в его убийстве

Супруга умершего рэпера Энди Картрайта Марина Кохал задержана в Петербурге на двое суток по подозрению в убийстве мужа.
BFM.ru 06:35
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Общество

Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах с 1 сентября

Новый учебный год в российских школах начнется как это всегда и бывает — 1 сентября, если, конечно, не будет никаких дополнительных рисков в отдельных регионах страны, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ.
Live24 29 июля в 07:48
371
Общество

Польша сообщила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского

Следы взрывчатки якобы нашли в пробах, взятых "с частей самолета, которые российские техники меняли во время ремонта самолетов Ту-154 №101 (самолет Качиньского) и Ту-154 №102 (еще один принадлежащий Польше самолет) в 2009 году".
Газета.Ru 08:06
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Политика

Путин предложил вручать вместе с паспортом РФ новую Конституцию

Напомним, 3 июля на встрече с рабочей после голосования по поправкам к Конституции РФ президент страны Владимир Путин указал на необходимость продолжить работу и отслеживать реализацию принятых изменений.
REGNUM 06:02
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