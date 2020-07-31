Контрабандист, который направил свой автомобиль на пограничников, задержан в Ростовской области на границе с Украиной. Как журналистам сообщили в погрануправлении ФСБ России по региону, он получил ранение.

с чего всё началось

В Ростовской области пограничному наряду пришлось открыть стрельбу по нарушителю российско-украинской границы, который не подчинился требованиям сотрудников пограничного управления ФСБ. Контрабандист получил ранение в левую ногу. Инцидент ночью 30 июля произошел около населенного пункта Григорьевка.

На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ

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