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Российская газета
Российская газета

На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ

В Ростовской области пограничному наряду пришлось открыть стрельбу по нарушителю российско-украинской границы, который не подчинился требованиям сотрудников пограничного управления ФСБ. Контрабандист получил ранение в левую ногу. Инцидент ночью 30 июля произошел около населенного пункта Григорьевка.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

На границе с Украиной задержан контрабандист, пытавшийся протаранить пограничников машиной

Контрабандист, который направил свой автомобиль на пограничников, задержан в Ростовской области на границе с Украиной. Как журналистам сообщили в погрануправлении ФСБ России по региону, он получил ранение.
ТАСС08:10
Подробнее о событии
Комсомольская правда

На границе с Украиной контрабандист пошёл на таран автомобиля ФСБ

Комсомольская правда08:38
Газета.Ru

Контрабандист попытался протаранить пограничников на российско-украинской границе

Газета.Ru08:36
РБК

На границе с Украиной контрабандист пошел на таран автомобиля ФСБ

РБК08:26
Известия

На границе с Украиной задержали пытавшегося протаранить пограничников мужчину

Известия08:11
ТАСС

На границе с Украиной задержан контрабандист, пытавшийся протаранить пограничников машиной

ТАСС08:10
Lenta.ru

Контрабандист попытался протаранить пограничников ФСБ на границе с Украиной

Lenta.ru08:03
РИА Новости

Мужчина протаранил пограничный пост на российско-украинской границе

РИА Новости08:31
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Ферстаппен стал лучшим в первой практике Гран-при Великобритании

Нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал быстрейшим в первой свободной практике четвертого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Великобритании, который проходит на трассе "Сильверстоун".
РИА Новости08:03
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Блогера из Грузии арестовали за участие в митингах в Хабаровске

Центральный районный суд в Хабаровске арестовал на семь суток приехавшего из Грузии блогера Алексея Романова, участвовавшего в несанкционированных митингах в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала, сообщил РИА Новости представитель силовых структур.
РИА Новости10:53
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Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских

Головинский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии общего режима гражданина США Тревора Рида, который летом 2019 года в пьяном виде оказал сопротивление столичным полицейским при задержании.
Интерфаксвчера в 05:47
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