На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ
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В Ростовской области пограничному наряду пришлось открыть стрельбу по нарушителю российско-украинской границы, который не подчинился требованиям сотрудников пограничного управления ФСБ. Контрабандист получил ранение в левую ногу. Инцидент ночью 30 июля произошел около населенного пункта Григорьевка.В источнике
С чего всё началось
На границе с Украиной задержан контрабандист, пытавшийся протаранить пограничников машиной
Контрабандист, который направил свой автомобиль на пограничников, задержан в Ростовской области на границе с Украиной. Как журналистам сообщили в погрануправлении ФСБ России по региону, он получил ранение.
ТАСС08:10
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