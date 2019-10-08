Источники "Ъ" назвали самых неустойчивых глав регионов По информации "Ъ", во второй половине октября может начаться волна губернаторских отставок, которая затронет регионы, где в 2020 году должны пройти выборы глав.

с чего всё началось

Принимая решения о судьбе действующих глав субъектов, Кремль учитывает динамику рейтингов и антирейтингов губернаторов, запрос на обновление власти, элитные расколы в регионах и оценку экономических успехов. Последние несколько лет отставки глав регионов происходят в две волны, весной и осенью.

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