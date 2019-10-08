Политика

КоммерсантъКоммерсантъНа губернаторов примеряют отставки

Принимая решения о судьбе действующих глав субъектов, Кремль учитывает динамику рейтингов и антирейтингов губернаторов, запрос на обновление власти, элитные расколы в регионах и оценку экономических успехов. Последние несколько лет отставки глав регионов происходят в две волны, весной и осенью.
Читать в источнике
Комментировать5
с чего всё началось

На губернаторов примеряют отставки

Источники "Ъ" назвали самых неустойчивых глав регионов По информации "Ъ", во второй половине октября может начаться волна губернаторских отставок, которая затронет регионы, где в 2020 году должны пройти выборы глав.
Коммерсантъвчера в 18:07

Подробнее о событии

КоммерсантЪ: Новая волна губернаторских отставок может начаться во второй половине октября

Эхо Москвы01:30

На губернаторов примеряют отставки

Коммерсантъвчера в 18:07

СМИ: В октябре могут начаться отставки глав регионов

Росбалтвчера в 19:59

Девяти губернаторам грозит отставка. В списке — уральский глава

URA.Ruвчера в 19:13

«Коммерсантъ» узнал о планах Кремля провести новую волну губернаторских отставок

Ведомостивчера в 18:40

«Ъ» сообщил о начале губернаторских отставок во второй половине октября

Интерфаксвчера в 19:12

«Коммерсантъ»: во второй половине октября могут начаться губернаторские отставки

Znak.comвчера в 21:19
Показать все источники
Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 03:20, Ашберн
Происшествия

Экс-начальник рудника «Мир» найден мертвым в СИЗО

Бывший начальник подземного рудника «Мир» Алексей Буксер найден мертвым в СИЗО города Якутска.
Известия 02:20
Общество

Назван регион России с самой высокой смертностью от алкоголя

РБК систематизировал данные региональных органов статистики и федерального Росстата и выяснил, в каких регионах смертность от алкоголя самая высокая.
Российская газета 02:33
Происшествия

В Москве полиция сорвала открытие выставки «Осень пахана»

Как рассказал Медиазоне художник и организатор выставки Вероника Полонская, с самого утра в галерею DorDor на Ходынской улице пришли сотрудники управы, затем приехали пожарная инспекция и представитель Роспотребнадзора.
Эхо Москвы вчера в 14:02
Происшествия

Мужчина погиб при попытке взорвать банкомат в Череповце

На месте оперативные службы обнаружили тело мужчины, он погиб при попытке взорвать банкомат, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.
ТАСС 01:38
Шоу-бизнес

Заворотнюк выписали из больницы

Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 02:20
Политика

Штайнмайер пояснил суть формулы его имени по Донбассу

На прошлой неделе, 1 октября, по результатам заседания контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе полпред России Борис Грызлов сообщил, что все стороны согласовали «формулу Штайнмайера» для ее закрепления в украинском законодательстве, отметив, что «таким образом согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей».
BFM.ru вчера в 11:47
Общество

В России могут запретить крафтовое пиво

В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
REGNUM 02:06
Шоу-бизнес

Преобразившаяся Лариса Долина вышла в свет и собрала комплименты

Сама Долина не ведет социальных сетей, поэтому поклонники певицы чаще видят свежие фотографии Ларисы на страничках ее коллег.
Uznayvse.ru 06 октября в 07:17
Энергетика

«Ведомости»: российские власти признали риск падения спроса на нефть

Падение мирового спроса на нефть может произойти после 2025 года, а пик потребления может быть достигнут ранее 2030-х годов, следует из проекта Энергостратегии России, разработанного Министерством энергетики.
Коммерсантъ вчера в 23:21
Шоу-бизнес

Муж скрывал от Лолиты роман с косметологом из Белоруссии

Фото: Личные архивы "Тайную любовь" тренера по фитнесу Иванова зовут Ольга Кулиева, она — землячка самого Дмитрия, из его родной Белоруссии.
Super.ru вчера в 06:00
Экономика

Счетная Палата оценила рост российского кинопроката за последние годы

Российский рынок кинопроката в последние годы показал положительную динамику роста.
Экономика сегодня 02:44
Интернет

Рейтинг мессенджеров составило Роскачество

Самые популярные мессенджеры протестировало Роскачество. Каждое приложение было оценено по 68 параметрам.
Соловей.Инфо 02:45
Общество

Полиция Москвы решила отсудить у оппозиции 18 млн рублей

Интерфакс 01:30
Политика

Песков объяснил повышение зарплат Путину и Медведеву

Ранее президент России Владимир Путин подписал несколько указов о повышении зарплат лиц, замещающих государственные должности страны.
РБК вчера в 21:51
Экономика

России предрекли рекордное число мигрантов

В 2019 году Россия примет рекордное число трудовых мигрантов.
Lenta.ru 01:37
Армия и оружие

Трамп рассказал о разработке новых вооружений

В конце сентября президент США заявил о завершении модернизации американских ядерных сил.
Известия 01:04
Футбол

Новиков назначен исполняющим обязанности главного тренера «Динамо»

РИА Новости 02:54
Шоу-бизнес

Дана Борисова резко высказалась о Волочковой и Бочкаревой

Балерина Анастасия Волочкова и телеведущая Дана Борисова повздорили из-за актрисы Натальи Бочкаревой, которая была задержана с наркотиками неделю назад.
Газета.Ru вчера в 08:42
Политика

Депутат Госдумы Юмашева прокомментировала допрос в аэропорту Нью-Йорка

РИА Новости 02:05
Хоккей

СКА уступил «Спартаку» в матче КХЛ

Санкт-Петербург.ру вчера в 15:24
Происшествия

ФБР назвало самого массового серийного убийцу в истории

До Литтла, самым массовым серийным убийцей в США считался Гэри Риджуэй, известный как «Убийца с Грин-Ривер».
Inc-news.ru вчера в 03:30
Армия и оружие

Производство Су-34 могут перенести из Новосибирска

Сборку фронтовых бомбардировщиков Су-34 могут перенести из Новосибирска в Комсомольск-на-Амуре, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к Минобороны.
Коммерсантъ 02:35
Шоу-бизнес

Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением

Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru вчера в 01:54
Происшествия

В Домодедово задержали подозреваемого в убийстве 17-летней студентки

РБК 06 октября в 12:56
Шоу-бизнес

Актриса Бочкарева вышла на связь после сообщений о своем исчезновении

Телеканал 360° вчера в 18:23
Здоровье

В ЕАО зарегистрировали 10 очагов африканской чумы свиней

Российская газета вчера в 23:54
Политика

Глава МИД Украины назвал сценарии развития ситуации в Донбассе

Глава украинского МИД Вадим Пристайко назвал в эфире телеканала ICTV три сценария развития ситуации в Донбассе.
RT на русском вчера в 19:44
Гаджеты

Sony презентовала компактный и водостойкий смартфон Xperia 8

Anonsens вчера в 05:07
Здоровье

Названы 2 крупы, нормализующие инсулин и борющиеся с ожирением

Особенное внимание было уделено ячменю (ячневой и перловой крупы), употребление которого нормализует инсулин и глюкозу в крови.
Московский Комсомолец вчера в 06:04
Здоровье

Кубанский онколог провел первую операцию девочке с «маской Бэтмена»

КП - Кубань вчера в 12:05
Как работают Яндекс.Новости?
Главное