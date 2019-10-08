Политика

КоммерсантъКоммерсантъНа губернаторов примеряют отставки

Принимая решения о судьбе действующих глав субъектов, Кремль учитывает динамику рейтингов и антирейтингов губернаторов, запрос на обновление власти, элитные расколы в регионах и оценку экономических успехов. Последние несколько лет отставки глав регионов происходят в две волны, весной и осенью.
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с чего всё началось

На губернаторов примеряют отставки

Источники "Ъ" назвали самых неустойчивых глав регионов По информации "Ъ", во второй половине октября может начаться волна губернаторских отставок, которая затронет регионы, где в 2020 году должны пройти выборы глав.
Коммерсантъвчера в 18:07

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КоммерсантЪ: Новая волна губернаторских отставок может начаться во второй половине октября

Эхо Москвы01:30

«Коммерсантъ»: во второй половине октября могут начаться губернаторские отставки

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URA.Ruвчера в 19:13

СМИ: В октябре могут начаться отставки глав регионов

Росбалтвчера в 19:59

«Ъ» сообщил о начале губернаторских отставок во второй половине октября

Интерфаксвчера в 19:12

На губернаторов примеряют отставки

Коммерсантъвчера в 18:07
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