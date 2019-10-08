Политика
КоммерсантъНа губернаторов примеряют отставки
Источники "Ъ" назвали самых неустойчивых глав регионов По информации "Ъ", во второй половине октября может начаться волна губернаторских отставок, которая затронет регионы, где в 2020 году должны пройти выборы глав.
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Принимая решения о судьбе действующих глав субъектов, Кремль учитывает динамику рейтингов и антирейтингов губернаторов, запрос на обновление власти, элитные расколы в регионах и оценку экономических успехов. Последние несколько лет отставки глав регионов происходят в две волны, весной и осенью.Коммерсантъвчера в 18:07
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«Коммерсантъ» узнал о планах Кремля провести новую волну губернаторских отставок
Ведомостивчера в 18:40
«Коммерсантъ»: во второй половине октября могут начаться губернаторские отставки
Znak.comвчера в 21:19
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