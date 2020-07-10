Технологии

КоммерсантъКоммерсантъСбой в работе приложений на iOS устранен

Facebook устранил сбой в Facebook iOS SDK, из-за которого ранее нарушилась работа приложений на iPhone и iPad. Пользователи не могли получить доступ к ряду популярных приложений и сервисов, в числе которых TikTok, Spotify, Pinterest и Tinder.
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Facebook устранил неисправность, которая повлияла на работу iOS-приложений

ТАСС11:03

На iPhone перестали работать популярные приложения, включая сервисы Яндекса. Сбой мирового масштаба

iXBT.com09:37

Проблема с Facebook SDK привела к глобальным сбоям в работе десятков iOS-приложений [Обновлено: Facebook всё починил]

3DNews09:54

На iPhone по всему миру произошел сбой

РИА Новости09:06

Facebook устранил ошибку, которая привела к масштабному сбою iOS-приложений

Интерфакс11:11

Facebook устранил приведшую к сбоям в приложениях для Apple неисправность

РБК11:25

Facebook устранил неполадки, мешавшие работе приложений по всему миру

Газета.Ru11:32
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Общество

Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6

REGNUM 13:02
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Политика

МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17

Россия по дипломатическим каналам не получала уведомлений о возможных планах Нидерландов подать иск в ЕСПЧ в связи с крушением в 2014 году пассажирского Boeing-777 над Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Футбол

Финал Лиги Европы доиграют в Германии

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) определились пары 1/4 и 1/2 финала, матчи которых пройдут в августе (с 5 по 21) в Германии в формате финального турнира по принципу плей-офф.
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Происшествия

Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств

Брянские новости вчера в 05:22
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Общество

Адвокаты по делу Ефремова привлечены к дисциплинарной ответственности

RT на русском 06:21
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Политика

Козак назвал последствия заявления Киева о минских соглашениях

Если украинские власти подтвердят заявление о пересмотре минских соглашений, то тогда это приведет к выходу Киева из всех договоренностей и переговоров по Донбассу.
РБК 12:32
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Происшествия

В Ингушетии задержали депутата Народного собрания республики

Депутата Народного собрания Республики Ингушетия Якуба Белхороева задержали по подозрению в растрате 17 миллионов рублей, сообщает пресс-служба СК.
Российская газета 08:57
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Общество

В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 26 июля

"Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении в регионе режима повышенной готовности до 26 июля 2020 года", - говорится в сообщении.
ТАСС 08:40
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Шоу-бизнес

Звезда «Сватов» Федор Добронравов сменил имидж

В комментариях мнения поклонников разделились. Некоторые из них с трудом узнали в мужчине с седой бородой звезду сериала «Сваты».
WomanHit.ru 05:58
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Армия и оружие

Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции

Испытания военной техники начались на авиабазе Мюртед 4 июля. Турция начала испытания зенитно-ракетных комплексов С-400.
Деловое.ТВ 08 июля в 04:00
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Происшествия

Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии

Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM вчера в 07:34
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Шоу-бизнес

Мирослава Карпович отрицает, что находится в отпуске с Прилучным

WomanHit.ru 11:02
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Политика

Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть.
Российская газета 10:40
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Авто

АвтоВАЗ планирует удешевить производство автомобилей Lada

«АвтоВАЗ» планирует оптимизировать затраты на производство, используя для сборки своих автомобилей более дешевую сталь.
Автоновости дня 05:02
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Общество

Росстат насчитал в мае 7444 умерших от коронавируса

По данным Росстата, в стране в мае от коронавирусной инфекции умерли 7444 человека, в 5644 случаях вирус идентифицирован, еще в 1800 его идентифицировать не удалось.
Интерфакс 10:22
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Общество

Росавиация составила схему возобновления международного авиасообщения

Росавиация разработала матрицу поэтапного возобновления авиасообщения с иностранными государствами, говорится в опубликованном в пятницу, 10 июля, сообщении Росавиации.
Известия 12:48
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Футбол

«Спартак» пожаловался в РФС на гендиректора «Зенита»

Совет директоров во главе с председателем Сергеем Михайловым направил жалобу в Российский футбольный союз, указав на то, что шутка неуместная и не входит не в какие рамки уместного юмора.
CT news 07:56
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Происшествия

В подмосковной Рузе ликвидируют последствия прорыва дамбы

В Рузе уже сегодня откроют пострадавший после прорыва дамбы участок Волоколамского шоссе. Об этом сообщают власти Подмосковья.
Вести.Ru вчера в 23:25
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Армия и оружие

Минобороны Грузии заявило об утере вооружения в 2008 году

РИА Новости 10:16
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Биатлон

Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ

Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru 03:01
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Здоровье

В ВОЗ выступили против жёсткого карантина по коронавирусу

Директор программы Всемирной организации здравоохранения по ЧС в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что ВОЗ выступает против введения полного карантина в условиях пандемии коронавируса.
RT на русском 12:57
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Политика

Украина заявила об отсутствии морального права на подачу воды в Крым

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил об отсутствии у властей страны морального права на подачу воды в Крым, передает «ЛIГА.Новости».
Lenta.ru 03:49
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Здоровье

Что нельзя употреблять в пищу при диабете

Как сообщает Российское информационное агентство LIVE24, специалистами перечислены продукты, представляющие особую опасность для диабетиков.
Стерлитамакский рабочий 00:35
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Общество

«Бессмертный полк» могут перенести с 26 июля

Коммерсантъ 11:00
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Технологии

Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay

При покупке человек получит на мобильный номер, который подключен к системе, сообщение для оплаты продукта.
Evo-rus.com 01:18
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Здоровье

Казахстан опроверг информацию Китая о вспышке неизвестной пневмонии

Власти Казахстана опровергли заявление посольства Китая, в котором утверждалось, что в стране наблюдается вспышка неизвестной пневмонии.
Газета.Ru 10:03
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Экономика

Путин поручил подготовить поправки по налоговому маневру для IT

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 24 июля подготовить поправки к закону о налоговом маневре для IT-отрасли, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Ведомости вчера в 12:26
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Шоу-бизнес

Сергей Лазарев и Алекс Малиновский отдыхают на Черном море вдвоем

Популярный российский певец Сергей Лазарев отправился в отпуск на Черное море вместе со своим коллегой Алексом Малиновским.
Evo-rus.com вчера в 02:50
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Армия и оружие

Украина подсчитала численность Армии РФ в Крыму

Rusvesna.su 03:38
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Футбол

«Барселона» согласовала условия контракта с Лаутаро Мартинесом

Барселона, Испания, 10 июля 2020, 20:37 — REGNUM Согласно сообщениям портала ESPN, каталонская «Барселона» устно согласовала условия контрактного договора с нападающим «Интера» Лаутаро Мартинесом.
REGNUM 13:37
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