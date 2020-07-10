Facebook устранил сбой в Facebook iOS SDK, из-за которого ранее нарушилась работа приложений на iPhone и iPad. Пользователи не могли получить доступ к ряду популярных приложений и сервисов, в числе которых TikTok, Spotify, Pinterest и Tinder.

Сбой в работе приложений на iOS устранен

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