Футбол

78.ru78.ruНа игре «Зенита» с «Томью» ожидается до 45 тысяч зрителей

Зенит — Томь
4 – 0
Матч завершён
Кубок России, 1/8 Финала, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Игорь Смольников
13′
Алексей Сутормин
56′
Александр Ерохин
66′
Олег Шатов
81′
Всего на игре ожидается до 45 тысяч зрителей, гостей поддержат до десяти болельщиков. В свободной продаже остаются около 4500 билетов по цене от 100 до 6000 рублей. Как сообщалось ранее, игра Кубка России на «Газпром Арене» начнётся в 20:00.
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