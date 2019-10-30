Всего на игре ожидается до 45 тысяч зрителей, гостей поддержат до десяти болельщиков. В свободной продаже остаются около 4500 билетов по цене от 100 до 6000 рублей. Как сообщалось ранее, игра Кубка России на «Газпром Арене» начнётся в 20:00.

На игре «Зенита» с «Томью» ожидается до 45 тысяч зрителей

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