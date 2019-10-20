РПЛ
Нева Спорт«Крылья» обыграли «Оренбург», Анюков получил прямую красную
Автором победного гола в составе «Крыльев» стал Паул Антон на 18-й минуте встречи. Защитник «Крыльев Советов» Александр Анюков за толчок Андреа Чуканова после свистка арбитра получил прямую красную карточку. Эпизод произошел в добавленное ко второму тайму время.
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Люди, которые должны успокаивать ситуацию, этого не сделали. Даже наоборот.
— Миодраг Божович, югославский футболистСпорт-Экспресс вчера в 08:15
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Названо число пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае
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В Москве пьяный мужчина ранил полицейского ножом при задержании
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Фантастический фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Эксперты составили топ самых производительных смартфонов на Android
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Зидан может быть уволен в случае поражения «Реала» «Галатасараю»
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Шойгу назвал настоящие причины выхода США из ДРСМД
Министр обороны Сергей Шойгу назвал расширение военно-технического сотрудничества между Россией и Китаем реальной причиной выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает «РИА Новости».
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Нурмагомедов в соцсетях вступил в перепалку с Макгрегором
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что назвал американской и европейской сторонам условия возобновления операции «Источник мира» в Сирии.
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На прошлой неделе модель Анастасия Решетова подарила своему мужу рэперу Тимати первого сына.
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Зе Луиш выступал за «Спартак» с 2015 года и перешёл в «Порту» в летнее трансферное окно.
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Число погибших в результате протестов в Чили возросло до десяти
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RT на русском вчера в 21:44
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За нарушение дня тишины во время выборов в России иностранные СМИ отдадут 4% от оборота или заплатят штраф от 2,3 до 3,5 млн рублей.
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При стрельбе в ночном клубе Екатеринбурга пострадали три человека
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Коммерсантъ 02:12
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В Роспатенте рассказали о самой необычной в 2019 году заявке на патент
Самой необычной заявкой на патент 2019 года оказался зимний гаечный ключ.
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Президент США Дональд Трамп склоняется в пользу нового плана Пентагона оставить в восточной части Сирии небольшой контингент американских ВС — порядка 200 человек, сообщает The New York Times.
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Уроженец Одессы Влад Шмунис стал долларовым миллиардером благодаря сделке своего корпоративного провайдера RingCentral и американской компании Avaya, сообщает Forbes.
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