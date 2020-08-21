Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
Газета.Ru
Газета.Ru

На капитана «Манчестер Юнайтед» Магуайра заведено уголовное дело

Уголовное дело заведено на капитана "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайра, сообщает BBC RM Sport в Twitter.В источнике
Подробнее о событии
Sports.ru

На Магуайра и еще двух человек завели дело из-за нанесения телесных повреждений, оскорблений и попытки подкупа

Sports.ru11:47
Metaratings

На Магуайра заведено уголовное дело после драки в Греции

Metaratings11:33
Спорт-Экспресс

В «Манчестер Юнайтед» подтвердили информацию о задержании Магуайра в Греции

Спорт-Экспресс06:18
Sport24.ru

На капитана «Манчестер Юнайтед» Магуайра завели уголовное дело

Sport24.ru10:58
Советский спорт

Капитан «МЮ» Магуайр был арестован после драки в Греции

Советский спорт07:49
Матч ТВ

Магуайр арестован во время отдыха в Греции

Матч ТВ06:16
Чемпионат

В отношении Магуайра возбуждено уголовное дело после драки в Греции

Чемпионат11:13

Помпео заявил, что США помешают РФ и Китаю продавать Ирану оружие

Американский дипломат заявил, что, «когда будут возвращены санкции ООН, то, вас уверяю, Соединённые Штаты сделают всё возможное, чтобы россияне и китайцы не смогли доставлять Ирану вооружения, представляющие для нас угрозу».
REGNUM10:07
9

Лукашенко ответил Макрону на предложения о посредничестве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения агрокомбината «Дзержинский» в пятницу заявил о готовности стать «посредником» во Франции между президентом этой страны Эммануэлем Макроном и движением «Желтые жилеты».
Известия09:28
28

Более 9 тыс. руб. В России готовят новое повышение пенсий

Как сообщила заместитель председателя комитета СФ по социальной политике Елена Бибикова, рост прожиточного минимума повлечет и повышение пенсий.В России прожиточный минимум разнится для нескольких категорий граждан: это дети, пенсионеры и трудоспособные люди.
Уфимские Заметки06:47
105

МИД Греции ответил на превращение в мечеть еще одной церкви в Турции

"Сегодняшнее решение турецких властей превратить монастырь Хора в мечеть является еще одним вызовом, наносящим ущерб религиозным людям во всем мире и международному сообществу, которое уважает памятники человеческой цивилизации", - приводит агентство слова представителя МИД Греции.
РЕН ТВ06:32
145

Анонсирован ролевой экшен Black Myth: Wu Kong

Китайская студия Game Science, создавшая многопользовательскую стратегию Art of War: Red Tides, анонсировала свой новый проект — ролевой экшен Black Myth: Wu Kong, который создаётся «для всех актуальных консолей и PC».
Игромания.рувчера в 02:29
6

В Совфеде оценили решение ООН о признании жителей Крыма россиянами

Статистика ООН, из которой следует, что к населению России также отнесены крымчане, является фактическим признанием российского статуса Крыма, считает член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди.
РИА Новости03:00
1,1K

Жонглировавшего ребенком отца могут лишить родительских прав

Исковое заявление о лишении родительских прав отца и матери, ранее опубликовавших видео с издевательствами над младенцем, подано в Центральный районный суд Сочи, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
РИА Новости03:31
104