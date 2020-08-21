Помпео заявил, что США помешают РФ и Китаю продавать Ирану оружие

Американский дипломат заявил, что, «когда будут возвращены санкции ООН, то, вас уверяю, Соединённые Штаты сделают всё возможное, чтобы россияне и китайцы не смогли доставлять Ирану вооружения, представляющие для нас угрозу».