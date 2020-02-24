Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаНа карнавале в Германии автомобиль въехал в толпу

Тревожные новости приходят из немецкого городка Фолькмарсен (федеральная земля Гессен), где водитель легкового автомобиля наехал на участников традиционного карнавала в "Розовый понедельник", предваряющий страстной период перед Пасхой.
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Немецкая прокуратура рассматривает случившееся на карнавале во Фолькмарзене как покушение на убийство

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В Германии автомобиль въехал в толпу зрителей на карнавале, не менее 10 пострадавших

Интерфакс10:08

В полиции заявили, что водитель умышленно направил машину на людей в Фолькмарзене

ТАСС11:35

Машина въехала в толпу на карнавале в Германии

Коммерсантъ10:00

В Германии автомобиль въехал в толпу зрителей на карнавале

РИА Новости09:53

Водитель намеренно въехал в толпу на карнавале в Германии

Известия11:21

СМИ сообщили о 30 пострадавших при наезде машины на шествие в Германии

РБК11:40
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 22:07, Ашберн

На карнавале в Германии легковушка врезалась в толпу: среди 30 пострадавших дети и старики

КП - Беларусь12:23
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 22:07, Ашберн
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Ученые, охотящиеся за инопланетной жизнью, нацелились на марсианские глубины

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В будущем станет возможной полностью оптическая обработка информации

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Экономика

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Исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева представила специальный доклад для стран G20 об экономическом воздействии коронавируса COVID-19 на мировую экономику.
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