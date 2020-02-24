Происшествия
Российская газетаНа карнавале в Германии автомобиль въехал в толпу
Тревожные новости приходят из немецкого городка Фолькмарсен (федеральная земля Гессен), где водитель легкового автомобиля наехал на участников традиционного карнавала в "Розовый понедельник", предваряющий страстной период перед Пасхой.
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 22:07, Ашберн
Биатлон
Определился состав сборной России на чемпионат Европы по биатлону
Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом команды на чемпионат Европы 2020 года.
Происшествия
В Японии от коронавируса умер третий пассажир с Diamond Princess
Здоровье
Мир готовится к глобальной эпидемии китайской болезни
Мир готовится к глобальной эпидемии китайской болезни Мир оказался на пороге глобальной эпидемии коронавируса: резкий рост случаев заражения зафиксирован и в Европе, и в Азии, и на Ближнем Востоке.
Общество
Присяжные признали Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании
Скандальный голливудский продюсер Харви Вайнштейн признан виновным по двум пунктам обвинений в насилии, сообщает "Би-би-си".
Происшествия
В Якутске мужчина съел деньги, чтобы скрыть следы преступления
В Якутске перед судом предстанет 29-летний гражданин, пытавшийся за 10 тысяч рублей подкупить инспектора отдела по вопросам миграции Межмуниципального управления МВД России «Якутское».9 января 2020 года в целях ускорения получения разрешения вида на жительство он предложил инспектору взятку.
Гаджеты
Apple запатентовала iPhone в полностью стеклянном корпусе
Авто
Назвали наиболее ликвидные автомобили в 2019 году
Для исследования были использованы автомобили, предлагаемые на рынке в 2016 году и их стоимость на вторичном рынке в 2019 году.
Гаджеты
Дизайн Xiaomi Redmi Note 9 Pro рассекретили в Сети
Рендеры смартфона Xiaomi Redmi Note 9 Pro опубликовал в Сети ресурс Slashleaks.
Гаджеты
Huawei представила новый складной смартфон Huawei Mate Xs
Для покупки Huawei Mate Xs будет доступен с 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ по цене 2 500 евро.
Спорт
Брянский лыжник Большунов провалил решающую гонку «Ски Тура»
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае достигло 2345 человек
Футбол
«Ливерпуль» вырвал победу у «Вест Хэма» в матче АПЛ
Футбол
Зиеш рассказал, почему решил перейти в «Челси»
Нападающий амстердамского «Аякса» Хаким Зиеш, который перейдёт в «Челси» по окончании сезона, поделился ожиданиями от трансфера в лондонский клуб.
Экономика
Бизнесу предложат компенсации по «зеленым» кредитам
Минпромторг решил дополнить программу «зеленых» облигаций, когда государство компенсирует предприятиям часть затрат на внедрение экологичных технологий, «зелеными» же кредитами.
Технологии
Ссылки на приватные чаты в WhatsApp оказались в открытом доступе
В случае, если пользователь не желает открывать ссылку для общего доступа, ее необходимо передать другим способом.
Происшествия
В Екатеринбурге задержали создателя правозащитного приложения
Общество
КПП в Донбассе переходит на весенний график работы
Как отмечается, в Донбассе будет действовать весенний график. Режим работы пунктов станет с 08.00 до 19.30 мск.
Космос
Ученые, охотящиеся за инопланетной жизнью, нацелились на марсианские глубины
По мнению ученых, подземные воды могут быть единственной средой обитания для сохранившейся жизни на Марсе, если она все еще существует сегодня.
Экономика
В России закрывается очередной сахарный завод
Товарковский сахарный завод информировал правительство Тульской области о планах остановить работу в связи с отрицательными финансовыми результатами.
Наука
Для совершенствования квантовой оптики используется машинное обучение
Ученые отметили, что их способ помогает повысить показатели восстановления квантового состояния.
Политика
Федеральный реестр США рассказал о подарке Путина Трампу в 2018 году
В документе, опубликованном Федеральным реестром США, сообщается, что 19 августа 2018 года Путин вручил Трампу коробку с 12 круглыми коллекционными серебряными монетами, которые были выпущены к Чемпионату Мира по футболу в России.
Экономика
Регионы сократили долги и профициты
Суммарно по итогам года регионы остались в профиците, хотя по сравнению с 2018 годом этот показатель сократился более чем в 30 раз (до 15,5 млрд руб. против 491,5 млрд руб.).
Экономика
Первый резидент появился в ТОР «Тулун» в Приангарье
В ближайшее время областное Минэкономразвития заключит соглашение с предприятием об осуществлении деятельности в ТОР «Тулун», направит сведения в Минэкономразвития России, чтобы компанию включили в федеральный реестр резидентов ТОСЭР.
Биатлон
На Логинова и Касперовича завели уголовное дело в Италии
Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил в своем телеграм-канале, что на российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича в Италии завели уголовное дело.
Шоу-бизнес
Муж Леры Кудрявцевой назвал ведущую Бенджамином Баттоном
Муж Леры Кудрявцевой показал фанатам архивный снимок, сделанный в самом начале отношений, зародившихся девять лет назад.
Наука
В будущем станет возможной полностью оптическая обработка информации
Экономика
Каждый новорожденный обходится бюджету РФ в 8 миллионов рублей
Государство добилось увеличения рождаемости за счет выдачи материнского капитала, при этом его затраты на каждого новорожденного составляют не менее 8 миллионов рублей.
Энергетика
На Украине снизили цену на газ для населения
В феврале цена на газ для жителей Украины снизится на 15 процентов относительно января 2020 года.
Экономика
В «Деловой России» предупредили о росте цен на бытовую технику
С 2021 года могут вырасти цены на непродовольственные товары, включая бытовую технику, электронику, одежду и обувь, заявил глава комитета по торговле общественной организации "Деловая Россия" Алексей Федоров в интервью газете "Известия".
Экономика
МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса
Исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева представила специальный доклад для стран G20 об экономическом воздействии коронавируса COVID-19 на мировую экономику.