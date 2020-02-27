Транспорт
Российская газетаЛюксембург стал первой страной с бесплатным общественным транспортом
Люксембург гордится тем, что станет первой страной в мире с бесплатным общественным транспортом. С 1 марта 2020 года для поездок на автобусе, поезде или трамвае билет больше не понадобится, сообщает портал mobiliteit.lu. Это не касается билетов первого класса на поезда.
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