Транспорт

Российская газетаРоссийская газетаЛюксембург стал первой страной с бесплатным общественным транспортом

Люксембург гордится тем, что станет первой страной в мире с бесплатным общественным транспортом. С 1 марта 2020 года для поездок на автобусе, поезде или трамвае билет больше не понадобится, сообщает портал mobiliteit.lu. Это не касается билетов первого класса на поезда.
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В мире появилась первая страна с бесплатным общественным транспортом

Вести.Ru12:36

В Люксембурге весь общественный транспорт станет бесплатным

Московский Комсомолец26 февраля в 16:19

Люксембург стал первой страной с бесплатным общественным транспортом

РБК11:06

В Европе появилась первая страна с бесплатным общественным транспортом

Фонтанка.Ру10:55

В Люксембурге весь общественный транспорт сделали бесплатным

Комсомольская правда09:21

Люксембург стал первой страной с бесплатным общественным транспортом

ТАСС06:39

Люксембург стал первой страной с бесплатным транспортом

РИА Новости12:33
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