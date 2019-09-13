Каждая пятая АЗС в России недоливает топливо. Такие данные предоставили «Известиям» в Росстандарте по итогам проведенной в 2019 году проверки 200 заправок. Почти на каждой 10-й обнаружены некачественный бензин и дизель.

с чего всё началось

Росстандарт в ходе проверки выявил недолив топлива на 19% автозаправочных станций в стране. При этом почти на каждой десятой АЗС топливо является некачественным, сообщают «Известия».

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