Каждая пятая АЗС в России недоливает топливо. Такие данные предоставили «Известиям» в Росстандарте по итогам проведенной в 2019 году проверки 200 заправок. Почти на каждой 10-й обнаружены некачественный бензин и дизель.

с чего всё началось

Каждая пятая АЗС в России недоливает топливо, сообщают «Известия». Всего Росстандарт проверил 200 заправок. Почти на каждой 10-й обнаружили некачественный бензин и дизель (33 случая из 366).

На каждой пятой АЗС в России недоливают топливо

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