Общество
УралинформбюроНа каждой пятой заправке в России недоливают бензин
Почти пятая часть российских АЗС (19%) недоливают топливо, а 9% к тому же продают некачественное горючее. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на данные Росстандарта.
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Каждая пятая АЗС в России недоливает топливо. Такие данные предоставили «Известиям» в Росстандарте по итогам проведенной в 2019 году проверки 200 заправок. Почти на каждой 10-й обнаружены некачественный бензин и дизель.Известиявчера в 17:02
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