Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецНа киевском майдане митингуют против «формулы Штайнмайера»

1 фото
Вечером в среду, 2 октября, в центре Киева проходит митинг противников подписания Украиной "формулы Штайнмайера", предусматривающей план действий по урегулированию в Донбассе.
Читать в источнике
Комментировать
Происшествия

Сбербанк расследует возможную утечку данных клиентов

Сбербанк проводит служебное расследование возможной утечки персональных данных клиентов, сообщается на сайте банка.
РИА Новости 00:55
Общество

В Госдуме предложили ввести новую категорию льготников

Зампред комитета нижней палаты по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести новую льготную категорию — "жертвы перестройки".
РИА Новости вчера в 23:33
Происшествия

В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика

Крокодил погиб по колесами грузового автомобиля в Подмосковье, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Московской области.
РИА Новости вчера в 15:24
Культура

Иван Ургант и Анастасия Ивлеева получили премию ТЭФИ-2019

Иван Ургант стал победителем индустриальной телевизионной премии ТЭФИ в номинации "Ведущий развлекательной программы", а Анастасия Ивлеева признана лучшей ведущей развлекательного шоу прайм-тайма.
ТАСС вчера в 14:49
Шоу-бизнес

СМИ узнали о проблемах со здоровьем у Михаила Боярского

Известия вчера в 21:16
Армия и оружие

Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии

"Новая газета" нашла опубликованные снимки бойцов российского спецназа, когда те высаживались на норвежский архипелаг Шпицберген.
Piter.tv вчера в 08:06
Наука

От Антарктиды откололся айсберг в 315 миллиардов тонн

В Антарктиде от шельфового ледника Эймери откололся огромный айсберг весом в 315 млрд тонн.
Панорама Ростова-на-Дону вчера в 13:00
Экономика

Россия даст в долг другим странам триллион рублей

Россия выдаст более 1 трлн рублей международных займов за три года, пишут "Известия" со ссылкой на материалы к проекту бюджета на 2020–2022 годы.
Газета.Ru 02:11
Политика

Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение его слов о либерализме

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» поправил журналиста NBC News Кира Симмонса, который выступает модератором дискуссии.
РБК вчера в 11:17
Политика

На Украине нашли виновницу интимного скандала в Раде

Украинские СМИ нашли девушку, из-за которой депутат Верховной рады Илья Кива оказался в центре интимного скандала.
Взгляд.ру 01:19
Гаджеты

Смартфоны Mate 30 Huawei больше не поддерживают приложения от Google

Mate 30 Pro - первый флагман Huawei, выпустили после запрета на производство устройств с сертификацией Google Play.
Дни24 вчера в 04:46
Единоборства

Емельяненко и Кокляев подрались в московском баре

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев устроили потасовку в ресторанном комплексе в центре Москвы.
Известия вчера в 23:30
Кино

Отреставрированная «Калина красная» Шукшина выходит в повторный прокат

Интерфакс - Россия 02:04
Происшествия

В Бурятии у девушки достали из желудка двухкилограммовый волосяной ком

В Улан-Удэ из желудка пациентки извлекли волосяной ком, в размере доходящий до полуметра и весящий два килограмма.
РИА Новости вчера в 23:19
Финансы

После визита Зеленского и Гончарука в НБУ курс гривны резко упал

О визите главы Украины Владимира Зеленского вместе с премьер-министром страны Алексеем Гончаруком сообщил на своей странице в Facebook член Совета НБУ Василий Фурман.
Экономика сегодня 01 октября в 13:59
Происшествия

Семь человек погибли при крушении бомбардировщика B-17 в США

Семь человек погибли, еще девять пострадали в результате крушения бомбардировщика B-17 времен Второй мировой войны рядом с международным аэропортом Брэдли в штате Коннектикут, сообщил телеканал NBC.
РБК вчера в 20:37
Общество

Диетолог назвала самое вредное для человека мясо

Известия вчера в 17:50
Политика

Путин прокомментировал возможность публикации переговоров с Трампом

Президент России Владимир Путин заявил, что был не против публикации разговора в Хельсинки с президентом США Дональдом Трампом, потому что там нет ничего, что могло бы компрометировать главу США, заявил сам президент РФ на форуме "Российская энергетическая неделя" на встрече с руководителями профильных ведомств зарубежных стран и международных организаций.
РИА Новости вчера в 08:53
Кино

Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев

Московский Комсомолец вчера в 07:02
Политика

Лавров назвал уступкой «формулу Штайнмайера»

Во вторник, 1 октября, делегация Украины, ОБСЕ, России, Донецкой и Луганской народных республик подписали «формулу Штайнмайера», предусматривающую проведение выборов в самопровозглашенных республиках и предоставление им особого статуса.
РБК вчера в 19:59
Авто

Кроссовер Lifan X70 возвращается в Россию

Китайский кроссовер Lifan X70, продажи которого из-за проблем на черкесском заводе Derways прекратились в мае 2019 года, возвращается в Россию.
Автоновости дня 01:48
Экономика

BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей

Вплоть до 2028 года объем выручки на европейском рынке карточных платежей будет расти примерно на 5,9% в год, прогнозирует международная консалтинговая компания The Boston Consulting Group (BCG).
РБК вчера в 17:01
Космос

В Китае разрабатывается новый космический корабль для полетов на Луну

Космический корабль нового поколения, предназначенный для пилотируемых полетов на Луну и в дальний космос, разрабатывается в КНР.
ТАСС вчера в 13:47
Авто

Стартовали продажи бюджетного хэтчбека Renault Kwid

Как и предполагалось, рестайлинговый Renault Kwid стал практически полной копией концепта City K-ZE, представленного весной этого года: на это указывают такой же передок (за исключением рисунка радиаторной решетки и еще ряда мелочей) и корма серийной модели.
Автоновости дня 01 октября в 10:23
Футбол

«Манчестер Сити» переиграл загребское «Динамо» в Лиге чемпионов

Английский «Манчестер Сити» дома выиграл у хорватского «Динамо» из Загреба 1 октября в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Красная весна 01 октября в 17:03
Армия и оружие

Эрдоган: Турция сама создаст зону безопасности на севере Сирии

Дума ТВ 01 октября в 10:39
Происшествия

Потерявшийся в тувинской тайге мальчик найден живым

RT на русском 02:11
Политика

ФБР запустило в Facebook рекламу на русском для «вербовки шпионов»

ФБР размещало в Facebook сообщения на русском языке с предложением помогать американским спецслужбам.
РБК вчера в 16:14
Авто

Первые фото нового кроссовера Hyundai Tucson

Корейский автопроизводитель проводит испытания паркетника Hyundai Tucson новой генерации, доказательством чему является масса шпионских фотоснимков в интернете.
CarsGuru.net 01 октября в 03:54
Гаджеты

Microsoft представила планшет Surface Pro X на ARM-процессоре

Microsoft представила на прошедшем сегодня в Нью-Йорке мероприятии ряд новинок, включая планшет Surface Pro X с фирменным чипсетом Microsoft SQ1, разработанным в сотрудничестве с Qualcomm.
3DNews вчера в 12:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное