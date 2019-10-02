Политика
Московский КомсомолецНа киевском майдане митингуют против «формулы Штайнмайера»
Вечером в среду, 2 октября, в центре Киева проходит митинг противников подписания Украиной "формулы Штайнмайера", предусматривающей план действий по урегулированию в Донбассе.
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Происшествия
Сбербанк расследует возможную утечку данных клиентов
Сбербанк проводит служебное расследование возможной утечки персональных данных клиентов, сообщается на сайте банка.
РИА Новости 00:55
Общество
В Госдуме предложили ввести новую категорию льготников
Зампред комитета нижней палаты по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести новую льготную категорию — "жертвы перестройки".
РИА Новости вчера в 23:33
Происшествия
В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика
Крокодил погиб по колесами грузового автомобиля в Подмосковье, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Московской области.
РИА Новости вчера в 15:24
Культура
Иван Ургант и Анастасия Ивлеева получили премию ТЭФИ-2019
Иван Ургант стал победителем индустриальной телевизионной премии ТЭФИ в номинации "Ведущий развлекательной программы", а Анастасия Ивлеева признана лучшей ведущей развлекательного шоу прайм-тайма.
ТАСС вчера в 14:49
Шоу-бизнес
СМИ узнали о проблемах со здоровьем у Михаила Боярского
Известия вчера в 21:16
Армия и оружие
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
"Новая газета" нашла опубликованные снимки бойцов российского спецназа, когда те высаживались на норвежский архипелаг Шпицберген.
Piter.tv вчера в 08:06
Наука
От Антарктиды откололся айсберг в 315 миллиардов тонн
В Антарктиде от шельфового ледника Эймери откололся огромный айсберг весом в 315 млрд тонн.
Панорама Ростова-на-Дону вчера в 13:00
Экономика
Россия даст в долг другим странам триллион рублей
Россия выдаст более 1 трлн рублей международных займов за три года, пишут "Известия" со ссылкой на материалы к проекту бюджета на 2020–2022 годы.
Газета.Ru 02:11
Политика
Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение его слов о либерализме
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» поправил журналиста NBC News Кира Симмонса, который выступает модератором дискуссии.
РБК вчера в 11:17
Политика
На Украине нашли виновницу интимного скандала в Раде
Украинские СМИ нашли девушку, из-за которой депутат Верховной рады Илья Кива оказался в центре интимного скандала.
Взгляд.ру 01:19
Гаджеты
Смартфоны Mate 30 Huawei больше не поддерживают приложения от Google
Mate 30 Pro - первый флагман Huawei, выпустили после запрета на производство устройств с сертификацией Google Play.
Дни24 вчера в 04:46
Единоборства
Емельяненко и Кокляев подрались в московском баре
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев устроили потасовку в ресторанном комплексе в центре Москвы.
Известия вчера в 23:30
Кино
Отреставрированная «Калина красная» Шукшина выходит в повторный прокат
Интерфакс - Россия 02:04
Происшествия
В Бурятии у девушки достали из желудка двухкилограммовый волосяной ком
В Улан-Удэ из желудка пациентки извлекли волосяной ком, в размере доходящий до полуметра и весящий два килограмма.
РИА Новости вчера в 23:19
Финансы
После визита Зеленского и Гончарука в НБУ курс гривны резко упал
О визите главы Украины Владимира Зеленского вместе с премьер-министром страны Алексеем Гончаруком сообщил на своей странице в Facebook член Совета НБУ Василий Фурман.
Экономика сегодня 01 октября в 13:59
Происшествия
Семь человек погибли при крушении бомбардировщика B-17 в США
Семь человек погибли, еще девять пострадали в результате крушения бомбардировщика B-17 времен Второй мировой войны рядом с международным аэропортом Брэдли в штате Коннектикут, сообщил телеканал NBC.
РБК вчера в 20:37
Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Известия вчера в 17:50
Политика
Путин прокомментировал возможность публикации переговоров с Трампом
Президент России Владимир Путин заявил, что был не против публикации разговора в Хельсинки с президентом США Дональдом Трампом, потому что там нет ничего, что могло бы компрометировать главу США, заявил сам президент РФ на форуме "Российская энергетическая неделя" на встрече с руководителями профильных ведомств зарубежных стран и международных организаций.
РИА Новости вчера в 08:53
Кино
Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев
Московский Комсомолец вчера в 07:02
Политика
Лавров назвал уступкой «формулу Штайнмайера»
Во вторник, 1 октября, делегация Украины, ОБСЕ, России, Донецкой и Луганской народных республик подписали «формулу Штайнмайера», предусматривающую проведение выборов в самопровозглашенных республиках и предоставление им особого статуса.
РБК вчера в 19:59
Авто
Кроссовер Lifan X70 возвращается в Россию
Китайский кроссовер Lifan X70, продажи которого из-за проблем на черкесском заводе Derways прекратились в мае 2019 года, возвращается в Россию.
Автоновости дня 01:48
Экономика
BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей
Вплоть до 2028 года объем выручки на европейском рынке карточных платежей будет расти примерно на 5,9% в год, прогнозирует международная консалтинговая компания The Boston Consulting Group (BCG).
РБК вчера в 17:01
Космос
В Китае разрабатывается новый космический корабль для полетов на Луну
Космический корабль нового поколения, предназначенный для пилотируемых полетов на Луну и в дальний космос, разрабатывается в КНР.
ТАСС вчера в 13:47
Авто
Стартовали продажи бюджетного хэтчбека Renault Kwid
Как и предполагалось, рестайлинговый Renault Kwid стал практически полной копией концепта City K-ZE, представленного весной этого года: на это указывают такой же передок (за исключением рисунка радиаторной решетки и еще ряда мелочей) и корма серийной модели.
Автоновости дня 01 октября в 10:23
Футбол
«Манчестер Сити» переиграл загребское «Динамо» в Лиге чемпионов
Английский «Манчестер Сити» дома выиграл у хорватского «Динамо» из Загреба 1 октября в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Красная весна 01 октября в 17:03
Армия и оружие
Эрдоган: Турция сама создаст зону безопасности на севере Сирии
Дума ТВ 01 октября в 10:39
Происшествия
Потерявшийся в тувинской тайге мальчик найден живым
RT на русском 02:11
Политика
ФБР запустило в Facebook рекламу на русском для «вербовки шпионов»
ФБР размещало в Facebook сообщения на русском языке с предложением помогать американским спецслужбам.
РБК вчера в 16:14
Авто
Первые фото нового кроссовера Hyundai Tucson
Корейский автопроизводитель проводит испытания паркетника Hyundai Tucson новой генерации, доказательством чему является масса шпионских фотоснимков в интернете.
CarsGuru.net 01 октября в 03:54
Гаджеты
Microsoft представила планшет Surface Pro X на ARM-процессоре
Microsoft представила на прошедшем сегодня в Нью-Йорке мероприятии ряд новинок, включая планшет Surface Pro X с фирменным чипсетом Microsoft SQ1, разработанным в сотрудничестве с Qualcomm.
3DNews вчера в 12:23