Вечером в среду, 2 октября, в центре Киева проходит митинг противников подписания Украиной "формулы Штайнмайера", предусматривающей план действий по урегулированию в Донбассе.

На киевском майдане митингуют против «формулы Штайнмайера»

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