с чего всё началось

В Москве сотрудники полиции задержали на ВТБ Арене, где проходит концерт группы Scorpions, участников группы Pussy Riot Петра Верзилова и Веронику Никульшину. Как рассказал сам Петр Верзилов порталу "МБХ Медиа", сейчас они стоят и выясняют ситуацию.

На концерте Scorpions в Москве задержали участников группы Pussy Riot

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