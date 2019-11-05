Общество
Московский КомсомолецНа концерте Scorpions в Москве задержали участников группы Pussy Riot
В Москве сотрудники полиции задержали на ВТБ Арене, где проходит концерт группы Scorpions, участников группы Pussy Riot Петра Верзилова и Веронику Никульшину. Как рассказал сам Петр Верзилов порталу "МБХ Медиа", сейчас они стоят и выясняют ситуацию.
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с чего всё началось
В Москве на концерте рок-группы Scorpions на «ВТБ‐арене» задержали участников группы Pussy Riot Петра Верзилова и Веронику Никульшину, сообщил Верзилов у себя в Twitter.Полит.ру13:28
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