Общество

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецНа концерте Scorpions в Москве задержали участников группы Pussy Riot

В Москве сотрудники полиции задержали на ВТБ Арене, где проходит концерт группы Scorpions, участников группы Pussy Riot Петра Верзилова и Веронику Никульшину. Как рассказал сам Петр Верзилов порталу "МБХ Медиа", сейчас они стоят и выясняют ситуацию.
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с чего всё началось
В Москве на концерте рок-группы Scorpions на «ВТБ‐арене» задержали участников группы Pussy Riot Петра Верзилова и Веронику Никульшину, сообщил
 Верзилов у себя в Twitter.
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Немецкая англоязычная рок-группа, созданная в 1965 в Ганновере. Для стиля группы характерны как классический хард-рок, так и лирические гитарные баллады. Scorpions являются самой популярной рок-группой Германии и одной из самых известных в мире, продав более 100 миллионов копий своих альбомов.
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