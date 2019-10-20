Армия и оружие
РИА НовостиНа корабле ВМС США установят первый боевой лазер
ВМС США сообщили о планах установить лазерный комплекс на корабле-доке USS Portland (LPD-27) в 2018 году. По данным портала, испытание боевого лазера было запланировано на четвертый квартал 2019 финансового года, однако, вероятно, это произойдет позже запланированных сроков.
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Шойгу назвал 75-летие Победы поводом переоценить угрозы миру
Глава Минобороны России Сергей Шойгу назвал отмечаемую в 2020 году 75-ую годовщину Победы во Второй мировой войне поводом переоценить глобальные угрозы миру.
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Россия закрепила за собой роль государства, обладающего ключевым влиянием в Сирии, решить исход противостояния между Турцией и курдами может только Москва.
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СМИ сообщили о сбое на учениях «Гром-2019»
Газета.Ru 20:28
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В Петербурге на конференции рассказали о новых подходах к лечению рака
На конференции были представлены исследования ученых из России, Англии, Германии, Италии и Испании по темам: «Регуляция аутофагии при раке», «Рак», «Лечение рака» и «Роль белка р53 при раке».
Красная весна вчера в 06:47
Гаджеты
Xiaomi выпустил прошивку MIUI 11
Несколько мобильных устройств Redmi и Xiaomi получили новую версию прошивки MIUI 11.
iReactor вчера в 22:32
Футбол
Во время матча «Оренбурга» с «Крыльями Советов» произошла потасовка
Судья отказался внять гласу народа. А игроки из Самары начали толкаться. В итоге удалили Анюкова и двух тренеров, сообщают подписчики.
Московский Комсомолец 22:30
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Учёные научились делать людей невидимыми
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Помпео не видел со стороны Вашингтона попытки давить на Киев
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что ни разу не видел, чтобы Вашингтон пытался добиться каких-либо действий от Украины в обмен на предоставление финансовой и военной помощи.
РЕН ТВ 11:37
Здоровье
Испанские диетологи рассказали о вреде «низкокалорийных» продуктов
О маркетинговой уловке производителей рассказала диетолог Мария Мерино.
Экономика сегодня 04:50
Общество
Елена Малышева назвала три таблетки, необходимые людям старше 50 лет
Вечерний курьер 10:05
Общество
По данным ВЦИОМ, четверть россиян считает себя «жертвами перестройки»
Четверть россиян считает себя "жертвами перестройки", свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 20:26
Хоккей
Нападающий «Ак Барса» Фисенко дисквалифицирован на один матч
В связи с обращением Комиссии по экспертной оценке судейства матчей чемпионата КХЛ Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод с нарушением правил нападающего Михаила Фисенко в матче регулярного чемпионата между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» (3:1). Об этом сообщается на официальном сайте лиги.
Спорт-Экспресс 15:59
Происшествия
Прорыв воды унес жизни 15 старателей
Коммерсантъ 15:21
Технологии
Электронные четки из Ватикана взломали за 15 минут
Эксперту понадобилось всего 15 минут, чтобы через четки получить доступ к почте владельца, удалось узнать не только его имя, пол, адрес, вес, но и нынешнее местонахождение.
Комсомольская правда 03:11
Общество
Назван регион России с самым доступным для населения газом
РИА Новости сопоставило данные во всех регионах и выяснило, где в России газ самый доступный.
Российская газета 22:09
Политика
Зеленский завтра отправится в Японию на интронизацию императора
Президент Украины Владимир Зеленский с 21 по 24 октября совершит визит в Японию, где пройдет интронизация императора Нарухито.
Московский Комсомолец 12:55
Культура
Федор Добронравов прокомментировал переименование «Сватов»
Культуромания 18 октября в 07:36
Кино
«Малефисента: Владычица тьмы» возглавила российский прокат в выходные
Фантастический фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:44
Политика
Британские СМИ признали Путина главным на Ближнем Востоке
Как пишет ТАСС, со ссылкой на воскресную публикацию редактора BBC Джереми Боуэна в газете The Sunday Times, Россия воспользовалась бездействием стран Запада и смогла стать самым важным игроком на Ближнем Востоке, а российский президент Владимир Путин в регионе считается самым влиятельным иностранным лидером, с мнением которого нельзя не считаться.
Военное дело 15:08
Шоу-бизнес
Марго Овсянникова получила в подарок Мерседес за 8 миллионов
На прошлой неделе бывшую участницу «Дома-2» - Марго Овсянникову сильно избили на корпоративе, на котором она тоже работала.
Bimru.ru 12:44
Футбол
МЮ и «Ливерпуль» обменялись голами
"Ливерпуль" на выезде сыграл вничью с МЮ в рамках 9-го тура АПЛ.
Soccer.ru 13:24
Общество
Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА
Известный блогер Олег Монгол победил Кирилла "Руки-базуки" Терешина в поединке альтернативным правилам смешанных единоборств (MMA), передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 16:00
Происшествия
В центре Москвы загорелся ресторан
В центре Москвы загорелся ресторан. Об этом 21 октября сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Известия 19:04
Здоровье
Глава Минздрава Вероника Скворцова обсудила зарплаты врачей в регионах
По словам главы ведомства, ситуация в некоторых регионах вызывает обеспокоенность, а потому, Минздрав в рамках своих полномочий готов оказать всю необходимую помощь для того, чтобы регионы начали уже сейчас устранять дисбаланс в зарплатах медицинских работников.
Informus.ru вчера в 02:55
Общество
В Калифорнии активировался большой тектонический разлом
Большой тектонический разлом Гарлок активировался впервые за последние 500 лет.
Территория новостей 11:18