Армия и оружие
РИА НовостиНа корабле ВМС США установят первый боевой лазер
ВМС США сообщили о планах установить лазерный комплекс на корабле-доке USS Portland (LPD-27) в 2018 году. По данным портала, испытание боевого лазера было запланировано на четвертый квартал 2019 финансового года, однако, вероятно, это произойдет позже запланированных сроков.
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Кино
«Малефисента: Владычица тьмы» возглавила российский прокат в выходные
Газета.Ru вчера в 17:44
Происшествия
Увеличилось число пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае
В Красноярском крае первичную медицинскую помощь получили 27 пострадавших при прорыве дамбы.
URA.Ru 01:15
Общество
Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра
Газета.Ru вчера в 04:29
Общество
В Роспатенте рассказали о самой необычной в 2019 году заявке на патент
Самой необычной заявкой на патент 2019 года оказался зимний гаечный ключ.
Российская газета вчера в 20:41
Армия и оружие
СМИ узнали о сбое на учениях «Гром-2019»
Как сообщало ИА REGNUM, стратегические командно-штабные учения «Гром-2019» прошли 17 октября, ими руководил Верховный главнокомандующий Владимир Путин.
REGNUM 01:11
Армия и оружие
NYT: Трамп хочет оставить в Сирии 200 военных
Американский президент Дональд Трамп подумывает оставить в Сирии около 200 военных США, пишет The New York Times со ссылкой на источники.
Газета.Ru 00:41
Политика
Эксперт BBC назвал Путина самым влиятельным лидером на Ближнем Востоке
Редактор британской корпорации BBC по Ближнему Востоку Джереми Боуэн назвал Россию важнейшим игроком на Ближнем Востоке, а президента РФ Владимира Путина - самым влиятельным иностранным лидером в регионе.
Аргументы и Факты вчера в 11:26
Происшествия
Боец Росгвардии погиб во время экзамена
Lenta.ru вчера в 09:40
Шоу-бизнес
Тимати и Решетову после фотографий из роддома заподозрили в обмане
По мнению некоторых, снимки получились слишком профессиональными. Российский рэпер Тимати 16 октября стал отцом второй раз.
NewInform 19 октября в 05:48
Общество
Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА
В Абакане прошел бой по правилам ММА между двумя интернет-фриками Олегом Монголом и Кириллом Терешиным, который известен как «Руки-базуки».
Известия вчера в 18:08
Единоборства
Бой между россиянином и казахстанцем завершился массовой дракой
Инцидент произошел после окончания поединка между российским бойцом Али Багаутиновым и казахстанцем Жалгасом Жумагуловым.
Lenta.ru вчера в 11:21
Общество
Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть
Диетологи из Испании назвали самые вредные для человека продукты.
Газета.Ru вчера в 09:55
Политика
Кадыров пообещал места на кладбище для террористов из Сирии
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что республика готова дать отпор террористам "Исламского государства"*, которые могут прийти на территорию Северного Кавказа из Сирии.
РИА Новости вчера в 19:36
Происшествия
Полицейский погиб во время драки с коллегой в Нальчике
В Нальчике полицейский скончался после того, как подрался с коллегой во время обучения в институте повышения квалификации МВД.
Газета.Ru 19 октября в 08:53
Происшествия
СК возбудил дело после гибели рабочих под завалами в Екатеринбурге
Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в Екатеринбурге при проведении ремонтных земляных работ двое рабочих попали под обрушение грунта и погибли.
RT на русском вчера в 05:32
Авто
Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили пользователям
С 21 октября сервис каршеринга YouDrive начал предлагать пользователям приобрести автомобили из своего парка, рассказал РБК представитель компании.
РБК 01:00
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри увезут сына в США
Legion-Media По словам издания, отпуск Меган Маркл и принца Гарри продлится шесть недель, с начала ноября и до рождественских каникул.
ОК! вчера в 08:51
Общество
Голливудская актриса и лицо дома Dior Дженнифер Лоуренс вышла замуж
Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за директора картинной галереи Кука Марони.
Вести.Ru вчера в 20:31
Футбол
Слуцкий рассказал о зарплате в голландском «Витессе»
Главный тренер нидерландского клуба «Витесс» Леонид Слуцкий рассказал о своей зарплате.
News.ru вчера в 15:19
Происшествия
Раскрыты детали прорыва дамбы под Красноярском
В Следственном комитете России по Красноярскому краю и Республике Хакасия раскрыли детали происшествия в районе поселка Щетинкино на реке Сайба, где накануне в результате прорыва дамбы погибли 15 человек.
Русская Планета вчера в 08:53
Происшествия
В Москве пьяный мужчина ранил полицейского при задержании
"Прибывшими на место сотрудниками полиции был задержан и доставлен в ОМВД гражданин, 1973 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, который вел себя агрессивно и при задержании оказал активное физическое сопротивление, предметом похожим на нож нанес резаную рану кисти полицейскому", - рассказали в пресс-службе.
РИА Новости 01:26
Армия и оружие
Шойгу: в Сирии без охраны остались 12 тюрем с боевиками
«В результате действий турецкой армии в Сирии без охраны остались восемь лагерей беженцев и 12 тюрем для боевиков-иностранцев», - заявил Шойгу.
Аргументы и Факты 01:05
Происшествия
Число погибших в результате протестов в Чили возросло до десяти
В результате протестов в Чили погибли десять человек. Об этом информирует РИА Новости.
RT на русском вчера в 21:44
Политика
Шойгу прибыл в Китай для участия в Пекинском Сяншаньском форуме
Политика Сегодня вчера в 13:51
Футбол
На игре клуба «Оренбург» с «Крыльями Советов» случилась потасовка
Сегодняшний матч футбольного клуба "Оренбург" на стадионе "Газовик" с самарскими "Крыльями Советов" в рамках 13-го тура чемпионата России закончился со счетом 0:1 не в нашу пользу.
Orenday.ru вчера в 09:18
Наука
Открыты новые маркеры рака щитовидной железы
Группа российских ученых в ходе исследования смогла открыть новые биомаркеры рака щитовидной железы.
Goroday.ru 19 октября в 03:59
Экономика
Севморпорт останется за Севастополем: федерализация отменяется, — Михаил Развожаев
Скорее всего, будет принято решение об отмене его федерализации. На следующей неделе в Севастополь приедет руководитель Росимущества.
ForPost 01:00
Здоровье
Медик предупредил россиян об опасности продаваемых в магазинах бананов
Врач Григорий Конев призвал россиян отказаться от покупки и употребления привозных бананов.
News.ru 18 октября в 19:44
Армия и оружие
США разбомбили свою авиабазу в Сирии
Lenta.ru вчера в 11:00
Армия и оружие
В США назвали самый быстрый истребитель МиГ-25 бесполезным
Самый быстрый истребитель в мире советский МиГ-25 назвали неуклюжим и бесполезным. Об этом пишет американское издание We are the Mighty.
Газета.Ru вчера в 21:58