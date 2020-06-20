Российские специалисты удаляют остатки токсичного топлива, вытекшего из разгонного блока "Фрегат" на космодроме Куру во Французской Гвиане, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса".

с чего всё началось

Система обнаружения паров окислителя (токсичный азотный тетраоксид) в месте хранения "Фрегата" в Куру сработала 21 мая. Шестого июня на космодром прибыли специалисты из России, которые осмотрели разгонный блок и предварительно определили дальнейший объем необходимых операций.

На космодроме Куру ликвидируют последствия утечки топлива из «Фрегата»

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