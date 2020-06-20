Общество

РИА НовостиРИА НовостиНа космодроме Куру ликвидируют последствия утечки топлива из «Фрегата»

Система обнаружения паров окислителя (токсичный азотный тетраоксид) в месте хранения "Фрегата" в Куру сработала 21 мая. Шестого июня на космодром прибыли специалисты из России, которые осмотрели разгонный блок и предварительно определили дальнейший объем необходимых операций.
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На космодроме Куру ликвидируют последствия утечки топлива из «Фрегата»

Российские специалисты удаляют остатки токсичного топлива, вытекшего из разгонного блока "Фрегат" на космодроме Куру во Французской Гвиане, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса".
РИА Новостивчера в 20:04

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Последствия утечки из «Фрегата» ликвидируют на космодроме Куру

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На космодроме «Куру» устраняют последствия утечки оксилителя из «Фрегата»

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На космодроме Куру ликвидируют последствия утечки топлива из «Фрегата»

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На космодроме Куру ликвидируют последствия утечки токсичного топлива

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На космодроме Куру ликвидируют последствия утечки окислителя из «Фрегата»

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На космодроме Куру идёт уборка токсичного топлива

RT на русскомвчера в 20:29

Российские специалисты ликвидируют последствия утечки топлива на космодроме Куру

Life.ruвчера в 22:33
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Политика

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
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Происшествия

Подозреваемый в убийстве двух коллег полицейских задержан в Коми

Полицейский, подозреваемый в убийстве двух коллег, задержан в Воркуте. Об этом сообщило управление МВД по Республике Коми.
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Политика

Меркель предупредила Россию о санкциях за дерзкое убийство в Берлине

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Общество

В Белоруссии возобновились протесты против задержания оппозиционеров

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Общество

Врачи назвали причину смерти экс-главы Чувашии Игнатьева

Причиной смерти бывшего главы Чувашии, 58-летнего Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность, сообщила ТАСС заместитель главного врача петербургского Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Раиса Конашкова.
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Общество

В США отказались от названия «эскимо» из-за дискриминации эскимосов

Американская компания Dreyer's, являющаяся дочерней компанией швейцарской Nestle, отказалась от названия «эскимо» из-за дискриминации эскимосов.
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Кино

В сети появились первые кадры 3D-мультфильма студии Хаяо Миядзаки

Японский телеканал NKH опубликовал кадры полнометражного аниме, который станет первым подобным проектом для студии Хаяо Миядзаки Ghibli.
RuNews24.ru вчера в 08:22
Технологии

Эксперт объяснил опасность использования смартфона перед сном

От использования смартфона перед сном следует отказаться, считает медицинский директор DocDoc.ru Владислав Мохамеда Али.
9111.ru 03:28
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Общество

ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса

Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru вчера в 16:46
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Экономика

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В России предложили выплатить пенсионерам недополученные за 2016 – 2018 годы денежные средства.
ФАН вчера в 09:36
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Кино

Умер актер Иэн Холм, сыгравший Бильбо Бэггинса во «Властелине колец»

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Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
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Шоу-бизнес

62-летний Дольф Лундгрен женится на 24-летней норвежке

Звезда Голливуда сделал предложение свое новой избраннице Эмме Крокдал.
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Космос

Марсоход Curiosity впервые сфотографировал Землю и Венеру

Марсоход Curiosity впервые сделал уникальный кадр, находясь на Марсе 2784 день. На фото попали одновременно Земля и Венера.
Дни24 вчера в 09:04
Общество

Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев в Дижоне

Власти Дижона не смогли навести порядок в городе и не отреагировали на избиение подростка — выходца из Чечни, что привело к беспорядкам, заявил глава республики Рамзан Кадыров.
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Происшествия

В Челябинской области от коронавируса умер 24-летний пациент

В Челябинской области за прошедшие сутки скончались пять человек, заболевших коронавирусом, – среди умерших есть 24-летний пациент, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на данные Минздрава.
Доступ1 02:17
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Авто

Опубликовали изображения «тяжелого» УАЗ «Пикап»

История УАЗ Пикап началась в 2000 году, когда в рамках Московского Международного Автосалона была представлена модель УАЗ-2362 «Бизон», сделанный на базе внедорожника УАЗ-3162 «Симбир».
Тарантас Ньюс 18 июня в 07:36
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Здоровье

Большинство новых заболевших коронавирусом выявлено в Ростове и Шахтах

Пациенты с коронавирусом выявлены в 21 городе и районе Ростовской области. Лидерами по количеству за сутки стали Ростов — 40 и Шахты — 35.
Блокнот Ростов-на-Дону 18 июня в 03:50
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Общество

В Тульской области за сутки выявили 85 носителей коронавируса

Тула, 20 июня 2020, 11:10 — REGNUM 85 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Тульской области, сообщили 20 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:10
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Футбол

Болельщики «Ростова» встретили молодёжную команду после матча с «Сочи»

Как сообщало ИА REGNUM, футбольный клуб «Сочи» разгромил «Ростов» со счётом 10:1. При этом за «Ростов» играла молодёжная команда, состоящая из футболистов 2002—2003 годов рождения.
REGNUM 04:19
Политика

В британском МИД ответили на статью Путина о Второй мировой войне

Отмечается, что подобным образом в МИД Великобритании прокомментировали статью российского президента Владимира Путина о Второй мировой войне.
RT на русском вчера в 23:21
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Политика

США пригласили Россию и Китай обсудить контроль над вооружениями

Кроме того, Соединенные Штаты направили открытое приглашение Китаю присоединиться к этим дискуссиям и четко заявили о необходимости того, чтобы все три страны добросовестно вели переговоры о контроле над вооружениями, сообщается на сайте Госдепартамента США.
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Политика

Глава ЛНР пригрозил Зеленскому вернуть режим полной боевой готовности

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник выступил с обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому, пригрозив вернуть режим полной боевой готовности.
Lenta.ru 03:30
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Футбол

«Ростов» объяснил иностранным болельщикам поражение от «Сочи»

Пресс-служба «Ростова» обратилась к иностранным болельщикам с объяснениями крупного поражения в 23-м туре РПЛ от «Сочи» (10:1).
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Происшествия

Против обвиняемого в убийстве ребёнка в Саратове возбудили новое дело

В отношении обвиняемого в убийстве девятилетней девочки в Саратове осенью прошлого года возбуждено новое уголовное дело — о насилии.
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Футбол

«Челси» объявил о трансфере Тимо Вернера

Metaratings 18 июня в 05:25
Здоровье

Массаж лица: эксперт рассказал о пользе и вреде фейсбилдинга

Людям с аллергическими высыпаниями или воспалением на коже лица не стоит прибегать к массажу, поскольку это может принести вред.
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Общество

Johnson & Johnson прекратит продавать косметику, делающую кожу светлее

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