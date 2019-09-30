Армия и оружие

REGNUMREGNUMНа космодроме «Плесецк» произведен пуск ракеты «Тополь-М»

Технологический пуск ракеты «Тополь-М» был произведен 30 сентября из шахтной пусковой установки, расположенной на Государственном испытательном космодроме «Плесецк». Об этом сообщил телеканал «Звезда» со ссылкой на Минобороны РФ.
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Минобороны отчиталось о пуске ракеты «Тополь-М» с Плесецка

РБК07:57

Ракета «Тополь-М» успешно поразила цель на Камчатке

РЕН ТВ07:41

С Плесецка проведен учебно-боевой пуск баллистической ракеты «Тополь-М»

РИА Новости07:37

Россия провела учебно-боевой запуск ракеты «Тополь-М»

Газета.Ru07:39

С Плесецка проведён учебно-боевой пуск ракеты «Тополь-М»

RT на русском07:36

С Плесецка выполнен учебно-боевой запуск ракеты «Тополь-М»

ТАСС07:31

На Плесецке проведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь-М»

ТК Звезда07:30
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Шоу-бизнес

Дана Борисова прокомментировала задержание Бочкаревой с наркотиками

РИА Новости вчера в 12:11
Политика

В Кремле оценили возможность публикации переговоров Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что в ситуации в отношениях России и США дело не дойдёт до публикации стенограмм телефонных разговоров президентов России и США.
RT на русском 09:01
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января

С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Политика

Луценко рассказал об отказе начать расследование по делу Байдена

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что, несмотря на давление, он неоднократно отказывался начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына.
ФАН 00:47
Происшествия

Появилось первое видео издевательств Хачатуряна над дочерьми

Вести.Ru 08:25
Общество

Около 20 тысяч человек вышли на согласованный митинг в центре Москвы

Порядка 20 тысяч человек приняли участие в согласованном с властями митинге в поддержку фигурантов дела о незаконных акциях на проспекте Сахарова в Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД.
РИА Новости вчера в 09:15
Музыка

Борис Гребенщиков написал высмеивающую российских пропагандистов песню

Музыкант Борис Гребенщиков написал и исполнил сатирическую песню, высмеивающую собирательный образ российского пропагандиста.
Pravda.Ru 03:41
Общество

За большими заказами на верфи Петербурга пришли большие проблемы

Траулеры и ярусоловы Как уже писал РБК Петербург, ранее «Адмиралтейские верфи» заключили с Русской рыбопромышленной компанией (РРПК) контракт на строительство шести траулеров.
РБК Санкт-Петербург 09:23
Политика

В Кремле отреагировали на сообщения о повышении пенсионного возраста

В Кремле не обсуждается возможность повышения пенсионного возраста на три года, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
РБК 10:03
Шоу-бизнес

Водонаеву высмеяли из-за фотографии с тремя ногами

Телеведущая и фотомодель Алена Водонаева выложила в инстаграме фотографию, на которой у нее три ноги, и стала объектом насмешек со стороны подписчиков.
РИА Новости 08:42
Политика

Путин и Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с Шираком

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 08:27
Здоровье

Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться

Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Lenta.ru 09:13
Гаджеты

Xiaomi Realme X2 Pro выпустят с новым процессором Snapdragon 855 Plus

Дни24 06:54
Политика

Рейсы МАУ в Алматы оказались убыточными из-за облета России

«Запрет использования воздушного пространства РФ для украинских перевозчиков привел к значительному увеличению продолжительности рейса Киев — Алматы — с 5 ч 20 мин до 6 ч 35 мин — и, соответственно, дополнительным расходам, покрыть которые не представляется возможным даже с учетом эффекта от транзитных перевозок», — говорится в сообщении.
Украина.ру 08:27
Шоу-бизнес

Лазарев признался, что у него родился второй ребенок

Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
Газета.Ru 02:27
Общество

Путин подписал закон о льготах для огородников и садоводов

Президент Владимир Путин подписал закон, приводящий Налоговый кодекс в соответствие с нормами закона о садоводстве и огородничестве и вводящий налоговые льготы для садоводов и огородников.
Российская газета вчера в 15:42
Общество

Составлен рейтинг регионов России по приверженности ЗОЖ

Регионы Северного Кавказа лидируют в рейтинге по приверженности населения здоровому образу жизни, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
RT на русском 05:16
Футбол

Черчесов назвал состав сборной на матчи против Шотландии и Кипра

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал состав на отборочные матчи чемпионата Европы против команд Шотландии и Кипра.
Российская газета 06:31
Происшествия

В Подмосковье ограбили дом экс-футболиста сборной России Семшова

Российская газета 04:36
Спорт

Легкоатлетки возмущены слишком интимной съемкой на ЧМ в Дохе

На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, Катар было опробовано нововведение - спортсменов, готовящихся к старту, снимают с разных ракурсов.
Газета.Ru 05:39
Шоу-бизнес

Появились фото пережившего кому актера Алексея Янина

Мать актера Алексея Янина, пережившего инсульт в 2015 году в возрасте 32 года, выложила в Facebook фото сына.
Московский Комсомолец вчера в 09:05
Происшествия

Актеру Устинову заменили приговор и дали год условно

РБК 05:28
Экономика

Более 71 тыс. недостроенных объектов насчитывается в России

Кудрин рассказал, что всего на сегодняшний день насчитывается 71,3 тыс. недостроенных объектов.
Интерфакс 09:22
Футбол

Мамаев рассказал, что ему больше всего запомнилось в тюрьме

Нева Спорт 08:42
Происшествия

Не лечивший дочь от ВИЧ священник избежал наказания

Уголовное дело против Юрия и Елены Сычевых, которых обвиняли в гибели приёмной дочери из-за отказа лечить ВИЧ, закрыто.
News.ru 10:02
Политика

Появилось новое видео атаки дронов на саудовский НПЗ

Опубликовано новое видео атаки беспилотников и крылатых ракет на нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco 14 сентября.
Российская газета 03:13
Шоу-бизнес

Лобода показала годовалую дочку и растрогала поклонников

Певица Светлана Лобода опубликовала трогательную фотографию своей дочери.
Вечерняя Москва 06:34
Космос

Илон Маск представил корабль для полётов на Марс

Илон Маск представил космический корабль, который сможет доставлять людей на Марс.
Газета Metro вчера в 11:11
Финансы

Курс доллара поднялся выше 65 рублей впервые с 12 сентября

Курс рубля усилил снижение к доллару на фоне укрепления американской валюты на международном рынке форекс и мало меняется к евро, доллар поднялся выше 65 рублей впервые с 12 сентября, следует из данных Московской биржи.
РИА Новости 08:29
Происшествия

Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже

REGNUM вчера в 09:19
Как работают Яндекс.Новости?
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