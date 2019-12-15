Монтаж технологического оборудования стартового комплекса под ракету "Ангара" стартует в воскресенье на космодроме Восточный. Об этом сообщил журналистам замгендиректора ФГУП "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" (ЦЭНКИ) по созданию космодрома Восточный Сергей Костарев.

с чего всё началось

Строительство космодром "Восточный" началось в 2012 году. Первый пуск ракеты "Союз" с космодрома прошел 28 апреля 2016 года. "Роскосмос" намерен провести первый запуск ракеты "Ангара" с Восточного в 2023 году, когда будет окончено строительство второй очереди - стартового стола под "Ангару".

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