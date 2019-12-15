Общество
Новые ИзвестияНа космодроме «Восточный» начали монтаж второго стартового стола
Строительство космодром "Восточный" началось в 2012 году. Первый пуск ракеты "Союз" с космодрома прошел 28 апреля 2016 года. "Роскосмос" намерен провести первый запуск ракеты "Ангара" с Восточного в 2023 году, когда будет окончено строительство второй очереди - стартового стола под "Ангару".
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Монтаж технологического оборудования стартового комплекса под ракету "Ангара" стартует в воскресенье на космодроме Восточный. Об этом сообщил журналистам замгендиректора ФГУП "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" (ЦЭНКИ) по созданию космодрома Восточный Сергей Костарев.ТАССвчера в 19:28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 05:21, Ашберн
Культура
Онлайн-кинотеатр вырезал «расстрел» мирных россиян из сериала
Онлайн-кинотеатр PREMIER удалил пятую серию первого сезона сериала Павла Костомарова «Эпидемия».
Политика
Партия «Яблоко» избрала нового председателя
Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
Общество
Скончался журналист и экс-министр печати СССР Михаил Ненашев
В возрасте 90 лет ушел из жизни бывший министр информации и печати СССР Михаил Ненашев, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на секретаря Союза журналистов Тимура Шафира.
Общество
Плавучий док со списанной подводной лодкой затонул в Севастополе
Списанный плавучий док со списанной же подводной лодкой затонул в Севастополе в ночь на воскресенье, передает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе в воскресенье, 15 декабря.
Политика
Словакия приготовилась к кризису поставок газа через Украину
Министр экономики Словакии Петер Жига заявил, что прекращение поставок российского газа через Украину на данный момент выглядит вполне возможным, и власти республики готовятся к этому варианту.
Армия и оружие
О готовности реинтегрироваться с ДНР и ЛНР заявили в ВСУ
В ходе круглого стола по поиску «новых решений старых проблем» украинский военачальник заявил о готовности «реинтегрироваться с военными РФ и отрядами сепаратистов Донбасса».
Шоу-бизнес
Евгений Плющенко признался, что сын зарабатывает больше него
«Санек зарабатывает сейчас большие деньги, он меня опережает по зарплате», — признается Евгений.
Музыка
YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия
Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов за последние десять лет, сообщают Известия.
Единоборства
Усман нокаутировал Ковингтона на UFC 245
Общество
В Казани зарегистрировали брак трансгендеров
Футбол
«Шахтер» обыграл «Зарю» в матче чемпионата Украины по футболу
Футболисты донецкого "Шахтера" победили луганскую "Зарю" в матче 18-го тура чемпионата Украины.
Армия и оружие
Полковник СБУ обвинил грантоедов Сороса и «волонтеров АТО» в уничтожении Украины
Главную угрозу для дальнейшего существования Украины представляют взрощенные фондами американского спекулянта Джорджа Сороса и пособники ВСУ, так называемые «волонтеры АТО», обогащающиеся на коррупции в сфере обороны.
Общество
Депутат Госдумы на открытии школы подарил чиновникам вазелин
Спорт
Российские гандболистки завоевали бронзу чемпионата мира
Женская сборная России по гандболу победила команду Норвегии и выиграла бронзовые медали чемпионата мира, который проходит в Японии.
Происшествия
Сын Валерии в третий раз за неделю попал в ДТП
Сын певицы Валерии — 21-летний Арсений Шульгин — попал в третью аварию за неделю.
Музыка
Верка Сердючка после долгого перерыва выпустила новую песню
Известный украинский артист Андрей Данилко представил новую песню в образе Верки Сердючки.
Кино
Умерла актриса французской «новой волны» Анна Карина
Французская актриса Анна Карина, получившая известность благодаря ролям в фильмах "новой волны" Жана-Люка Годара, умерла в возрасте 79 лет в Париже.
Биатлон
Россиянка Поршнева выиграла масс-старт на этапе Кубка IBU
Единоборства
Кроуфорд нокаутировал Каваляускаса и защитил титул WBO
В главном бою боксерского вечера в Нью-Йорке (США) встречались чемпион WBO в полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд и Эгидиюс Каваляускас из Литвы.
Политика
В Совфеде оценили заявление японских коммунистов по Курилам
Политика
ДНР предложила Киеву новые участки для разведения сил
В начале декабря Украина заявила о завершении отвода сил вблизи села Петровское.
Киберспорт
Team Empire представила новый состав по Dota 2
Российская киберспортивная организация Team Empire собрала новый состав по Dota 2. Команда получила название Team Empire Hope.
Космос
Названы факторы, которые изменили вращение оси Земли
Вторым фактором, сменившим ось вращения, было местоположение ледников исключительно на Южном полюсе.
Гаджеты
Журнал Time назвал лучшие гаджеты уходящего десятилетия
Американский еженедельный журнал Time составил список наиболее важных и влиятельных гаджетов 2010-х годов.
Общество
Минюст предложил изменить правила взыскания долгов
Минюст России опубликовал законопроект, которым предлагается ввести обязательный досудебный порядок возврата просроченной задолженности граждан, понятие "робот-коллектор" и другие новеллы в систему взыскания долгов с физических лиц.
Энергетика
В следующем году цена на газ на Украине вырастет почти на 30%
Стоимость вырастет почти на 30% - до 5,5 тысячи гривен, или примерно 230 долларов за тысячу кубометров.
Происшествия
Ваня Фокин обрел новые двигательные навыки
Мальчик прошел курс реабилитации в детской облбольнице, начал ходить и обрел новые двигательные навыки, хотя еще недавно даже не мог самостоятельно поднять ногу.
Экономика
Предприятие сына генпрокурора стало крупнейшим в РФ экспортёром соли
Крупнейшим в России экспортёром пищевой соли стал Тыретский солерудник в Иркутской области, принадлежащий Артёму Чайке, старшему сыну генпрокурора Юрия Чайки.