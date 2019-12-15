Общество

Новые ИзвестияНовые ИзвестияНа космодроме «Восточный» начали монтаж второго стартового стола

Строительство космодром "Восточный" началось в 2012 году. Первый пуск ракеты "Союз" с космодрома прошел 28 апреля 2016 года. "Роскосмос" намерен провести первый запуск ракеты "Ангара" с Восточного в 2023 году, когда будет окончено строительство второй очереди - стартового стола под "Ангару".
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с чего всё началось

На Восточном стартует монтаж технологического оборудования под стартовый комплекс «Ангары»

Монтаж технологического оборудования стартового комплекса под ракету "Ангара" стартует в воскресенье на космодроме Восточный. Об этом сообщил журналистам замгендиректора ФГУП "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" (ЦЭНКИ) по созданию космодрома Восточный Сергей Костарев.
ТАССвчера в 19:28

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На космодроме Восточный будут работать до 5 тысяч строителей

RT на русском01:24

На космодроме Восточный начался монтаж оборудования стартового стола

РБКвчера в 22:19

Монтаж стартового стола для ракет начинается на Восточном

Газета.Ruвчера в 19:51

На Восточном начался монтаж стартового комплекса для «Ангары»

Известиявчера в 21:17

На Восточном начинается монтаж стартового комплекса для «Ангары»

Российская газетавчера в 20:56

На Восточном начинается монтаж стартового стола для «Ангары»

Коммерсантъвчера в 19:55

На космодроме Восточный в 2020 году будут работать до 5 тыс. строителей

ТАССвчера в 22:38
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