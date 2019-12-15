Монтаж технологического оборудования стартового комплекса под ракету "Ангара" стартует в воскресенье на космодроме Восточный. Об этом сообщил журналистам замгендиректора ФГУП "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" (ЦЭНКИ) по созданию космодрома Восточный Сергей Костарев.

с чего всё началось

Монтаж технологического оборудования стартового комплекса под ракету «Ангара» на космодроме Восточный стартовал в воскресенье, 15 декабря. Об этом сообщил ТАСС заместитель гендиректора ЦЭНКИ (Космодромы России) Сергей Костарев.

На космодроме Восточный начался монтаж стартового стола для «Ангары»

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