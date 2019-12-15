Общество
РБКНа космодроме Восточный начался монтаж стартового стола для «Ангары»
Монтаж технологического оборудования стартового комплекса под ракету «Ангара» на космодроме Восточный стартовал в воскресенье, 15 декабря. Об этом сообщил ТАСС заместитель гендиректора ЦЭНКИ (Космодромы России) Сергей Костарев.
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Монтаж технологического оборудования стартового комплекса под ракету "Ангара" стартует в воскресенье на космодроме Восточный. Об этом сообщил журналистам замгендиректора ФГУП "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" (ЦЭНКИ) по созданию космодрома Восточный Сергей Костарев.ТАССвчера в 19:28
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Следует переломить привычку россиян ходить на голливудские фильмы.