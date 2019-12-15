Общество

РБКРБКНа космодроме Восточный начался монтаж стартового стола для «Ангары»

Монтаж технологического оборудования стартового комплекса под ракету «Ангара» на космодроме Восточный стартовал в воскресенье, 15 декабря. Об этом сообщил ТАСС заместитель гендиректора ЦЭНКИ (Космодромы России) Сергей Костарев.
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На Восточном стартует монтаж технологического оборудования под стартовый комплекс «Ангары»

Монтаж технологического оборудования стартового комплекса под ракету "Ангара" стартует в воскресенье на космодроме Восточный. Об этом сообщил журналистам замгендиректора ФГУП "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" (ЦЭНКИ) по созданию космодрома Восточный Сергей Костарев.
ТАССвчера в 19:28

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На Восточном начался монтаж стартового комплекса для «Ангары»

Известиявчера в 21:17

На космодроме Восточный начался монтаж стартового стола для «Ангары»

РБКвчера в 22:19

На космодроме Восточный в 2020 году будут работать до 5 тыс. строителей

ТАССвчера в 22:38

На космодроме Восточный будут работать до 5 тысяч строителей

RT на русском01:24

На Восточном начинается монтаж стартового комплекса для «Ангары»

Российская газетавчера в 20:56

На Восточном начинается монтаж стартового стола для «Ангары»

Коммерсантъвчера в 19:55

Монтаж стартового стола для ракет начинается на Восточном

Газета.Ruвчера в 19:51
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 03:48, Ашберн
Политика

Нацист Дроздов потребовал уничтожить «как вид» русскоязычных детей на Украине

Русскоязычное население Украины должно быть уничтожено в стране как вид. Об этом заявил украинский телеведущий, львовский нацист Дроздов.
ИА Новороссия 02:19
Политика

В Кремле рассказали о разногласиях Путина и Зеленского

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о разногласиях, существующих между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Lenta.ru 02:54
Политика

Глава Минобороны Турции объяснил, что вынудило Анкару купить С-400

Турция была вынуждена купить С-400 у России для защиты своей территории, потому что западные страны не откликнулись на ее запросы о покупке систем ПРО, заявил в воскресенье в ходе Дохийского форума министр обороны Турции Акар Хулуси.
РИА Новости 03:05
Армия и оружие

В ДНР заявили о готовности предложить очередные участки разведения сил

В Донецкой народной республике заявили о готовности предложить новые участки для разведения сил и средств в Донбассе.
Российская газета 03:42
Происшествия

Дрифт возле новогодней елки обошелся приморцу в 700 тысяч рублей

Российская газета 03:32
Происшествия

Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
РИА Новости 00:52
Экономика

Рынок офисной недвижимости в Петербурге начал выход из стагнации

По оценке руководителя отдела исследований рынка Maris Алены Волобуевой, в ближайшем будущем ежегодный прирост в сегменте спекулятивной офисной недвижимости в Петербурге составит 150-180 тыс. кв. метров.
АБН 03:26
Происшествия

В Севастополе затонул плавдок со списанной подлодкой

В ночь на воскресенье, 15 декабря, в Севастополе затонул списанный плавучий док со списанной подводной лодкой, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 02:02
Политика

Японские коммунисты требуют у России весь Курильский архипелаг

Властям Японии на переговорах с Москвой следует обозначить позицию, что весь «Курильский архипелаг» «является исконной японской территорией».
REGNUM вчера в 23:56
Происшествия

Нетрезвая компания на Сахалине напала на фельдшеров скорой помощи

Компания нетрезвых молодых людей напала на приехавший на вызов двух сотрудников скорой помощи в Долинске на Сахалине.
ТАСС 02:02
Общество

Mail.Ru назвала срок выпуска «умной колонки» с Марусей

В первом квартале 2020 года Mail.Ru Group планирует выпустить на рынок собственную «умную» колонку, рассказал в интервью РБК гендиректор компании Борис Добродеев (полную версию интервью читайте 16 декабря).
РБК 02:25
Общество

Уральский вуз, где разгорелся гей-скандал, хочет отчислить африканских студентов из-за подозрения на гепатит

Пятерых иностранных студентов, приехавших в Россию для обучения из Нигерии и Сенегала, могут отчислить из УрГЭУ, так как при медицинском осмотре в их крови обнаружили маркеры гепатита В. Их отстранили от занятий и выселили из общежития, предложив самостоятельно оплачивать проживание в хостеле.
Readovka.ru 02:38
Общество

В Казани зарегистрировали брак трансгендеров

РИА Новости 02:04
Единоборства

Усман нокаутировал Ковингтона и защитил пояс чемпиона UFC

Газета.Ru 02:00
Происшествия

Потасовка фанатов с пожарными на концерте Макса Коржа попала на видео

Телеканал "Звезда" опубликовал видео потасовки на концерте Макса Коржа в Перми.
РИА Новости 02:06
Общество

Китай отложил повышение пошлин на товары из США

"Запланированное повышение ввозных пошлин на автомобили и автозапчасти из США вновь временно откладывается", - говорится в заявлении.
Газета.Ru 00:19
Культура

Онлайн-кинотеатр вырезал «расстрел» мирных россиян из сериала

Онлайн-кинотеатр PREMIER удалил пятую серию первого сезона сериала Павла Костомарова «Эпидемия».
Lenta.ru вчера в 16:59
Политика

Партия «Яблоко» избрала нового председателя

Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
РБК вчера в 17:28
Здоровье

Кардиолог рассказал, как поддерживает здоровье сердца

Главный врач медицинской клиники в больнице Сана в Дюссельдорфе кардиолог Торстен Дилл в беседе с изданием Focus рассказал, как защититься от болезней сердца.
РИА Новости 01:14
Происшествия

У побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,6

ТАСС 01:32
Футбол

Слуцкий: в Голландии считали, что меня прислал Путин

Бывший главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал об отношении к нему со стороны местных болельщиков.
Газета.Ru 01:27
Общество

В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ветра

В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра.
Коммерсантъ вчера в 01:19
Общество

Жена Бобровского про конфликт Зайцева с супругой: «Для миллионов мужчин в нашей стране женщины – это придаток без права голоса»

Sports.ru 03:22
Гаджеты

Названы 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия

Американский журнал Time составил топ-10 самых важных и влиятельных гаджетов десятилетия из тысячи продуктов, выпущенных за это время.
Газета.Ru 03:12
Происшествия

В Непале 13 человек погибли при падении автобуса в пропасть

В Непале в районе Синдхупалчок по меньшей мере 13 человек погибли в результате падения автобуса с паломниками в пропасть.
RT на русском 03:18
Политика

Джабаров оценил заявление Польши о попытках сделать Россию врагом

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление главы канцелярии президента Польши Кшиштофа Щерского о том, что попытки представить Москву в качестве врага повлекут негативные последствия для Варшавы.
RT на русском 03:17
Армия и оружие

Танковые стрельбы США у белорусской границы попали на видео

Вооруженные силы Литвы показали кадры тренировки американских танков "Абрамс", временно обосновавшихся в городе Пабраде, который находится всего в 7,5 километра от белорусской границы.
РИА Новости вчера в 18:55
Армия и оружие

NBC узнал о планах США вывести треть своих войск из Афганистана

РБК вчера в 19:08
Общество

Роспотребнадзор дал советы по выбору чая

15 декабря отмечается Международный день чая. В связи с этим Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору этого продукта.
Коммерсантъ 01:28
Кино

Мединский захотел отучить россиян ходить на голливудское кино

Следует переломить привычку россиян ходить на голливудские фильмы.
9111.ru вчера в 04:13
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