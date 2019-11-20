Общество

Lenta.ruLenta.ruНа космодроме Восточный вскрылись новые хищения

Следственное управление Следственного комитета России по Амурской области возбудило сразу два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК России) при строительстве объектов космодрома Восточный. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
Читать в источнике
Комментировать89
с чего всё началось

C Восточного запустили новые дела

По данным Генпрокуратуры РФ, в 2014–2018 годах было выявлено 17 тыс. различных нарушений (хищение бюджетных средств, затягивание сроков строительства, невыплата зарплат и др.) при его возведении, более 1 тыс. человек, в том числе должностные лица, привлечены к ответственности.
Коммерсантъвчера в 17:35

Подробнее о событии

СМИ сообщили о новом деле о хищениях на стройке космодрома Восточный

РБК00:10

Мост через Лену тоже украдут?

Росбалтвчера в 10:10

СК возбудил новые дела о хищениях на космодроме «Восточный», пишут СМИ

РИА Новостивчера в 21:54

На космодроме Восточный вскрылись новые хищения

Lenta.ruвчера в 21:16

«Коммерсантъ»: СК завел два новых уголовных дела о хищениях на «Восточном»

Ведомостивчера в 18:53

C Восточного запустили новые дела

Коммерсантъвчера в 17:35

В хищениях на космодроме Восточный могли быть замешаны приставы

РЕН ТВвчера в 23:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 00:48, Ашберн
Хоккей

Данис Зарипов набрал 600-е очко за «Ак Барс»

Опытный форвард добрался до юбилея в 600 набранных очков за «Ак Барс», информирует команда в «Твиттере».
Чемпионат вчера в 10:06
Технологии

Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров назвал приложение WhatsApp небезопасным.
РИА Новости вчера в 21:06
Кино

Disney озвучила даты выхода новых фильмов Marvel

Студия Disney поделилась датами выхода следующих фильмов киновселенной Marvel. Однако, что это будут за фильмы, пока не уточняется.
Neva.Today 18 ноября в 09:38
Общество

Космонавт Рязанский рассказал, почему россиянки не летают в космос

Российские женщины не часто летают в космос из-за действующих в РФ сугубо мужских требований к работе на орбите.
ТАСС 00:01
Происшествия

Пропавшую на Кубани девятилетнюю девочку нашли живой

Девятилетнюю девочку, пропавшую в кубанском хуторе Родниковском во время прогулки, нашли живой.
ТАСС вчера в 03:25
Политика

Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника

Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 19:53
Политика

США заявили о начале поставок сжиженного газа на Украину

Американский танкер со сжиженным природным газом (СПГ) находится на пути на Украину. Об этом в фейсбуке заявили в посольстве США в Киеве.
РИА Новости вчера в 20:25
Футбол

Черчесов высказался об оскорблениях болельщиков в адрес Дзюбы

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру капитана команды Артема Дзюбы в отборочном матче на чемпионат Европы с Сан-Марино.
Известия 19 ноября в 22:17
Технологии

В России готовят быстрый интернет для поездов и самолетов

Российские поезда и самолеты планируют обеспечить высокоскоростным интернетом.
РИА Новости вчера в 16:56
Армия и оружие

В Польше раскритиковали С-400 из-за кривизны Земли

Издание отмечает, что радар комплекса способен обнаруживать цели в соответствии с заявляемыми характеристиками только при условии его поднятия на несколько километров над поверхностью Земли.
Lenta.ru 19 ноября в 16:10
Шоу-бизнес

Сын актрисы Елены Яковлевой решил свести татуировки на лице

Сын известной актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных решил избавиться от многочисленных татуировок на лице.
Вечерняя Москва вчера в 01:07
Армия и оружие

Курды извинились за нападение на российский патруль в Сирии

Lenta.ru вчера в 09:11
Экономика

Минстрой Крыма назвал нацпроект «Жилье» невыполнимым на полуострове

Федеральный Минстрой рассчитывает, что в Крыму построят почти в два раза больше жилья: в нацпроекте заложено, что за шесть лет на полуострове возведут почти 6,5 млн кв. м жилой недвижимости, в том числе в 2024 году — 1,3 млн кв. м. "Достижение указанного показателя федерального проекта на территории Республики Крым невыполнимо в связи с рядом причин", — отмечает Скорин.
РБК вчера в 22:00
Хоккей

«Ренджерс» Панарина обыграли «Вашингтон» Овечкина

Российская газета вчера в 23:40
Политика

Зеленский прокомментировал слова Коломойского о мире с Россией

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times заявил, что США воюют с Россией «до последнего украинца», а также сказал о необходимости Украине наладить отношения с РФ.
REGNUM 00:37
Шоу-бизнес

Полиция допросила Лолиту Милявской по заявлению ее мужа

Развод певицы Лолиты Милявской с мужем спортивным тренером Дмитрием Ивановым перерос в скандал огромного масштаба.
Bimru.ru вчера в 07:36
Армия и оружие

Россия расконсервировала ракетоносец Ту-22М3

Российские войска сняли с консервации дальний ракетоносец Ту-22М3, который находился на базе Каменный Ручей под Хабаровском, сообщают СМИ.
Взгляд.ру 19 ноября в 09:15
Общество

СахГУ закрывает филиал в Александровске-Сахалинском

В Александровске-Сахалинском три учреждения среднего-профессионального образования, и комплектуются они не в полной мере, потому что выпускников 9-11 классов становится все меньше, меньше и меньше, — отметил Бармин.
Сахалин.Инфо вчера в 22:11
Политика

ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины

В Ростовской области ФСБ задержала российского военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украины.
Lenta.ru вчера в 09:32
Политика

Зеленский пообещал вернуть оборудование на прибывшие из России корабли

Украина обратится к России с требованием вернуть вещи и объекты, находившиеся на кораблях, возвращенных на этой неделе после задержания в Керченском проливе.
РБК вчера в 17:15
Политика

ВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти

Что россияне ждут от "партии власти" Большинство россиян, а именно 63%, считают, что в стране есть такой институт, как "партия власти", — только 24% не согласны с этим тезисом.
РБК вчера в 16:00
Футбол

Россию могут лишить права на проведение матчей Евро-2020

России могут запретить проведение домашних матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года из-за несоответствия базы данных Московской антидопинговой лаборатории.
Профиль 19 ноября в 12:59
Политика

Минэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту газа

Алексей Оржель заявил, что предложение со стороны Российской Федерации является полностью неприемлемым для данной ситуации.
News-24.ru 19 ноября в 05:27
Общество

Туристы голосованием изменили курс круизного лайнера в Испании

Мойка78 вчера в 22:59
Общество

ГИБДД России сможет лишать водителей прав без суда

Для ГИБДД будет введена единая электронная медицинская справка, тогда как водитель при желании сможет получить бумажную версию документа.
RuNews24.ru вчера в 09:48
Происшествия

Попытка историка Соколова схватить кортик попала на видео

Появилось видео попытки бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова схватить кортик во время проведения следственного эксперимента.
Известия вчера в 16:55
Политика

В США допускают введение санкций для задержки «Северного потока — 2»

По мнению Круза, США могут «остановить или отложить более чем на год» ввод «Северного потока — 2» с помощью санкций.
RT на русском вчера в 22:39
Экономика

Власти планируют привлечь ₽1 трлн на пенсионные накопления

По плану Минэкономразвития, приток денежных средств в новую систему будет распределен следующим образом: 0,96 трлн руб. в 2021 году, 1,54 трлн в 2022 году, 2,2 трлн в 2023 году и до 3 трлн руб. в 2024 году.
TatCenter 00:00
Общество

В Гидрометцентре рассказали о регионах с теплой погодой в декабре

Ранее в Росгидромете рассказали, что в январе температура будет соответствовать норме во всех регионах, кроме Якутии.
РИА Новости 19 ноября в 21:50
Армия и оружие

NI счел новый автомат ШАК-12 «ужасом на поле боя»

Газета.Ru вчера в 23:12
Как работают Яндекс.Новости?
Главное