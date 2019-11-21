Следственный комитет возбудил два новых уголовных дела о хищении на космодроме Восточный, сообщает "Коммерсант". Оба — по статье "Мошенничество в особо крупном размере", позже их объединили в одно производство.

СК возбудил новые дела о хищениях на космодроме Восточный, пишут СМИ

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Политика Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.