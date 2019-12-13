Происшествия

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На тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» спасатели нашли тело второго погибшего в результате пожара — офицера службы живучести судна. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Северный флот Минобороны России в пятницу, 13 декабря.
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Спасатели нашли тело второго погибшего на «Адмирале Кузнецове»

Офицер Северного флота обнаружен погибшим после тушения пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов", сообщили в пресс-службе СФ. "Офицер службы живучести крейсера "Адмирал Советского Союза Кузнецов", поиск которого не прекращался с начала возникновения аварийной ситуации, погиб.
Интерфакс07:18

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На «Адмирале Кузнецове» нашли второго погибшего

РИА Новости07:50

Тело второго военнослужащего нашли на авианосце «Адмирал Кузнецов»

ТВ-2107:44

Найдено тело второго погибшего при пожаре на «Адмирале Кузнецове»

РЕН ТВ07:24

Найдено тело второго погибшего при пожаре на авианосце «Адмирал Кузнецов»

Пятый канал08:00

На «Адмирале Кузнецове» нашли погибшего офицера

REGNUM07:49

Спасатели обнаружили тело второго погибшего при пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов»

ТАСС07:36

На «Адмирале Кузнецове» нашли тело второго погибшего в пожаре

Life.ru07:20
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