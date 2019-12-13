Происшествия
ИзвестияНа крейсере «Адмирал Кузнецов» нашли тело второго погибшего
На тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» спасатели нашли тело второго погибшего в результате пожара — офицера службы живучести судна. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Северный флот Минобороны России в пятницу, 13 декабря.
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с чего всё началось
Офицер Северного флота обнаружен погибшим после тушения пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов", сообщили в пресс-службе СФ. "Офицер службы живучести крейсера "Адмирал Советского Союза Кузнецов", поиск которого не прекращался с начала возникновения аварийной ситуации, погиб.Интерфакс07:18
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своём официальном сайте назвал символическую сборную по итогам 6-го тура группового этапа Лиги Европы, матчи которого были сыграны вчера, 12 декабря.
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Путин посетил завод двигателей автоконцерна «Камаз»
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Армия и оружие
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Петербургский «Зенит» занял последнее место в группе G, а московский «Локомотив» оказался последним в квартете D. Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет 16 декабря.
Общество
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Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для автомобилей физлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.