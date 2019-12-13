Офицер Северного флота обнаружен погибшим после тушения пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов", сообщили в пресс-службе СФ. "Офицер службы живучести крейсера "Адмирал Советского Союза Кузнецов", поиск которого не прекращался с начала возникновения аварийной ситуации, погиб.

с чего всё началось

На тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» спасатели нашли тело второго погибшего в результате пожара — офицера службы живучести судна. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Северный флот Минобороны России в пятницу, 13 декабря.

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