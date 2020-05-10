Политика
КоммерсантъНа кремлевских приемах отказались от заливных поросят и осетров
Для расширения опыта команда Игоря Бухарова ездила изучать, как готовит шеф-повар у президента Франции, а также в стокгольмскую компанию, которая готовила Нобелевский обед. Господин Бухаров добавил, что на президентских приемах подается алкоголь только российского производства.
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с чего всё началось
Меню на приемах от имени президента достаточно традиционное, без страусятины и крокодилового мяса, а алкоголь — только российского производства, рассказал в интервью РИА Новости бывший генеральный директор комбината питания "Кремлевский", президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.РИА Новости03:10
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Общество
Илон Маск на русском языке обругал бывшего министра труда США
Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск назвал бывшего министра труда США Роберта Райха идиотом, комментируя его заявление о том, что Маска не интересует здоровье своих подчиненных в период пандемии коронавируса.
ТАСС 05:30
Политика
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В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 10:01
Гаджеты
MediaTek планирует выпуск топовых платформ
Речь идет о топовых SoC, способных достойно конкурировать с аналогичными платформами Qualcomm.
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Футбол
Р. Сигурдссон: Гацкан – настоящий воин, но лидером «Ростова» был Паршивлюк
Экс-защитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон, ныне выступающий за «Копенгаген», поделился мнением о бывших одноклубниках.
Чемпионат 10:14
Космос
SpaceX попытается купить обанкротившуюся OneWeb, чтобы она не досталась Amazon
Amazon и SpaceX оказались в числе желающих приобрести активы обанкротившейся британской компании OneWeb, планировавшей обеспечить население планеты широкополосным Интернетом с помощью группировки спутников.
3DNews 07 мая в 05:20
Общество
В Петербурге ограничительные меры из-за пандемии продлили до 31 мая
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ТАСС вчера в 16:29
Общество
Аксенов потребовал уволить главу станции скорой помощи в Керчи
В Керчи проведут служебное расследование из-за того, что медикам скорой не доплатили за работу с больными COVID-19.
Вести Крым 03:24
Общество
Режим самоизоляции в Омской области продлили до 24 мая
Власти Омской области продлили режим самоизоляции до 24 мая.
ТАСС 08:18
Общество
В Роскосмосе подтвердили разрушение баков блока «Фрегат-СБ» на орбите
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 9 на 10 мая в 18-й эскадрилье контроля космического пространства Военно-воздушных сил США заявили о взрыве топливного бака российского разгонного блока «Фрегат-СБ» на околоземной орбите.
REGNUM 08:33
Политика
МИД России возмущен заявлением Белого дома о победителях нацизма
Заявление Белого дома, в котором странами-победителями нацизма признаются исключительно США и Великобритания, вызывает возмущение, говорится в официальном комментарии Министерства иностранных дел России.
Газета.Ru 09:41
Политика
Зеленский назвал условие выезда украинских трудовых мигрантов за границу
Зеленский добавил, что украинским властям важно знать, что права мигрантов защищены, людей обеспечили жильём и медицинской страховкой, а также, что их не выбросят на улицу.
REGNUM 05:23
Культура
Сценарист Apex Legends о Loba: «Мне хотелось создать женщину, которая владеет своей сексуальностью»
Respawn Entertainment пока подробно не рассказывала о способностях персонажа, но продемонстрировала некоторые из них в трейлере пятого сезона Apex Legends.
CyberSport.ru 09:24
Общество
Россиянам напомнили о следующих длинных выходных
Чуть больше месяца осталось ждать россиянам до следующих длинных выходных дней. Отдыхать сразу три дня подряд мы будем 12, 13 и 14 июня.
Российская газета 03:33
Биатлон
Кузьмина о победе Логинова на ЧМ: меня раздирало изнутри в тот момент
Бывшая биатлонистка Анастасия Кузьмина прокомментировала решение Александра Логинова публично не обсуждать историю свой дисквалификации за применение эритропоэтина (ЭПО).
РИА Новости 08:21
Общество
В Минпросвещения допустили отмену ОГЭ
В Минпросвещения допустили отмену ОГЭ из-за ситуации с коронавирусом.
Профиль 05:27
Общество
Путин признался, что его впечатлила картина «Рабовладельцы» Гапоненко
Президент РФ Владимир Путин признался, что картина "Рабовладельцы" советского художника Тараса Гапоненко произвела на него большое впечатление - сюжет картины, на которой изображен застреливший женщину нацист, по словам главы государства, "пробирает до слез".
РИА Новости 07:10
Общество
В Роспотребнадзоре оценили шансы заболеть коронавирусом в жару
Журналистская правда 04:35
Происшествия
В Гвинейском заливе пираты напали на суда с гражданами России на борту
Малабо, 9 мая 2020, 23:51 — REGNUM Два судна с гражданами России на борту были атакованы пиратами в Гвинейском заливе.
REGNUM вчера в 16:51
Общество
В Праге на место памятника Коневу поставили унитаз
Московский Комсомолец вчера в 12:57
Политика
Трамп заявил, что США вступают в фазу «перехода к величию»
Я называю это переходом к величию. Следующий год будет грандиозным", - сказал Трамп журналистам.
РИА Новости 08 мая в 14:52
Политика
Брюссель может ввести против Берлина санкции из-за решения по ЦБ ЕС
Брюссель, 10 мая 2020, 16:19 — REGNUM Санкции могут быть введены против Германии со стороны Европейского союза, заявили 10 мая в Европейской комиссии, сообщает DPA.
REGNUM 09:19
Экономика
Оборонный Промсвязьбанк распродал почти все запасы золота
По расчетам НКР, запасы золота в банках, которые раскрывают отчетность полностью, за месяц сократились почти на 2 т, еще около 2 т могло обеспечить снижение объемов в Промсвязьбанке.
РБК 02:00
Происшествия
Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику пациентов после ИВЛ
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, какова статистика пациентов с коронавирусом после подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Lenta.ru 09:11
Технологии
Эксперт заподозрил SpaceX в желании выкупить главного конкурента
Ранее «Профиль» сообщал, что глава компании SpaceX Илон Маск обвинил конкурентов в зависимости от России.
Профиль 08:19
Экономика
Названы способы заработать во время пандемии коронавируса
Способами заработать во время кризиса Вячеслав Абрамов поделился с газетой «Московский комсомолец».
Lenta.ru 10:21
Политика
Путин рассказал о своем понимании национальной идеи
Российская национальная идея заключается в патриотизме, но он не должен быть затхлым, считает президент РФ Владимир Путин.
Интерфакс 03:39
Общество
В МВД отказались от предложения ужесточить наказание за побои
МВД по РФ не поддержали предложение об ужесточении административной ответственности за побои. Об этом передает пресс-служба ведомства.
Казанские ведомости 06:26
Армия и оружие
WSJ: США перебросят четыре батареи ЗРК Patriot из Саудовской Аравии
ТАСС 07 мая в 14:46
Игры
Слухи: Blizzard анонсирует и выпустит в этом году Diablo II Resurrected — ремастер оригинальной Diablo II
3DNews вчера в 06:59
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07